Pünktlich zum Schulanfang: neue textile Gesichtsmasken aus hochwertiger Baumwolle von CHANTY für Kinder und Jugendliche

(Rödermark, August 2020) Wiederverwendbar, bei 60 Grad waschbar und farbenfroh – CHANTY aus Rödermark, Deutschlands größter Spitzenhersteller, bietet pünktlich zum Schulanfang neben seiner Kollektion stylisher Gesichtsmasken für Erwachsene, jetzt auch wunderschöne Gesichtsmasken aus hochwertiger Baumwolle für Kinder (6-9 Jahre) und Jugendliche (10-15 Jahre) an. Die Baumwollmasken, “made in Europe”, sind besonders angenehm auf der Haut zu tragen, denn sie besitzen eine ergonomische Form und können ganz leicht mit einem Gummiband hinter den Ohren befestigt werden – was vor allem für Kinder sehr praktisch ist. Die von CHANTY verwendete Baumwolle trägt zudem das Zertifikat STANDARD 100 von OEKO-TEX® und kann den ganzen Tag über – auch während des Schulalltags – bedenkenlos getragen werden. Die weichen Baumwollmasken von CHANTY sind in ganz unterschiedlichen Farbvarianten erhältlich und darüber hinaus besonders langlebig in der Qualität.

In allen Bundesländern gilt weiterhin eine Maskenpflicht. Gerade während der Schulzeit, in der Freizeit oder beim Einkaufen können die zweilagigen CHANTY Baumwollmasken für Kinder und Jugendliche ideal getragen werden. Die verwendete hochwertige Baumwolle ist atmungsaktiv und sitzt sehr leicht auf der Haut. Von Fuchsia, Hellrosa, Violett über Orange bis hin zu Nachtblau – die Modelle sind in ganz unterschiedlichen Farben erhältlich und besitzen eine ovale Passform, die sich sehr sanft an das Gesicht anschmiegt. Die Masken stellen kein medizinisches Produkt dar, dennoch empfehlen das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte sowie das Robert Koch-Institut das Tragen von Stoffmasken, da diese eine Verbreitung von Tröpfcheninfektionen verringern können.

CHANTY Lace – deutscher Spitzenhersteller mit 60 Jahren Tradition

Schon seit über 60 Jahren beliefert Deutschlands größter Spitzenhersteller weltweit Wäschehersteller mit seiner hochwertigen Spitze – und hat seit Kurzem das Projekt textiler Spitzen- und Baumwollmasken für Erwachsene, Kinder und Jugendliche ins Leben gerufen. CHANTY, mit Sitz in Rödermark, ist selbst Hersteller der Masken und produziert ausschließlich in Europa. Das Unternehmen zeichnet sich besonders durch Qualität, Transparenz und langjährige Erfahrung im Bereich der Textilbranche aus.

Die CHANTY Baumwoll- und Spitzenmasken sind direkt im Onlineshop, unter https://www.shopchantylace.com/de, erhältlich.

Schon seit über 60 Jahren beliefert Deutschlands größter Spitzenhersteller mit Sitz in Rödermark (Hessen) weltweit Wäschehersteller mit seiner hochwertigen Spitze. Die CHANTY Spitzenfabrik gehört nicht nur zu den traditionsreichsten deutschen Herstellern feinster Spitze, sondern ist auch der größte. Das Unternehmen zeichnet sich besonders durch Qualität, Transparenz und langjährige Erfahrung im Bereich der Textilbranche aus.

Firmenkontakt

Chanty Spitzenfabrik GmbH & Co. KG

Renata Frascona

Messenhäuser Str. 40

63322 Rödermark

+49 611 39539-17

l.pawlik@public-star.de

https://www.chantylace.com/

Pressekontakt

Deutscher Pressestern® Public Star®

Leona Pawlik

Bierstadter Str. 9A

65189 Wiesbaden

+49 611 39539-17

l.pawlik@public-star.de

https://www.public-star.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.