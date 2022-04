PSI Audio auf der Integrated Systems Europe (ISE) 2022: Präzisionslautsprecher aus der Schweiz

PSI Audio stellt vom 10. bis 14. Mai auf der Integrated Systems Europe 2022 in Barcelona präzise Studiomonitore und die aktive Bassfalle AVAA C20 aus. Im Rahmen der ersten PSI Audio Präsenz auf der ISE wird ein neuer, aktualisierter Lautsprecher erstmals vorgestellt – zusätzlich zum übrigen Portfolio der Schweizer Manufaktur. Besucher der Messe finden PSI Audio an Stand 4A296.

Weltpremiere: neuer Lautsprecher wird vorgestellt

2022 ist das erste Jahr auf der ISE für PSI Audio. Da erscheint es nur konsequent, zu diesem Anlass eine Besonderheit zu bieten: Zusätzlich zu den bereits etablierten Modellen stellt der Schweizer Hersteller seine neueste Entwicklung vor – eine aktualisierte Version eines Klassikers aus dem Portfolio der Firma. Der neue Lautsprecher wird auf der ISE 2022 erstmals öffentlich vorgestellt.

Präzisionsmonitore für professionelle Anwendungen

Das neue Modell passt perfekt in den umfassenden Katalog geschätzter Monitorlautsprecher von PSI Audio. Alle Lautsprecher von PSI Audio werden mit firmeneigenen Technologien wie Adaptive Output Impedance (AOI) und Compensated Phase Response (CPR) ausgestattet und von gut ausgebildeten Spezialisten in der hauseigenen Schweizer Manufaktur gefertigt, kalibriert und gemessen. Das Ergebnis sind Monitore, die eine herausragende klangliche Performance mit einer außergewöhnlichen Darstellung von Details und einer enormen Klangtreue verbinden, wie sie sonst nur die ursprüngliche Klangquelle erreicht. Das Ideal der lebensechten Wiedergabe vereint alle Lautsprechermodelle von PSI Audio, wodurch die klangliche Abstimmung über den gesamten Katalog homogen bleibt. So ist es möglich, unterschiedliche Modelle in einem Setup zu kombinieren. Bei PSI Audio gibt es keine „matched pairs“ – alle Lautsprecher passen zusammen.

Perfekt für Immersive Audio geeignet

Immer mehr Studios auf der ganzen Welt integrieren PSI Audio Lautsprecher in ihre 3D-Audio-Setups und beweisen, wie perfekt sich die Produkte des Schweizer Herstellers für solche Aufbauten eignen. Besonders die große Leistung im kompakten Format und die Möglichkeit, unterschiedliche Modelle in einem System zu kombinieren, empfehlen die Lautsprecher von PSI Audio für komplexe immersive Setups. Sogar die Software für Dolby Atmos listet die Produkte aus Yverdon. Präzises, professionelles Abhören für Surround und Immersive Audio gehört zu den Stärken von PSI Audio.

Vielseitige Lautsprecher für anspruchsvolle Umgebungen

Abgesehen von ihren klanglichen Qualitäten begeistern die Lautsprecher von PSI Audio auch mit hilfreichen Features für die Praxis. Alle Modelle können mit Montagebügeln und Schutzgittern ausgestattet werden, sodass sie sich leicht in besondere Produktionsumgebungen wie Ü-Wagen oder immersive Installationen integrieren lassen. Wenn der Lautsprecher in eine Wand eingelassen werden muss, kann sein Verstärker vom Gehäuse gelöst werden. Diese Vielseitigkeit umfasst auch die Farbgebung: Zusätzlich zu den Werksfarben Studio Red, Metal Black und Pure White lassen sich auf Anfrage alle Farben des RAL-Spektrums realisieren.

AVAA C20: die Lösung für Raummoden

PSI bietet nicht nur Lösungen, Schall in einen Raum hineinzubringen, sondern hilft auch dabei, ihn wieder zu entfernen: Die aktive Bassfalle AVAA C20 ist eine bahnbrechende Innovation in Sachen Raumakustik. Durch Veränderung der akustischen Impedanz vor dem Gerät wird AVAA zu einer Art akustischem Loch in der Wand, das Resonanzfrequenzen zwischen 15 und 150 Hz einsaugt. Das System arbeitet so effizient, dass es einen klassischen passiven Absorber ersetzen kann, der bis zu 25-mal so groß ist. Dabei benötigt AVAA keine Einrichtung und muss nicht auf bestimmte Frequenzen eingestellt werden. Durch das Funktionsprinzip erwirkt AVAA C20 eine verbesserte Frequenzantwort im gesamten Raum, nicht nur für einen engen Sweet Spot. Die berüchtigten Raummoden, mit traditionellen Mitteln der Raumakustik nur schwer in den Griff zu kriegen, verschwinden mit dem PSI Audio AVAA C20 einfach.

PSI Audio auf ISE 2022 in Barcelona treffen

Die Integrated Systems Europe ISE 2022 findet vom 10. bis 13. Mai 2022 im Fira Barcelona in Barcelona statt. Besucher finden PSI Audio an Stand 4A296. Weitere Informationen gibt es auf https://www.psiaudio.swiss/event/meet-psi-audio-ise-barcelona/

Das Unternehmen PSI Audio

Seit 40 Jahren entwickelt und baut die Schweizer Firma Relec SA hochwertige Wiedergabesysteme für den professionellen Bereich, unter anderem auch als OEM-Hersteller für Studer. Als Marke hat sich PSI Audio mittlerweile fest im Bereich der Studio-Lautsprecher etabliert. Die Firmenphilosophie: 100 Prozent analoge Schaltungstechnik ohne DSP, höchste Qualität durch Fertigung in der eigenen Manufaktur – und absolut klangneutrale Darstellung. Die Lautsprecher von PSI Audio geben exakt das wieder, was in der Musik vorhanden ist, fügen nichts hinzu und lassen nichts weg. Mit der aktiven Bassfalle AVAA C20 revolutioniert PSI Audio außerdem die Raumakustik.

www.psiaudio.com

