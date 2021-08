Qatar Airways legt exklusive Reisepakete zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Qatar 2022™ für Privilege Club-Mitglieder auf

Jetzt Mitglied im Privilege Club werden und bevorzugten Zugang zu den Reisepaketen für das sportliche Großevent im kommenden Jahr erhalten.

Frankfurt, 27. August 2021 – Qatar Airways Holidays wird demnächst in Zusammenarbeit mit Discover Qatar eine Auswahl an Reisepaketen für die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Qatar 2022™ auf den Markt bringen. Die exklusiven Angebote sind vorerst für alle Privilege Club-Mitglieder buchbar und werden Fans die bestmögliche Verbindung von Fußball mit einem unvergesslichen Reiseerlebnis bieten. Die Pakete umfassen Eintrittskarten für die ausgewählten Matches, Unterkünfte und internationale Hin- sowie Rückflüge.

Mitglieder des Privilege Clubs, des offiziellen Vielfliegerprogramms der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Qatar 2022™, kommen in den Genuss einer Reihe exklusiver Angebote und Vorteile und erhalten 14 Tage vor dem Verkaufsstart bevorzugten Zugang zu den Reisepaketen. Interessierte Fußballfans, die noch nicht Mitglied des Treueprogramms der Fluggesellschaft sind, können sich kostenlos auf www.qatarairways.com/fifaearlyaccess anmelden und sich mit ihrer Registrierung die gewünschten Tickets für das mit Spannung erwartete sportliche Großevent sichern.

Die Reisepakete beinhalten eine Auswahl an Unterkünften, internationalen Hin- und Rückflügen mit der preisgekrönten Fluggesellschaft und Matchtickets. Es werden sieben verschiedene Pakete zur Wahl stehen, wobei man mehrere Pakete kombinieren und insgesamt bis zu sieben Spiele besuchen kann.

Sollte sich ein ausgewähltes Team nicht für die Weltmeisterschaft qualifizieren, können Fans das Paket auf ein anderes Match umbuchen oder sie erhalten eine vollständige Rückerstattung.

“Die Bühne für das größte Fußballturnier der Welt ist fast fertig. Wir haben mit großer Vorfreude darauf gewartet, unseren Teil zu einer unvergesslichen FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Qatar 2022™ beitragen zu können. Qatar Airways Holidays hat sich in Zusammenarbeit mit Discover Qatar bemüht, einzigartige und personalisierte Pakete zu schnüren, die sich Fans nicht entgehen lassen sollten. Alle, die sich für Qatar Airways entscheiden, kommen von Anfang bis zum Ende ihrer Reise in den Genuss der herausragenden Gastfreundschaft von der besten Fluggesellschaft der Welt”, sagt Qatar Airways Group Chief Executive, Akbar Al Baker.

Qatar Airways Holidays wurde von der FIFA offiziell als lizenzierter Reiseveranstalter für den Vertrieb von Pauschalreisen zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Qatar 2022™ ernannt. Die Pakete werden nach dem Prinzip “first come – first serve” angeboten, wobei Fans die Möglichkeit haben, die Spiele ihrer Lieblingsmannschaft auszuwählen.

Die Pakete werden zunächst in folgenden Ländern aufgelegt: Australien, Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Indien, Indonesien, Irland, Italien, Japan, Malaysia, Niederlande, Neuseeland, Philippinen, Polen, Rumänien, Spanien, Schweden und Thailand.

Der Privilege Club eröffnet eine Welt einzigartiger Möglichkeiten und exklusiver Reisevorteile, wie den unbegrenzten Zugang zu den Lounges von Qatar Airways, zusätzliches Freigepäck, bevorzugtes Einchecken, Statusbonus und vieles mehr. Im vergangenen Jahr wurden die Leistungen des Privilege Clubs abermals erweitert und unter anderem die Anzahl der Qmiles, die für die Buchung von Prämienflügen erforderlich sind, um bis zu 49 Prozent reduziert. Außerdem wurden die Qmiles-Richtlinien überarbeitet. So ist nun das Guthaben eines Mitglieds 36 Monate lang gültig, wenn es Qmiles sammelt oder ausgibt.

Über Qatar Airways

Qatar Airways wurde bereits fünfmal von Skytrax als Airline des Jahres ausgezeichnet und erhielt als erste Airline der Welt fünf Sterne im COVID-19-Sicherheitsrating des Bewertungsportals. Im Jahr 2019 wurde Qatar Airways mit den Preisen für die weltweit beste Business Class, den weltweit besten Business-Class-Sitz, die beste Airline im Nahen Osten sowie als beste Airline der Welt ausgezeichnet.

Qsuite, ein patentiertes Produkt von Qatar Airways, weist das weltweit erste Doppelbett in der Business Class auf. Schiebepaneele ermöglichen es Fluggästen, ihre Sitzplätze in einen gemeinsamen Bereich für mehr Privatsphäre zu verwandeln.

Oryx One, das interaktive Entertainment-System an Bord von Qatar Airways, bietet Fluggästen über 4.000 Unterhaltungsoptionen. Passagiere auf Qatar Airways-Flügen mit B787 Dreamliner, B777, A350, A380, A319 sowie ausgewählten A320- und A330-Flugzeugen können mittels des WLAN- und GSM-Angebots mit ihren Freunden und Familien weltweit in Kontakt bleiben.

In Deutschland bietet Qatar Airways neun wöchentliche Flüge ab München sowie zwei tägliche Flüge ab Frankfurt und fünf wöchentliche Flüge ab Berlin an. In Österreich bietet die Airline einen täglichen Flug ab Wien an. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.qatarairways.com oder unsere Sites auf Facebook, Twitter, Google+, Instagram und YouTube.

