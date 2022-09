PSD Bank Hannover wird Top Bank beim Test nachhaltige Banken

Bei der Umfrage fallen die PSD Banken bei den regionalen Banken insgesamt positiv auf

In der groß angelegten Analyse des Wirtschaftsmagazins €URO zum Thema Nachhaltige Banken hat die PSD Bank Hannover als TOP Bank abgeschnitten.

In der Finanzbranche hat sich die sogenannte ESG-Formel, die für Environment, Social und Government steht, zur Beurteilung von Nachhaltigkeit durchgesetzt. Geldanlagen sollen also im Einklang mit Umwelt, Sozialwesen sowie einer verantwortungsvollen Unternehmensführung stehen. Ob und wie die Banken das Thema Nachhaltigkeit angehen, hat die Analyse, die das Magazin €URO zusammen mit dem Sozialwissenschaftlichen Institut Schad (SWI) durchgeführt hat, beleuchtet. Die Untersuchung teilt sich dabei in zwei Bereiche.

Zum einen wurde im Test das Verhalten der Banken im Bereich Nachhaltigkeit beurteilt. Als Grundlage diente die Studie „CSR Kreditinstitute 2022“, die Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichte der Banken auswertete. So wurde anhand der fünf Kriterien (Verankerung von Nachhaltigkeit, Maßnahmen hinsichtlich der CO-Reduzierung, Ökostromanteil, CO2-Ausstoß pro Mitarbeiter sowie ESG in der Kreditvergabepolitik) das nachhaltige Agieren von Banken analysiert.

Als zweiter Bereich wurden die Befragungsergebnisse der Umfrage „Beliebteste Bank 2022“ hinsichtlich Nachhaltigkeit, Zufriedenheit und sozialem Engagement ausgewertet. Befragt wurden 200.000 Bankkunden von denen 80.000 Kunden, die Fragen zur Nachhaltigkeit beantworteten. Dabei flossen die Antworten in die Kategorien Umwelt und Gesellschaft ein, wobei der Umweltbereich mit 70 Prozent gewichtet wurde und der Bereich Gesellschaft mit 30 Prozent.

Betrachtet man die Ergebnisse insgesamt, fällt auf, dass die Ergebnisse des Tests zur Umweltfreundlichkeit der Banken und die Ergebnisse der Umfrage zur Nachhaltigkeit zu unterschiedlichen Ergebnissen führten. Und zwar unabhängig davon, ob regionale Banken, Filialbanken oder Onlinebanken betrachtet wurden. Regionale Banken wurden in der Umfrage im Ergebnis als nachhaltiger wahrgenommen, was vermutlich auch an der Verankerung in der Region, zum Beispiel über soziale Projekte, liegt.

Bei der Umfrage fielen die PSD Banken bei den regionalen Banken insgesamt positiv auf. Sie punkteten bei Fragen zu nachhaltigen Produkten, zur ökologischen, zur sozialen Nachhaltigkeit und in der Kategorie Vertrauen.

Die PSD Bank Hannover hat bei der Umfrage in beiden Kategorien (Umwelt und Gesellschaft) und auch im Gesamtergebnis als TOP Bank abgeschnitten. Torsten Krieger, Vorstandssprecher dazu: „Wir freuen uns sehr über das gute Ergebnis bei der Befragung der Kunden. Klimaschutz, soziales und ESG konformes Verhalten sind uns wichtig und das zeigt sich zum Beispiel auch bei unseren Engagement für die Kreditvergabe an Tiny-House Käufer oder unserem sozialem Engagement in der Region.

Die PSD Bank Hannover ist eine eingetragene Kreditgenossenschaft, die ihre Wurzeln im früheren Post-Spar- und Darlehensverein hat und damit 150 Jahre Erfahrung aufweist. Das Geschäftsgebiet reicht von Wolfsburg im Osten bis Nienburg im Westen und von Alfeld im Süden bis Lüchow im Norden. Die Bank ist im Kredit- und Einlagengeschäft für Privatkunden tätig. Schwerpunkte sind Immobilienfinanzierungen, Anschaffungsdarlehen, Vermögen und Vorsorge. Die PSD Bank Hannover arbeitet mit namenhaften Partnern in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe zusammen, darunter die Bausparkasse Schwäbisch Hall, Union Investment und die R+V-Versicherungen. Die Bank hat rund 50.000 Kunden, 30.000 von ihnen sind als Mitglieder gleichzeitig Eigentümer der Bank (Stand 31.12.2021).

Die PSD Bank gehört dem Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) an und ist Mitglied im Einlagensicherungsfonds des BVR.

