PSI Audio feiert 45-jähriges Jubiläum mit Boris Blank und Philippe Weiss

Boris Blank und Philippe Weiss sprechen auf der 45-Jahr-Feier von PSI Audio. Boris Blank, dem kürzlich der Grand Prix Suisse de Musique verliehen wurde, spricht über seine Arbeit mit Yello, seine Herangehensweise an Sound und den Weg seiner Musik in der Zukunft. Philippe Weiss, seit kurzem Grammy-Preisträger für seine Mischung des jüngsten Black Coffee Albums, gibt Einblicke in sein Erfolgsrezept, das ihm zur Arbeit mit internationalen Superstars wie Madonna, Drake, Alicia Keys und David Guetta verholfen hat. Die Vorträge werden am 27. Oktober 2022 in Yverdon-les-Bains stattfinden, zur Teilnahme ist die Registrierung über die PSI Audio Webseite nötig. Die Schweizer Manufaktur öffnet außerdem am 28. und 29. Oktober ihre Tore für alle, die gerne mal sehen möchten, wie die Präzisionslautsprecher gefertigt werden – und sich die Ergebnisse anhören möchten.

Yverdon-les-Bains, 13. Oktober 2022 – Vor 45 Jahren gründete Alain Roux das, was später PSI Audio werden sollte – die Studiomonitor-Marke, die weltweit für ihre makellos exakte, transparente und natürliche Klangdarstellung geschätzt wird. Die Jubiläumsfeier findet vom 27. bis 29. Oktober 2022 statt und präsentiert auch zwei namhafte Referenten: Boris Blank und Philippe Weiss.

Boris Blank und Philippe Weiss sprechen bei der Jubiläumsfeier

Um das 45-jährige Bestehen von PSI Audio gebührend zu feiern, hat die Schweizer Manufaktur zwei prominente Referenten angekündigt. Zum einen spricht Boris Blank von Yello über seine Inspiration, seine Arbeitsweise im Wandel der Technologien und die Zukunft seiner Musik. Der Pionier der elektronischen Musik ist stets auf der Suche nach den besonderen Klängen, die seinen einzigartigen Stil kennzeichnen – ein Stil, der mit dem Grand Prix Suisse de Musique 2022 geehrt wurde. Philippe Weiss ist der Allgemeinheit vielleicht nicht so bekannt, seine Arbeit indes schon. Der gebürtige Schweizer hat mit Künstlern wie Madonna, Drake, Charles Aznavour, Bastian Baker, Alicia Keys, Erik Truffaz und David Guetta gearbeitet und wurde kürzlich mit dem Grammy für seinen Mix des Albums „Subconsciously“ von Black Coffee ausgezeichnet. Philippe Weiss spricht über seine Karriere, die Fallstricke bei der Arbeit als Sound Engineer, wie man mit großen Namen wie Madonna umgeht und wie man erfolgreich Geschäfte unter Künstlern macht.

45 Jahre Schweizer Präzisionslautsprecher

Boris Blank und Philippe Weiss sind nur zwei Beispiele für Audio-Profis, die guten Klang schätzen und ihrerseits von Audiophilen auf der ganzen Welt geschätzt werden – was sie zu perfekten Referenten auf einem PSI Audio Event macht. Wie Blank und Weiss zielt auch PSI Audio auf klangliche Perfektion, auf die makellose Reproduktion von Audio ohne Kompromisse. Die vollständig analogen Designs werden in der firmeneigenen Manufaktur präzise ausentwickelt und gebaut. Jedes einzelne Produkt wird im schalltoten Raum kalibriert, bevor es das Haus verlässt. Die Mühe und Arbeit, die PSI Audio in jeden Lautsprecher steckt, ist beeindruckend – genau wie die Erfahrung, die Schweizer Präzisionslautsprecher zu hören.

PSI Audio lädt zum Besuch der Manufaktur ein

Eine Möglichkeit, diese Erfahrung der optimalen Audiowiedergabe zu machen, ergibt sich durch die 45-Jahr-Feier vom 27. bis 29. Oktober 2022 in Yverdon-les-Bains in der Schweiz. Am 27. kommen die Referenten Boris Blank und Philippe Weiss zu Wort, während PSI Audio am 28. und 29. die Tore der Manufaktur öffnet, Werkstouren veranstaltet und Hör-Sessions im Showroom abhält. Für die Vorträge von Boris Blank und Philippe Weiss ist eine Registrierung auf der Firmenwebseite erforderlich: https://www.psiaudio.swiss/events/

Das Unternehmen PSI Audio

Seit 40 Jahren entwickelt und baut die Schweizer Firma Relec SA hochwertige Wiedergabesysteme für den professionellen Bereich, unter anderem auch als OEM-Hersteller für Studer. Als Marke hat sich PSI Audio mittlerweile fest im Bereich der Studio-Lautsprecher etabliert. Die Firmenphilosophie: 100 Prozent analoge Schaltungstechnik ohne DSP, höchste Qualität durch Fertigung in der eigenen Manufaktur – und absolut klangneutrale Darstellung. Die Lautsprecher von PSI Audio geben exakt das wieder, was in der Musik vorhanden ist, fügen nichts hinzu und lassen nichts weg. Mit der aktiven Bassfalle AVAA C20 revolutioniert PSI Audio außerdem die Raumakustik.

www.psiaudio.com

