Pumps Größe 43 jetzt bei schuhplus, dem Shop für Schuhe in Übergrößen bestellen

Damen benötigen für ein modisches und passendes Outfit verschiedene Schuhmodelle. Ein oder mehrere Paar Pumps dürfen da natürlich nicht fehlen! Was aber, wenn Damen große Füße haben und daher Pumps Gr 43 benötigen? Wer auf der Suche nach Modellen in dieser Größe ist, sollte bei schuhplus nach den passenden Schuhen suchen. Der Shop hat sich auf Schuhe in Übergröße spezialisiert und bietet diese für Damen in den Größen 42 bis 46 und für Herren in den Größen 46 bis 54 an. Neben dem breiten Angebot im Internet ist das Unternehmen ebenfalls an insgesamt drei Standorten mit je einer Filiale vertreten.

Pumps in Größe 43: Klassiker, der sich zu vielen Outfits tragen lässt

Der Pumps ist ein Damenschuh, welcher einfach immer passt. Ob auf der Arbeit, wo er mit einem Kleid oder einer Bluse mit Rock beziehungsweise Stoffhose perfekt aussieht, oder in der Freizeit zu einem eleganten Kleid, mit Pumps in der passenden Farbe können Damen mit Schuhgröße 43 ebenfalls nie etwas falsch machen. Wer am Abend zu einem Konzert oder in die Oper geht, trägt ebenfalls zum langen Abendkleid oder zum Overall aus feiner Seide ein Paar elegante Pumps.

Schwarz oder Weiß, Silber oder Gold sowie natürlich die vielen trendigen Farben wie Rot, Bordeaux, Blau oder Grün, es gibt die Pumps Größe 43 im Shop von schuhplus in praktisch allen Nuancen. Dazu gesellen sich mehrfarbige Modelle in der Größe 43, denn aktuell sind diese Schuhmodelle ganz besonders gefragt. Damen mit Füßen in Übergröße haben damit dank schuhplus die Möglichkeit, genauso zeitgemäß und perfekt von Kopf bis Fuß gekleidet zu sein wie alle anderem Damen ebenfalls.

Hochwertige Innenausstattung: ein Muss bei Pumps und weiteren Schuhen von schuhplus

Selbstverständlich legt schuhplus viel Wert auf ausgezeichnete Qualität und Güte seiner Schuhe, daher sind diese nicht nur perfekt verarbeitet, sondern weisen ebenfalls eine hochwertige Innenausstattung auf. Damit wird das Unternehmen auch der Tatsache gerecht, dass Damen mit Schuhgröße 43 meist auch groß sind und die Füße daher besonders fußangenehm gestaltete Schuhe benötigen. Deshalb sind diese mit einem wunderbar weichen Fußbett, meist aus Leder oder auch aus Textil versehen.

Viele weitere Schuhmodelle für Damen bei schuhplus bestellbar

Selbstverständlich bietet schuhplus eine breite Vielfalt weiterer Schuhmodelle für Damen mit Schuhgröße 43 an! Das können elegante Sandalen oder sportive Sneaker, wärmende Stiefel und Stiefeletten sein. Dazu kommen Hausschuhe und Badelatschen, Sportschuhe und mehr.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

