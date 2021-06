Psychologische Beratung mit Herz

Die Online-Beratung ermöglicht dir eine unkomplizierte, schnelle und wirkungsvolle Unterstützung.

Psychologische Beratung für Hilfesuchende schnell und bequem von zu Hause aus. Das ist das Motto der Mutter von zwei Kindern und Heilpraktikerin für Psychotherapie, Frau Acar. Sie bietet ihren Klienten die Möglichkeit, psychologische Beratungen per Telefon oder Video (via Zoom) zu buchen.

Stress, Probleme und psychische Belastungen sind für viele Menschen im Alltag präsent.

Die Betroffenen wünschen sich schnelle Hilfe bei ihren Anliegen und das am liebsten anonym. Um in diesen schweren Zeiten den Ratsuchenden helfend zur Seite zu stehen, bietet sich die psychologische Beratung über das Internet an.

Mögliche Themen, bei denen ein Gespräch von zu Hause aus das Richtige für dich ist:

Angststörung

Sie entwickelt sich schleichend oder wird durch ein traumatisches Erlebnis ausgelöst. Die Angststörung zählt heutzutage zu den häufigsten psychischen Störungen. Oft wird sie von Panikattacken begleitet. Beispiele sind die soziale Phobie, Platzangst oder die Angst vor Tieren und Räumen.

Belastungen

Durch Krankheit, Verlust der Arbeit oder einer nahestehenden Person entsteht eine psychische Belastung. Häufig treten Zusammenbrüche auf und der Alkohol und Drogenkonsum wächst.

Depressive Verstimmung und Depressionen

Depressive Stimmung äußert sich auf verschiedene Art und Weise. Fehlende Freude sowie der Verlust der Interessen und Hobbys sind mögliche Symptome. Viele leiden zusätzlich unter Schlafstörungen und Appetitlosigkeit.

Erschöpfung & Müdigkeit

Stress löst Müdigkeit, körperliche Erschöpfung und erhöhte Reizbarkeit aus. Das seelische Wohlbefinden nimmt ab. Die Gedanken quälen, drehen sich im Kreis und lassen einen nicht mehr zur Ruhe kommen.

Essstörungen

Probleme mit dem Essen und Essstörungen treten in jedem Alter auf. Magersüchtige oder an Bulimie Erkrankte meiden jegliche Nahrung, um das Körpergewicht niedrig zu halten und hungern und erbrechen sich.

Konflikte in der Familie und der Partnerschaft

Streitigkeiten in der Familie und der Partnerschaft führen zu Trennungen und Scheidungen. Die Konflikte drohen zu eskalieren und die Gewaltbereitschaft nimmt zu. Kinder leiden am meisten unter dieser Situation.

Schlafstörungen

Schlafprobleme und Alpträume stellen eine große Belastung dar. Betroffene finden nicht mehr in den Schlaf oder wachen nachts auf. Unser Nervensystem ist auf die Ruhe und Erholung angewiesen und führt bei Schlafmangel zu Problemen. Die Konzentration nimmt ab und wir leiden an Übermüdung.

Informiere dich zu den einzelnen Beratungsangeboten und Themen und sichere dir ein persönliches Beratungsgespräch zu fairen Preisen unter www.psychologische-beratung-acar.de

Hast du Fragen über meine Online-Beratung, Wünsche, Anregungen zu meinen Beratungsthemen oder Probleme mit der Website?

Dann kontaktiere mich bitte direkt. Ich helfe dir gerne weiter!

Ich heiße Fatma Acar, bin Mutter von zwei Töchtern und Heilpraktikerin für Psychotherapie. Im Rahmen meiner Tätigkeit in der ambulanten Pflege habe ich über Jahre hinweg körperlich und psychisch erkrankte Menschen in Ihrem Alltag betreut. Aus dieser Erfahrung weiß ich, wie wichtig es ist, dass in schwierigen Lebensphasen psychologische Unterstützung notwendig ist.

Mit meiner jetzigen Tätigkeit als Heilpraktikerin für Psychotherapie biete ich dir eine gezielte psychologische Beratung an.

Gemeinsam können wir eine konstruktive und authentische Lösung für dein Anliegen finden um die schwierige Lebensphase zuversichtlich und gesund zu bewältigen.

Die Online-Beratung ermöglicht dir eine unkomplizierte, schnelle und wirkungsvolle Unterstützung.

Ich würde mich freuen dich zu einem Beratungsgespräch begrüßen zu dürfen.

Kontakt

Psychologische Beratung Acar

Fatma Acar

Zillestr. 32

45739 Oer-Erkenschwick

0151 68835668

online@psychologische-beratung-acar.de

https://psychologische-beratung-acar.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.