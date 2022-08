Prüfungsvorbereitung für Kaufleute für Büromanagement

Neues Online-Seminar zur Prüfungsvorbereitung auf die gestreckte Abschlussprüfung zum Kaufmann für Büromanagement bzw. zur Kauffrau für Büromanagement

Rinteln, den 22.8.2022: In dem Online-Seminar zur Prüfungsvorbereitung werden die angehenden Kaufleute für Büromanagement systematisch und strukturiert auf Teil 1 ihrer gestreckten Abschlussprüfung („Informationstechnisches Büromanagement“) vorbereitet.

Prüfungsvorbereitung Kaufmann für Büromanagement / Kauffrau für Büromanagement

Nach der Neuordnung des Ausbildungsberufs Kaufmann für Büromanagement bzw. Kauffrau für Büromanagement besteht die Abschlussprüfung aus zwei zeitlich auseinanderfallenden Teilen.

Der erste Teil der derartig gestreckten Abschlussprüfung beinhaltet den Prüfungsbereich „Informationstechnisches Büromanagement“, der im Rahmen einer 120-minütigen computergestützten Prüfung abgenommen wird.

Damit bei der Prüfungsvorbereitung Ihrer Auszubildenden nichts schief geht, unterstützt Lernen-Online24 diese tatkräftig mit einem Crashkurs zur Prüfungsvorbereitung.

Der Crashkurs findet als Abendkurs online via Zoom am 26.08.2022, 02.09., 09.09. und 16.09.2022 statt.

Im Rahmen des Online-Seminars wiederholt der Lehrbeauftragte von Lernen-Online24, ein erfahrener Studienrat, insbesondere die Themen, die in der Vergangenheit besonders häufig geprüft wurden:

– Erstellung und Auswertung von Tabellen in MS-Excel,

– Anwendung der richtigen Funktionen bzw. Formeln in MS-Excel,

– Erstellung von Diagrammen in MS-Excel,

– Absatz und Zeichenformate,

– Erstellung von Geschäftsbriefen nach DIN in MS-Word,

– Erstellung von internen Dokumenten in MS-Word,

– Aufbau und Inhalt von Stellungnahmen,

– Erstellung von Serienbriefen in MS-Word.

In die informationstechnischen Prüfungsaufgaben sind üblicherweise auch kaufmännische Sachverhalte integriert. Deshalb wird in dem Online-Seminar von Lernen-Online24.de ebenfalls der relevante kaufmännische Lernstoff wiederholt.

Alle teilnehmenden Auszubildenden erhalten zudem ein Prüfungsvorbereitungs-Buch, mit dem im Online-Seminar geübt wird, das aber auch für spätere eigene Übungen verwendet werden kann, da es umfangreiche „Musterlösungen“ enthält.

Auf Anliegen und Wünsche der Teilnehmenden wird in dem Online-Seminar gerne eingegangen.

Weitere Informationen zu diesen und anderen Online-Seminaren zur Prüfungsvorbereitung entnehmen Interessierte bitte der Lernplattform Lernen-Online24.

Pressekontakt und Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lernen-Online24

Herr Alexander Sprick

Alte Kasseler Str. 23

31737 Rinteln

Tel. 05754/926149

Fax. 05754/7689997

mail@lernen-online24.de

www.lernen-online24.de

COVID-19 hat auch in der Erwachsenenbildung vieles verändert. So gilt jetzt: E-Learning in all seinen Facetten ist bei den Bildungsinstituten, Dozenten und vor allem den jeweiligen Zielgruppen angekommen. Was früher in Präsenz unterrichtet wurde, wird nun als Webinar, virtuelles Seminar, Online-Coaching usw. durchgeführt.

Lernen-Online24 wurde von erfahrenen und langjährigen Dozenten entwickelt. Die Intention besteht darin, in Kleingruppen qualitativ hochwertige Live-Seminare, Prüfungsvorbereitungen und Unternehmensschulungen durchzuführen. Darüber hinaus können 1:1-Coachings und Online-Nachhilfe-Einheiten erteilt werden.

