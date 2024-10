Publikumswahl zum Innovator des Jahres 2024 gestartet

Der größte Publikumspreis der deutschsprachigen Wirtschaft ruft zur Stimmabgabe

Beim Innovator des Jahres, dem größten Publikumspreis der deutschsprachigen Wirtschaft, ist die einmonatige öffentliche Abstimmung gestartet. Erneut stehen Innovationen aus allen Bereichen der Wirtschaft zur Wahl – aus allen Unternehmensgrößen, allen Branchen und allen Innovationsformen.

Bis 15. November kann aus den 20 Nominierten gewählt werden. Hier geht es zur Abstimmung: https://www.innovator-des-jahres.com/voting/

Von mittelständischer Transformation bis Zukunftstechnologie

So findet sich dem Mess- und Spanntechnikspezialisten Witte Barskamp ein klassischer Mittelständler, der in einer beeindruckenden Transformations- und Innovationsgeschichte den Turnaround geschafft hat, ebenso, wie mit DeCarTrans gleich ein ganzes Verbundprojekt, das bei der Entwicklung von synthetischen Kraftstoffen Pionierarbeit in einer Zukunftstechnologie leistet. Die Schulte Lagertechnik aus Sundern wiederum hat sich einen neuen, zeitgemäßen Markenauftritt gegeben, während die Kölner Ates DACH GmbH mit ihrer ATES Space Plattform ganzheitliche, datengetriebene Führung und Entwicklung von New Talents bis zum Top-Management ermöglicht.

Auch die Münchener KI-Beratungsfirma disruptive setzt auf neue Wege der Fort- und Weiterbildung im entscheidenden Kompetenzfeld von KI-Tools: Ihre digitale Lernplattform bietet Unternehmens-Teams kostengünstige GenAI-Ausbildungen entlang individueller Lernpfade und macht diese so fit für die KI-Zukunft. Inga Bauer und ihr Team von der Remscheider Bauer & Böcker GmbH wiederum zeigen, wie gezielte Transformation einen traditionsreichen Mittelständler in eine innovative Manufaktur verwandelt. iMEDgine aus Lichtenfelds zeigt, wie ein einfaches Produkt Großes leisten kann: handscupe ist eine ergonomische geformte Handauflage, die die Linderung von Beschwerden im Zusammenhang mit neurologischen und rheumatischen Erkrankungen unterstützt.

Tech meets Nachhaltigkeit

Im Segment „Green Innovator“ tritt mit der Lässig GmbH ein Fashion-Unternehmen an, das konsequent auf Nachhaltigkeit bei Baby- und Kindermode setzt. Das Beraterhaus e-hoch-3 wiederum vereint mit ihrem innovativen Konzept des Sustainability Managers den Aufbau von Expertenwissen in Unternehmen mit der konkreten Anleitung zur Umsetzung eines Projektes. Um einen neuartigen Dämmstoff namens Aerogel wiederum geht es bei der Duisburger AEROLIGHT GmbH. Der Hochleistungs-Dämmputz leistet einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung des Gebäudebestandes. Wie Technologie nachhaltige Transformation unterstützen kann, zeigt die goaltip GmbH aus Österreich: Ihre innovative Projektmanagement-Software Retis automatisiert und verschlankt die Installation, Anmeldung und den Betrieb von Photovoltaik-Anlagen.

Orte, wo Zukunft passiert

Im dritten Segment „Innovationsort des Jahres“ treten ganze Bundesländer, Regionen, Wissensorte oder sogar virtuelle Orte an. So ist der STARTPLATZ AI Hub die digitale Begegnungsstätte für die deutsche KI-Community, in der Wissensaustausch gefördert, Projektentwicklungen unterstützt und Unternehmensgründungen im Bereich generativer KI erleichtert werden. Oder die Region Oberfranken: Sie hat einen Wettbewerb gestartet, der vielfältigen Innovationen ihrer Region aus allen Wirtschaftsbereichen hervorhebt.

Die Expertise der Wirtschaftscommunity hat jetzt das Wort

Wer die Publikumspreise erhält, entscheidet die deutschsprachige Wirtschaftscommunity mit ihrer Stimmabgabe. Bis 15. November kann online abgestimmt werden. Wie in den Vorjahren, winken für die Abstimmenden wertvolle Verlosungspreise, wie eine einwöchige Luxus-Flusskreuzfahrt für 2 Personen. An der Abstimmung kann jedermann hier online teilnehmen.

Festlich verliehen werden die Preise am Abend des 15. November, wenn in Berlin die große Gala „Innovator des Jahres“ ruft. Vor 400 Unternehmen werden die Preisträger verkündet. Auf der Bühne werden Impulse von prominenten Köpfen wie Dr. Georg Kofler, Sarna Röser, der der Hessischen Ministerin für Digitalisierung und Innovation, Professor Dr. Kristina Sinemus, Hollywood-Schauspieler Ralf Moeller oder Tech-Influencerin Lara Sophie Bothur zu erleben sein. Wer die mit Spannung erwartete Verkündung der Publikumspreise selber live erleben will, der kann beim großen Festakt am 15. November in Berlin dabeisein. Hier geht es zu den Tickets

Der Innovator des Jahres ist der größte Publikumspreis der deutschen Wirtschaft. Innovative Produkte, Verfahren und Standorte quer durch alle Branchen, alle Betriebsgrößen und alle Innovationsformen stehen alljährlich zu Wahl.

