Publikumsverkehr in Zeiten der Corona-Pandemie steuern

Krefeld. Die SMART CJM GmbH bietet eine Cloud-basierte Lösung an, mit der öffentliche Einrichtungen auf die Corona-Thematik schnell reagieren können. Die Lösung ermöglicht es, dass Landratsämter, Bürgerbüros oder Rathäuser Termine online kanalisieren und somit den Publikumsverkehr steuern können. Bürger erhalten nur Gebäudezutritt, wenn sie am heimischen PC oder mobilen Endgerät einen Termin gebucht haben. Überfüllte Wartebereiche werden somit vermieden.

Die Corona-Pandemie führt dazu, dass immer mehr öffentliche Verwaltungen schließen oder nur noch eingeschränkt geöffnet sind. “Deshalb haben wir nun bereits mehrere Anfragen von Behörden erhalten, ob wir unsere Lösung zeitnah bei ihnen implementieren können”, sagt Stefan Dylka, Geschäftsführer der SMART CJM GmbH und ergänzt: “Damit können öffentliche Einrichtungen ihren Publikumsverkehr steuern, indem Bürger Termine online buchen und diese dann zentral von den Fachbereichen nach Dringlichkeit vergeben werden.” Der Bürger erhält anschließend eine Terminbestätigung, mit der er am Eingang des jeweiligen Amtes oder Rathauses Zutritt erhält. Die Rezeption oder die Security-Mitarbeiter erhalten eine Tablet-Lösung, die sie über aktuelle Termine informiert, sodass den angemeldeten Bürgern Zutritt zum Gebäude gewährt wird. Sachbearbeiter haben an ihrem Arbeitsplatz jederzeit eine Übersicht über Bürger, die sich im Haus befinden sowie deren bisherige Wartezeit. Über den “Single-Counter-Client” können sie den nächsten Kunden, der in ihr Sachgebiet fällt, aufrufen.

Die Lösung von SMART CJM basiert auf der Standard-Software Smart Citizen eXperience, die sich bereits in zahlreichen öffentlichen Einrichtungen im Einsatz befindet. Sie wird in der Cloud gehostet und ist damit schnell implementiert, da eine lokale Installation entfällt. Hinzu kommt, dass die Lösung intuitiv zu bedienen ist, sodass kein großer Schulungsaufwand erforderlich ist. Öffentliche Einrichtungen können die Lösung zu einem monatlichen Festpreis mieten und auch monatlich kündigen.

Über die SMART CJM GmbH:

Die SMART CJM ist ein Fullservice-Anbieter für Customer-Journey-Management mit Sitz in Krefeld. Seine Software-Lösungen Smart Citizen eXperience, Smart Patient eXperience und Smart Customer eXperience unterstützen Behörden, Kliniken, Arztpraxen sowie Handel und Finanzdienstleister, Besucherströme zu optimieren. Das Ergebnis ist eine serviceorientierte Journey für Besucher. Unternehmen und Institutionen können ihre Ressourcen besser planen, sie steigern die Produktivität und gleichzeitig die Mitarbeiter- sowie Besucherzufriedenheit.

Weitere Informationen: www.smart-cjm.com

