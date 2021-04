Qatar Airways: weltweit erster Flug mit geimpften Crewmitgliedern und Passagieren

Frankfurt, 6. April 2021 – Qatar Airways nimmt weiterhin die Vorreiterrolle bei der Erholung des internationalen Flugverkehrs ein. Die vielfach ausgezeichnete nationale Fluglinie von Qatar führte heute, am 6. April 2021, den weltweit ersten Flug durch, bei dem sich ausschließlich geimpfte Crewmitglieder und Passagiere an Bord befanden, wobei diese auch von geimpftem Bodenpersonal eingecheckt wurden. Der dreistündige Sonderflug, der um 11:00 Uhr vom Hamad International Airport in Doha startete, sollte alle von der preisgekrönten Airline ergriffenen Sicherheitsmaßnahmen, die gegen eine Ansteckung mit COVID-19 implementiert wurden, aufzeigen. Dazu gehören höchste Hygienestandards an Bord einschließlich der neuesten Innovation, der weltweit ersten “Zero-Touch”-Unterhaltungstechnologie. Durchgeführt wurde der Flug mit dem technologisch fortschrittlichsten und umweltfreundlichsten Flugzeug der Airline, dem Airbus A350-1000.

“Der heutige Sonderflug zeigt, dass die nächste Stufe der Erholung des internationalen Reiseverkehrs nicht mehr weit entfernt ist. Wir sind stolz darauf, weiterhin führend in der Branche zu sein, indem wir den ersten Flug mit einer vollständig geimpften Besatzung und Passagieren durchführten und somit ein Zeichen der Hoffnung für die Zukunft der internationalen Luftfahrt setzten. Da die Airline-Industrie sowohl weltweit als auch hier im Staat Qatar einen entscheidenden Wirtschaftsfaktor darstellt, sind wir dankbar für die Unterstützung, die wir von unserer Regierung und den lokalen Gesundheitsbehörden erhalten haben, um unser Personal zu impfen”, sagt Qatar Airways Group Chief Executive Akbar Al Baker.

Seit Beginn der weltweiten COVID-19-Pandemie vor mehr als einem Jahr hat Qatar Airways den Betrieb nie eingestellt und unermüdlich daran gearbeitet, um Millionen Menschen sicher und zuverlässig zu ihren Zielen zu bringen sowie lebenswichtige medizinische Güter zu transportieren, während sie gleichzeitig die neuesten Innovationen in Sachen Sicherheit und Hygiene einführte. Während die Impfungen gegen das Virus weltweit an Fahrt aufnehmen, bleibt Qatar Airways die Fluggesellschaft, auf die sich Passagiere und Reisepartner verlassen können, und betreibt eines der größten globalen Netzwerke, um die Konnektivität zu gewährleisten.

Eine ebenso wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung eines verlässlichen Flugplans spielt Qatar Airways Cargo. Seit dem Ausbruch der Pandemie transportierte die Frachtfluggesellschaft mehr als 500.000 Tonnen an medizinischen Hilfsgütern und lieferte fast 20 Millionen Dosen an COVID-19-Impfstoffen in über 20 Länder.

Als Zeichen des Dankes an Menschen, die während der Pandemie eine Schlüsselrolle spielten, verschenkte Qatar Airways im Jahr 2020 außerdem über 120.000 kostenlose Rückflugtickets an Mitarbeiter des Gesundheitswesens und Lehrer auf der ganzen Welt.

Aktuelles Video zum Erstflug mit geimpften Passagieren: Download HIER.

***

Über Qatar Airways

Qatar Airways wurde bereits fünfmal von Skytrax als Airline des Jahres ausgezeichnet und erhielt als erste Airline der Welt fünf Sterne im COVID-19-Sicherheitsrating des Bewertungsportals. Im Jahr 2019 wurde Qatar Airways mit den Preisen für die weltweit beste Business Class, den weltweit besten Business-Class-Sitz, die beste Airline im Nahen Osten sowie als beste Airline der Welt ausgezeichnet.

Qsuite, ein patentiertes Produkt von Qatar Airways, weist das weltweit erste Doppelbett in der Business Class auf. Schiebepaneele ermöglichen es Fluggästen, ihre Sitzplätze in einen gemeinsamen Bereich für mehr Privatsphäre zu verwandeln.

Oryx One, das interaktive Entertainment-System an Bord von Qatar Airways, bietet Fluggästen über 4.000 Unterhaltungsoptionen. Passagiere auf Qatar Airways-Flügen mit B787 Dreamliner, B777, A350, A380, A319 sowie ausgewählten A320- und A330-Flugzeugen können mittels des WLAN- und GSM-Angebots mit ihren Freunden und Familien weltweit in Kontakt bleiben.

In Deutschland bietet Qatar Airways zurzeit tägliche Flüge ab München sowie zwei tägliche Flüge ab Frankfurt und fünf wöchentliche Flüge ab Berlin an. In Österreich bietet die Airline pro Woche vier Flüge ab Wien an. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.qatarairways.com oder unsere Sites auf Facebook, Twitter, Google+, Instagram und YouTube.

Firmenkontakt

Qatar Airways

Silke Warnke-Rehm

Bauerstrasse 34

80796 München

089-28 70 230-0

warnke-rehm.silke@kprn.de

http://www.kprn.de

Pressekontakt

KPRN Network GmbH

Silke Warnke-Rehm

Bauerstrasse 34

80796 München

+49-89-28 70 230-0

warnke-rehm.silke@kprn.de

http://www.kprn.de

Bildquelle: (c) Qatar Airways