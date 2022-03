PT-MZ20K: DER IDEALE PROJEKTOR FÜR HYBRIDE VERANSTALTUNGEN

Panasonic hat mit dem PT-MZ20K den weltweit kleinsten, leichtesten und leisesten LCD-Projektor mit 20.000 lm vorgestellt. Dieser ist ideal für Firmenkonferenzen, Hörsäle und hybride Umgebungen geeignet. Der PT-MZ20K bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und beeindruckende Bildqualität selbst in gut beleuchteten Räumen.

Mit seinem kompakten, handlichen Gehäuse von 22,3 kg (49,2 lbs) und seinem leisen Betrieb (36 dB) fügt sich der Projektor harmonisch in den Raum ein. Er ist leicht zu installieren und integrieren, Die exklusiven, zeitsparenden Technologien von Panasonic reduzieren die Komplexität, den Aufwand und die Kosten der Installation. Auf diese Weise machen sie den PT-MZ20K zu einer guten Wahl für preisbewusste Kunden.

Für das perfekte Gleichgewicht zwischen hoher Helligkeit und satten Farben verfügt der PT-MZ20K über eine abgestimmte optische Einheit mit neuen 1-Zoll-LCD-Panels. Der Pure White Generator nutzt zusätzliches Licht, um die Farbtreue für eine lebendige und ansprechende Bilddarstellung zu verbessern. In Kombination mit dem dynamischen Kontrast, der das Video analysiert und die Lichtleistung an die Kontrastanforderungen anpasst, bleiben die Bilder sowohl im hinteren Teil des Raums als auch für remote teilnehmende Personen deutlich sichtbar.

Zwei 4K- und CEC Command-kompatible HDMI®-Eingänge ermöglichen die EIN/AUS-Schaltung des Quellgeräts oder des drahtlosen Panasonic-Präsentationssystems PressIT. Weitere Zeitersparnis bieten die NFC-Funktion, die Netzwerkeinrichtung des Projektors im stromlosen Zustand unterstützt, die Smart Projector Control App mit Autofokus über die Smartphone-Kamera, voraktivierte Upgrade-Kits für Geometry Manager Pro sowie der Information Monitor, der den Status im Standby-Modus anzeigt.

Der PT-MZ20K ist mit einer Vielzahl von optionalen Panasonic-Objektiven kompatibel, wie zum Beispiel dem versatzfreien Ultra-Short-Throw-Zoomobjektiv ET-EMU100, und kann auch für Digital Signage oder in Museen und Unterhaltungseinrichtungen eingesetzt werden.

Die Multi-Laser-Drive-Engine und die speziellen versiegelten Flüssigkeits- und Phosphorrad-Kühlsysteme von Panasonic sorgen für stressfreie Zuverlässigkeit und Effizienz. Der wiederverwendbare Luftfilter und die Laserlichtquelle benötigen über einen Zeitraum von 20.000 Stunden keine Wartung. Die Failover-Schaltung verhindert Helligkeitsverluste durch Diodenausfälle und der Backup-Eingang einen Ausfall der Bilddarstellung, wodurch dieser für mehr Sicherheit in geschäftskritischen Situationen sorgt.

Der PT-MZ20K-Projektor wird ab Dezember 2022 erhältlich sein. Weitere Informationen finden Sie hier.

Neben dem PT-MZ20K hat Panasonic auch den weltweit kleinsten und leichtesten 3-Chip DLP 4K-Projektor mit 20.000 lm vorgestellt, der ab September 2022 erhältlich ist. Die PT-RQ25K-Serie ist 40 % kleiner und 35 % leichter als ihr Vorgänger. Damit ist sie ideal für die nahtlose Integration in Festinstallationen bei Entertainment-Events oder dem Einsatz in immersiven Besucherattraktionen geeignet. Ebenso können Nutzer im Vermiet- und Bühnenbetrieb die Geräte einfach einrichten und handhaben. Weitere Informationen finden Sie hier.

Bildmaterial zur Meldung finden Sie hier.

Über Panasonic Connect Europe

Die Panasonic Connect Europe GmbH wird seit Oktober 2021 als agile Business-to-Business Organisation den sich verändernden technologischen Anforderungen europäischer Unternehmen gerecht. Im Mittelpunkt steht der B2B-Lösungsansatz „Gemba Process Innovation“. Mehr als 400 Mitarbeiter unterstützen so geschäftskritische Abläufe und Transformationen durch den innovativen Einsatz der breiten Panasonic Produktpalette.

Panasonic Connect Europe hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden und besteht aus folgenden Geschäftsbereichen:

-Mobile Solutions: Robuste mobile IT-Lösungen basierend auf bedarfsgerecht anpassbaren TOUGHBOOK Notebooks, Tablets und Handhelds und umfangreichen Services steigern die Produktivität mobiler Mitarbeiter und tragen zu optimierten Arbeitsprozessen bei.

-Media Entertainment mit den zwei Bereichen: Visual System Solutions, mit einem breiten Sortiment an leistungsfähigen und zuverlässigen Projektoren sowie hochwertigen professionellen Displays und Broadcast & ProAV mit smarten Live-Aufnahmelösungen aus einem End-to-End Portfolio aus PTZ- und Systemkameras, Camcordern, der Kairos IT/IP-Plattform, Mischern und Robotiklösungen, die bei Live-Aufzeichnung wie von Events, Sportproduktionen, im Fernsehen und in xR-Studios weit verbreitet sind.

-Business and Industry Solutions: Maßgeschneiderte Technologielösungen für den Einzelhandel, Logistik und Fertigung. Sie wurden dazu entwickelt, die betriebliche Effizienz zu steigern und das Kundenerlebnis zu verbessern.

-Panasonic Factory Solutions Europe: eine breite Palette an intelligenten Produktionslösungen, wie für die Elektronikfertigung, Roboter- und Schweißsysteme sowie Softwarelösungen für das Engineering.

