Psychologische Beratung in der Arbeitswelt – die wirkt!

Eine Initiative von VpsyB e.V., EFA / EFAlution und die Gesundheitsstrategen – vertraulich, niedrigschwellig und klar außerhalb der Heilkunde.

Eine Initiative von VpsyB e.V., EFA / EFAlution und die Gesundheitsstrategen

VpsyB e.V., EFA / EFAlution und die Gesundheitsstrategen starten Angebot „Psychologische Beratung für die Arbeitswelt“ – primäre Prävention außerhalb der Heilkunde.

Der VpsyB e.V., EFA / EFAlution und die Gesundheitsstrategen starten gemeinsam ein neues Angebot: „Psychologische Beratung für die Arbeitswelt“. Ziel ist es, primäre Prävention im Unternehmenskontext wirksam zu verankern – niedrigschwellig, ressourcenorientiert, vertraulich und mit klarer Rollen- und Qualitätsdefinition außerhalb der Heilkunde.

Die Anforderungen der Arbeitswelt 4.0 und von New Work – Digitalisierung, hybride Zusammenarbeit, steigende Komplexität und beschleunigte Veränderungsprozesse – wirken unmittelbar auf Belastungserleben, Leistungsfähigkeit und Bindung. Parallel dazu zeigen sich in vielen Organisationen zunehmende psychosoziale Belastungen, die sich in Erschöpfung, Konflikten, sinkender Motivation sowie steigenden Fehlzeiten und Fluktuation ausdrücken können. Aus fachlicher Perspektive ist dabei häufig nicht ein einzelner Faktor ausschlaggebend: Arbeit ist in vielen Fällen nicht die alleinige Ursache, kann jedoch als Katalysator wirken – im Zusammenspiel mit privaten Belastungen, biografischen Stressoren, gesundheitlichen Vorbelastungen oder aktuellen Krisen.

Vor diesem Hintergrund gewinnen präventive, früh ansetzende Unterstützungsangebote an Bedeutung, die weder erst bei manifesten Störungsbildern greifen noch ausschließlich auf strukturelle Maßnahmen beschränkt sind. Das gemeinsame Angebot verbindet strukturelle Gesundheitsstrategien mit individueller, professioneller Beratung und unterstützt Organisationen dabei, Belastungen frühzeitig zu erkennen, Ressourcen zu aktivieren und Kompetenzen nachhaltig aufzubauen. Im Fokus stehen Entlastung und Stabilisierung, Orientierung und Entscheidungsfähigkeit in belastenden Situationen sowie die Stärkung von Selbststeuerung, Resilienz und gesundheitsförderlichen Kommunikations- und Handlungsmustern im Arbeitsalltag.

Ein wichtiger Bezugspunkt im betrieblichen Kontext ist die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung: Sie macht Belastungsfaktoren in Arbeitsbedingungen systematisch sichtbar und liefert eine Grundlage für Maßnahmen auf organisationaler Ebene. Das neue Angebot ergänzt diesen Ansatz durch eine vertrauliche, individuelle Perspektive – und unterstützt damit, Prävention nicht nur zu planen, sondern im Arbeitsalltag wirksam werden zu lassen.

Gleichzeitig adressiert das Angebot eine betriebswirtschaftlich relevante Dimension: Psychosoziale Belastungen und daraus resultierende Fehlzeiten sind nicht nur ein individuelles, sondern auch ein organisationales Thema. Prävention wirkt hier als strategischer Hebel, um Leistungsfähigkeit, Bindung und eine tragfähige Arbeitskultur langfristig zu sichern.

„Primäre Prävention ist ein zentraler Faktor nachhaltiger Unternehmensführung. Mit dem gemeinsamen Angebot schaffen wir einen Rahmen, der Professionalität, Wirksamkeit und Rollenklarheit verbindet – und Menschen stärkt, bevor Belastung chronisch wird“, sagt Sandra Neumayr Sopp, Präsidentin des VpsyB e.V.

„Gesundheitsstrategien wirken dann besonders nachhaltig, wenn strukturelle Maßnahmen und individuelle Unterstützung ineinandergreifen. Die Zusammenarbeit mit dem VpsyB e.V. setzt genau hier an und stärkt Prävention dort, wo sie im Alltag gebraucht wird“, ergänzt Ralf Wuzel, Gesundheitsstratege.

Das Angebot richtet sich an Unternehmen und Organisationen sowie an Fachverantwortliche in HR, BGM, Führung und Organisationsentwicklung. Im Fokus stehen präventive Beratungs- und Unterstützungsleistungen, die in betriebliche Gesundheitsförderung und bestehende Strukturen integrierbar sind – beispielsweise als ergänzendes Element in Präventions- und Gesundheitsprogrammen, als vertrauliche Anlaufstelle in Belastungssituationen oder als Baustein zur Stärkung von Kompetenzen im Umgang mit Stress, Konflikten und Veränderungsdynamiken.

Dabei gelten klare Abgrenzungsstandards: Psychologische Beratung im Rahmen des Angebots erfolgt außerhalb der Heilkunde, ohne Diagnostik und ohne heilkundliche Psychotherapie. Im Sinne professioneller Rollenklärung liegt der Schwerpunkt auf präventiver Beratung, psychoedukativen Elementen, Ressourcenaktivierung, Kompetenzaufbau und – wo erforderlich – auf Orientierung und Weitervermittlung in geeignete Versorgungs- oder Unterstützungsstrukturen.

Mit dem gemeinsamen Angebot positionieren der VpsyB e.V., EFA / EFAlution und die Gesundheitsstrategenpsychologische Beratung in der Arbeitswelt als eigenständiges, professionelles Tätigkeitsfeld – mit Fokus auf Qualität, Ethik, Datenschutz und Wirksamkeit. Damit wird ein Beitrag geleistet, psychische Gesundheit im Unternehmen nicht nur als Reaktion auf akute Ausfälle zu betrachten, sondern als strategischen Bestandteil einer zukunftsfähigen Arbeits- und Führungskultur.

Über die VpsyB Association for Non Medical Counselors

Die VpsyB e.V. setzt sich seit ihrer Gründung im Jahr 2012 für hohe Standards in der nicht-medizinischen Beratung ein. Durch die Zertifizierung von Ausbildungsprogrammen und die Förderung ethischer Praktiken unterstützt der Verband die Professionalisierung der psychologischen Beratung und trägt zum Wohl der Ratsuchenden bei.

Firmenkontakt

Verband psychologischer Berater e.V.

Sandra Neumayr-Sopp

Berberitzenstr. 62a

80935 München

+498923543044



https://vpsyb.org

Pressekontakt

Verband psychologischer Berater e.V.

Petra Adelmann

Berberitzenstr. 62a

80935 München

+498923543044



https://vpsyb.org

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.