PTA und STACKIT bündeln Kräfte für souveräne Cloud-Lösungen

Partnerschaft für digitale Souveränität

Mannheim, den 07. Juli 2025. Die PTA IT-Beratung ist ab sofort offizieller Partner von STACKIT, der europäischen Cloud- und Colocation-Plattform der Schwarz IT. Durch diese Kooperation baut der IT-Dienstleister mit Firmensitz in Mannheim sein Angebot im Bereich souveräner Cloud-Infrastrukturen gezielt aus und schafft neue Möglichkeiten für eine sichere, datenschutzkonforme IT-Transformation.

STACKIT steht für ein europäisches Cloud-Ökosystem „Made in Germany“ – betrieben in eigenen, zertifizierten Rechenzentren, nach höchsten Sicherheitsstandards und vollständig DSGVO-konform. Als IT-Beratungshaus mit über 50 Jahren Erfahrung in der Realisierung komplexer IT-Projekte begleitet PTA seine Kunden künftig umfassend beim Einsatz von STACKIT-Services – von der ersten Architekturberatung bis zum stabilen Produktivbetrieb.

Strategische Weiterentwicklung im Cloud-Umfeld

Gemeinsam mit STACKIT entwickeln die IT-Experten von PTA zukunftsfähige Cloud-Lösungen, die höchste Ansprüche an Skalierbarkeit, Sicherheit und Autonomie erfüllen. Die Partnerschaft ist ein zentraler Baustein der strategischen Weiterentwicklung im Cloud-Umfeld.

„Unsere Partnerschaft mit STACKIT ist ein konsequenter Schritt, um Unternehmen den Weg in eine unabhängige, europäische Cloud zu ebnen. Gerade für Kunden aus regulierten Branchen ist das ein strategischer Vorteil“, ist sich Dr. Tim Walleyo, Geschäftsführer der PTA IT-Beratung, sicher.

EU-Cloud Lift&Shift

Mit einem neuen Beratungsangebot „EU-Cloud Lift&Shift“ unterstützt die PTA IT-Beratung gezielt die Cloud-Migration bestehender IT-Applikationen unter anderem in die STACKIT Cloud. Dabei kombinieren die IT-Profis aus Mannheim ihr Know-how in der Softwaremodernisierung mit der souveränen Infrastruktur von STACKIT – für mehr IT-Autonomie, Compliance und Innovationsfähigkeit.

Diese Pressemitteilung finden Sie auch hier: https://www.pta.de/aktuelles/partnerschaft-stackit/

Die PTA IT-Beratung entwickelt seit 1969 maßgeschneiderte und kundenorientierte IT-Lösungen. Mit ihrer Ausrichtung auf Organisations- und IT-Projekte begleitet sie ihre Kunden pragmatisch und erfolg-reich in die Digitalisierung. Die PTA ist nach DIN EN ISO 9001 sowie nach ISO13485 zertifiziert und verfügt über 13 Standorte in Deutschland, Spanien und der Schweiz. Die PTA-Gruppe mit Firmenzentra-le in Mannheim beschäftigt aktuell über 400 Mitarbeiter und betreut vornehmlich Kunden aus der Life Science-Branche, Fertigungsindustrie, Retail & Logistics, im Energiesektor sowie in der Finanz- und Versicherungswirtschaft. https://www.pta.de/

Firmenkontakt

PTA IT-Beratung GmbH

Robert Fischer

Weberstraße 2-4

68165 Mannheim

+49 621 41 960 – 823



https://www.pta.de/

Pressekontakt

Nicarus – Agentur für digitalen Content GmbH

Oliver Stroh

Bergheimer Straße 104

69115 Heidelberg

06221-43550-13



http://www.nicarus.de

Bildquelle: PTA GmbH