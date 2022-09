PSI Audio auf IBC 2022 und beatcon 2022: Präzisionsmonitore für Broadcast und Musikproduktion

PSI Audio präsentiert auf der IBC 2022 und der beatcon 2022 hochwertige Präzisionsmonitore. Aufgrund ihrer exakten Darstellung von Klangquellen werden PSI Audio Lautsprecherlösungen in Produktionsstudios und Ü-Wägen auf der ganzen Welt eingesetzt. Während der Nahfeld-Monitor A21-M und der ultrakompakte A14-M Broadcast bei Sendehäusern besonders beliebt sind, genießen Beat-Bastler und Hip-Hop-Produzenten besonders oft die Kombination aus A21-M und A125-M. Besucher der IBC 2022 finden PSI Audio vom 9. bis 12. September in RAI Amsterdam, Halle 8, Stand 8.F96. Besucher der beatcon 2022 finden PSI Audio in der Gebläsehalle Duisburg am 7. und 8. Oktober.

Yverdon-les-Bains, 5. September 2022 – PSI Audio präsentiert die exakten Monitorlösungen aus der Schweiz auf der IBC 2022 in Amsterdam vom 9. bis 12. September sowie auf der beatcon 2022 in Duisburg am 7. und 8. Oktober. Besucher sind herzlich eingeladen, PSI Audio auf der IBC in Halle 8, Stand 8.F96 oder auf der beatcon in der Gebläsehalle Duisburg zu besuchen.

IBC 2022: die Messe für Broadcast

Die International Broadcasting Convention IBC ist seit 55 Jahren ein etablierter Teil der Industrie und verbindet Medienschaffende mit den Herstellern, die passende Werkzeuge entwickeln. PSI Audio stellt zuverlässige und vielseitige Monitorlautsprecher her, mit denen akustische Inhalte in jeder Hinsicht genau beurteilt werden können – entsprechend beliebt sind die Modelle bei anspruchsvollen Broadcast-Profis. Fernseh- und Radiostationen in der Schweiz, Österreich, Belgien, den Niederlanden, Frankreich, Deutschland und weiteren Ländern setzen bereits auf die außergewöhnlichen PSI Audio Lautsprecher, die in jeder Broadcast-Anwendung zum Einsatz kommen können und sich in vielfältige Arbeitsumgebungen integrieren.

Schweizer Präzision: PSI Audio liefert Lösungen für den Sendebetrieb

Die Philosophie hinter PSI Audio Monitoren ist einfach: Der Lautsprecher muss den Sound wiedergeben, ohne ihn in irgendeiner Weise zu verfälschen. Nur so kann sich der Tontechniker oder Produzent einen zuverlässigen Eindruck der Struktur und Qualität des Tons verschaffen. PSI Audio betreibt großen Aufwand, um diese authentische Klangtreue zu erreichen. Entwicklung und Fertigung passieren vollständig in der firmeneigenen Manufaktur. Jeder Lautsprecher wird kalibriert und im Laufe der Herstellung dreimal gemessen: auf der Bauteilebene; auf der Schaltungsebene; schließlich noch als vollständiger Lautsprecher. Als Ergebnis entsteht das präziseste Hörwerkzeug auf dem Markt. Auf der IBC 2022 stellt PSI Audio den A21-M Nahfeld-Monitor erstmals in den Niederlanden aus. Auch der A14-M Broadcast Kompaktmonitor, der sich perfekt für Ü-Wägen und andere platzkritische Umgebungen eignet, wird in Amsterdam vor Ort zu sehen sein.

Echter Punch: PSI Audio und harte Beats

Am 7. und 8. Oktober wird PSI Audio auch auf der beatcon 2022 in der Gebläsehalle Duisburg gemeinsam mit dem deutschen Vertrieb Audiowerk vertreten sein. Der Schweizer Hersteller präsentiert das „Produzentenset“, das sich als besonders beliebt bei Beatmachern und Hip-Hop-Produzenten erwiesen hat: der A21-M (der beispielsweise von Lex Barkey genutzt wird) in Verbindung mit dem mächtigen A125-M Subwoofer für das gewisse Extra an Klarheit im Bass. Dieses Setup ermöglicht es Produzenten, jedes Detail eines Beats oder Vocal-Tracks so detailliert zu beurteilen wie mit keinem anderen Lautsprecher.

PSI Audio auf IBC 2022 und beatcon 2022 treffen

Besucher der IBC 2022 oder beatcon 2022 sind herzlich eingeladen, PSI Audio an den entsprechenden Ständen zu besuchen: vom 9. bis 12. September im RAI Amsterdam, Halle 8, Stand 8.F96 (gemeinsam mit Merging Technologies und Sonosax); am 7. und 8. Oktober 2022 in der Gebläsehalle Duisburg (gemeinsam mit Audiowerk).

Aufmacherbild

https://psiaudio.rtfm-pr.de/psiaudio_ibc22.tiff

Das Unternehmen PSI Audio

Seit 40 Jahren entwickelt und baut die Schweizer Firma Relec SA hochwertige Wiedergabesysteme für den professionellen Bereich, unter anderem auch als OEM-Hersteller für Studer. Als Marke hat sich PSI Audio mittlerweile fest im Bereich der Studio-Lautsprecher etabliert. Die Firmenphilosophie: 100 Prozent analoge Schaltungstechnik ohne DSP, höchste Qualität durch Fertigung in der eigenen Manufaktur – und absolut klangneutrale Darstellung. Die Lautsprecher von PSI Audio geben exakt das wieder, was in der Musik vorhanden ist, fügen nichts hinzu und lassen nichts weg. Mit der aktiven Bassfalle AVAA C20 revolutioniert PSI Audio außerdem die Raumakustik.

www.psiaudio.com

