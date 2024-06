Pyx AI findet Infos in Unternehmensdaten in Sekunden per KI.

Pyx AI verkürzt mit Hilfe von KI die Suche nach Informationen in unternehmensinternen Dokumenten und Daten auf Sekunden.

Osnabrück. (02.06.2024) – Das Osnabrücker Start-up Pyx AI bietet eine fortschrittliche Retrieval-Augmented Generation (RAG) Technologie, die speziell für die Suche und Extraktion detaillierter Informationen aus internen Dokumenten in Unternehmen entwickelt wurde. Diese innovative KI-Lösung ermöglicht es Mitarbeitern, interne Informationen auf den unternehmensinternen Servern nicht nur schnell zu lokalisieren, sondern auch die kleinsten Details aus jedem Dokument durch einfache natürliche Sprache abzufragen und zu extrahieren, auch über mehrere Dokumente hinweg.

Mit einem KI-Sprachmodell ermöglicht Pyx AI Unternehmen, umfangreiche interne Daten nahtlos zu indizieren, zu analysieren und zu kombinieren. Dieser Prozess etabliert eine hochpräzise und sichere Wissensbasis, die die Fähigkeit verbessert, spezifische Details abzurufen, ohne manuell jedes Dokument durchgehen zu müssen, wodurch Geschäftsoperationen beschleunigt und fundiertere Entscheidungen unterstützt werden. Sachbearbeiter in Unternehmen sparen somit bis zu 19% ihrer Arbeitszeit – das sind über 10.000EUR pro Mitarbeiter pro Jahr.

„Pyx AI lässt sich kinderleicht wie die bekannten Chatprogramme bedienen, ein langes Onboarding fällt somit weg. Zudem ist unser Preismodell flexibel gestaltet und auf die Bedürfnisse verschiedener Unternehmensgrößen zugeschnitten“, erklärt Stavros Kyriakidis, CEO von Pyx AI. Von aufstrebenden Start-ups bis hin zu etablierten Großunternehmen sind die Lösungen von Pyx AI skalierbar, kostengünstig und so gestaltet, dass jedes Teammitglied relevante Informationen mühelos und schnell abrufen kann.

„Datensicherheit hat bei Pyx AI höchste Priorität,“ betont Kyriakidis zusätzlich. Im Einklang mit den höchsten DSGVO-Standards garantiert die Plattform, dass alle internen Datenverarbeitungen strenge Datenschutz- und Sicherheitsprotokolle einhalten. So können Unternehmen sich auf die Sicherheit und Vertraulichkeit ihrer Daten verlassen.

Pyx AI lädt Organisationen ein, die transformative Wirkung seiner Technologie durch eine kostenlose Demo persönlich zu erleben, die die KI-basierte Informationssuche in aller Kürze eindrucksvoll demonstriert.

Für weitere Informationen oder zur Vereinbarung einer Demo besuchen Sie die Website von Pyx AI.

Über Pyx AI:

Mit Sitz in Osnabrück, Deutschland, führt Pyx AI das Feld bei der Anwendung von Retrieval-Augmented Generation-Technologie zur Optimierung des internen Dokumentenmanagements in Organisationen an. Unsere Mission ist es, die Art und Weise, wie Unternehmen mit ihren internen Daten umgehen, zu revolutionieren, die Suchzeiten drastisch zu reduzieren und die Produktivität mit unserer fortschrittlichen KI-Technologie zu steigern.

