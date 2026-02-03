Puressentiel bietet natürliche Hilfe bei Muskel- und Gelenkbeschwerden

Vom Sofort-Kältekick beim verstauchten Fuß bis zur begleitenden Anwendung bei Rheuma: Für akute und chronische Muskel- und Gelenkbeschwerden bietet Puressentiel mit seinem Gelenk- & Muskel-Sortiment hochwirksame Lösungen auf rein natürlicher Basis. Die Wirksamkeit der Produkte ist belegt – sie werden seit Jahren erfolgreich von medizinischem Fachpersonal sowie von Spitzensportlern eingesetzt. Besonders geeignet sind die Produkte für Menschen mit rheumatischen Erkrankungen. Sie kommen ohne NSAR (nichtsteroidale Antirheumatika) aus, sind dennoch genauso wirksam und stellen damit eine natürliche Alternative zu klassischen Schmerzmitteln dar.

Der Morgen beginnt mit einem verspannten Nacken. Nach dem Sport meldet sich das Knie. Und wer mit Rheuma oder Arthrose lebt, weiß, wie selbst kleine Bewegungen zur Herausforderung werden. Muskel- und Gelenkschmerzen gehören für viele Menschen zum Alltag.

Puressentiel bietet mit seinem Gelenk- & Muskelsortiment eine natürliche Produktereihe zur gezielten Linderung von unterschiedlichen Schmerzformen.

Wirksamkeit aus der Natur – ohne Kompromisse

Puressentiel setzt konsequent auf die Kraft der Natur: Alle Produkte basieren auf 100 % natürlichen Wirkstoffen, vor allem auf reinen ätherischen Ölen, kombiniert mit Thermo- und Phytotherapie Die Formulierungen enthalten keine NSAR (nichtsteroidale Antirheumatika), synthetische Duftstoffe, Farbstoffe, Mineralöle oder Treibgase.

Das macht die Produkte zur natürlichen Alternative zu konventionellen Schmerzmitteln, mit optimaler Verträglichkeit, ohne bekannte Nebenwirkungen, mit klinisch geprüfter Wirksamkeit.

Das Gelenk- & Muskel-Sortiment von Puressentiel deckt verschiedene Beschwerden ab:

GELENK & MUSKEL Gel & Roll-on

Für chronische, langanhaltende oder wiederkehrende Beschwerden bietet das neutrale Sortiment eine besonders sanfte und zugleich wirksame Lösung. Es eignet sich unter anderem bei Rücken- und Nackenschmerzen, Rheuma, Arthrose, Neuralgien, Tendinosen, Muskelkater, Verspannungen oder Wachstumsschmerzen.

Das neutrale Sortiment bietet eine 3-in-1-Wirkung: entzündungshemmend, schmerzlindernd und muskelentspannend – ohne Müdigkeit.

Die natürliche Formel kommt ganz ohne NSAR, ohne chemische Schmerzmittel und ohne Alkohol aus. Das Produkt hat keine bekannten Nebenwirkungen – geeignet für regelmäßige und langfristige Anwendung. Anwendung ab 7 Jahren.

CRYO PURE® Roll-on – intensive Kältetherapie mit gezielter Selbstmassage

Der CRYO PURE® Roll-on verbindet effektive Kältetherapie mit einer intensiven Selbstmassage. Der integrierte Massageball ermöglicht eine gezielte Anwendung auf punktuellen Schmerzarealen ebenso wie auf größeren Flächen.

Die schmerzlindernde Kühlwirkung von natürlichem Menthol und 14 ätherischen Ölen wird durch die Massage zusätzlich verstärkt. Durch die Selbstmassage nach Akupressurtechnik können Verspannungen gelöst und das Wohlbefinden gezielt unterstützt werden.

Ideal für die Anwendung in den ersten 72 Stunden nach akuten Belastungen wie Prellungen, Verstauchungen oder Zerrungen. Anwendung ab 15 Jahren.

PURE HEAT® Roll-on – Wärmetherapie zur Entspannung ohne NSAR

Bei Muskelsteifheit, Verspannungen oder Rückenschmerzen sorgt PURE HEAT® für ein angenehmes, bis zu zwei Stunden anhaltendes Wärmegefühl dank des patentierten wärmeaktiven Wirkstoffs (VBE) Pure Heat®. Die Kombination aus Thermotherapie, Aromatherapie und Phytotherapie hilft, Muskeln zu lockern und Beweglichkeit zu fördern.

PURE HEAT® eignet sich bei Kontrakturen, Nacken- und Rückenschmerzen, Muskelverhärtungen oder zur Vorbereitung auf sportliche Belastung. Es ist auch für Menschen geeignet, die keine NSAR einnehmen können oder möchten. Anwendung ab 15 Jahren.

Preise und Verfügbarkeit

Die Puressentiel Produkte Gelenk & Muskel sind in Apotheken und Reformhäuser erhältlich.

Gelenk & Muskel Roll-on, 75 ml – 17,90 Euro

Gelenk & Muskel Gel, 60 ml – 15,90 Euro

Gelenk & Muskel Pure Heat Roll-on, 75 ml – 17,90 Euro

Gelenk & Muskel Cryo Pure Roll-on, 75 ml – 14,90 Euro

Die integrierte Massagekugel der Roll-ons ermöglicht eine gezielte Selbstmassage und Akupressur – praktisch im Alltag, unterwegs oder nach dem Sport.

Weitere Infos: Puressentiel

Contcept Communication GmbH

Kontakt

contcept communication

Stephanie Scheible

Alt-Moabit 19

10559 Berlin

+493076759941



http://www.contcept.de

Bildquelle: Puressentiel