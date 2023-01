PSD Bank Hannover eG steht für höchstes Vertrauen

Die Studie „Höchstes Vertrauen“ untersucht tausende Unternehmen und Marken aus diversen Branchen. Über Social Listening erhebt und analysiert dabei das Institut für Management und Wirtschaftsforschung (IMWF) für den FOCUS-MONEY Deutschland die Daten zu den Unternehmen bzw. Produkten. Die PSD Bank Hannover konnte mit einer Punktzahl von 100, also einer exzellenten Performance in allen untersuchten Bereichen überzeugen und führt die Gruppe der PSD Banken an.

Vertrauen in eine Marke bzw. in ein Unternehmen ist eng mit dem Vertrauen der Kunden in das Einhalten des Markenversprechens verbunden. Ein Kunde vertraut einer Dienstleistung, wenn diese mit seinen Erwartungen übereinstimmt. Langfristig setzen sich am Markt nur Unternehmen durch, die über ein hohes Kundenvertrauen verfügen.

Vor diesem Hintergrund untersucht das Institut für Management und Wirtschaftsforschung (IMWF) im Auftrag des FOCUS-MONEY Deutschland zum sechsten Mal in Folge tausende Unternehmen und Marken aus diversen Branchen.

Während des einjährigen Untersuchungszeitraumes konnten für diese Studie konnten ca. 4,5 Millionen Nennungen zu den gut 17.000 Unternehmen und Marken identifiziert und zugeordnet werden. Die Datenerhebung erfolgte über Social Listening. Aus sämtlichen erfassten Texten, die die entsprechenden Suchbegriffen erhalten, werden mit Hilfe künstlicher Intelligenz die Textfragmente analysiert (welches Unternehmen, welches Thema, welche Tonalität). Anschließend werden die Erwähnungen den vier Dimensionen Seriosität, Weiterempfehlung, Vertrauen und Qualität zugeordnet und positiv, neutral oder negativ klassifiziert. In die Gesamtwertung gehen dabei alle vier Kategorien mit jeweils mit 25 % in die Bewertung ein. Es genügt also nicht, allein in einer Dimension zu glänzen. Das Gesamtergebnis liefert so einen Überblick, wem die Kunden vertrauen.

Die PSD Bank Hannover eG erzielte in mit einer Punktzahl von 100 eine überdurchschnittlich gute Bewertung und hat somit in allen Kategorien überzeugt. Vorstandssprecher Torsten Krieger sagt dazu: „Wir freuen uns sehr, dass unsere Kunden uns ein so hohes Vertrauen in unsere Bank haben. Für unsere Beratungsqualität ist das ein guter Hinweis und zeigt uns, dass wir uns in jeder Hinsicht auf die Leistung unserer Mitarbeiter verlassen können:“

Die PSD Bank Hannover ist eine eingetragene Kreditgenossenschaft, die ihre Wurzeln im früheren Post-Spar- und Darlehensverein hat und damit 150 Jahre Erfahrung aufweist. Das Geschäftsgebiet reicht von Wolfsburg im Osten bis Nienburg im Westen und von Alfeld im Süden bis Lüchow im Norden. Die Bank ist im Kredit- und Einlagengeschäft für Privatkunden tätig. Schwerpunkte sind Immobilienfinanzierungen, Anschaffungsdarlehen, Vermögen und Vorsorge. Die PSD Bank Hannover arbeitet mit namenhaften Partnern in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe zusammen, darunter die Bausparkasse Schwäbisch Hall, Union Investment und die R+V-Versicherungen. Die Bank hat rund 50.000 Kunden, 30.000 von ihnen sind als Mitglieder gleichzeitig Eigentümer der Bank (Stand 31.12.2022).

Die PSD Bank gehört dem Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) an und ist Mitglied im Einlagensicherungsfonds des BVR.

