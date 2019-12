QCTs neue leistungsoptimierte Intel Select Solution für VMware vSAN v2 unterstützt Unternehmen bei der Modernisierung ihrer Datacenter

Das wachsende Lösungsportfolio des Cloud Enablers ermöglicht eine neue bewährte Produktkonfiguration für eine Vielzahl von Workloads.

San Jose (USA)/Düsseldorf, 18. Dezember 2019 – Quanta Cloud Technology (QCT), ein globaler Anbieter von Datacenter Lösungen, kündigt seine leistungsoptimierte Intel Select Solution für VMware vSAN v2 an. Da Unternehmen heute vor der Herausforderung stehen, wachsende Datenmengen und diversifizierte Workloads zu bewältigen, kann sie diese Lösung bei der Modernisierung ihrer Datacenter unterstützen. Die auf der zweiten Generation der Intel® Xeon® Scalable Prozessoren basierende Lösung wurde speziell als skalierbare, Hyper-converged Solution für anspruchsvollste Workloads entwickelt, vereinfacht so die Bereitstellung und bewältigt latenzsensible Anwendungsfälle.

QCT bietet gemeinsam mit Intel eine Reihe von Intel Select Solutions ( https://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/intel-select-solutions-overview.html) an. Die vordefinierten und Workload-orientierten Lösungen sollen die Transformation und Modernisierung von Datacentern vereinfachen und beschleunigen. Mit dem Einsatz der Intel Select Solution für VMware vSAN, hat QCT die neuesten Intel-Technologien integriert, um Unternehmen die Einführung von Cloud-Technologien zu erleichtern. Sie bietet einen ausreichenden I/O-Datendurchsatz, der gewährleistet, dass keine Skalierungsengpässe auftreten und die stark wachsende Nachfrage der Geschäftskunden befriedigt werden kann. Durch die verkürzte Zeit für Evaluierung, Auswahl und Anschaffung der erforderlichen Hardware, können Unternehmen auf Basis dieser sofort einsetzbaren softwaredefinierten und leistungsoptimierten Lösung die Amortisierung ihrer IT-Infrastrukturen beschleunigen. Voroptimierte Einstellungsparameter für geschäftskritische Anwendungsfälle wie E-Commerce oder skalierbare Webszenarien stellen nicht nur die Performance geschäftskritischer Szenarien sicher, sondern reduzieren auch den Aufwand für Installation und Performance-Tuning.

„Die leistungsoptimierte vSAN Hyper-converged Solution von QCT bietet Kunden die ideale Plattform für geschäftskritische Anwendungen“, so Mike Yang, Präsident von QCT. „Als Teil des Intel Select Solutions Programms sind wir in der Lage, eine Intel Select Lösung auf Basis vSAN-fähiger Nodes anzubieten und können so unterschiedliche Workloads bei verschiedenen Unternehmen mit niedrigeren Gesamtbetriebskosten (TCO) unterstützen.“

Die leistungsoptimierte SKU von QCT besteht aus QCTs durchdacht konzipierten Serverplattform der 2. Generation, dem QuantaGrid D52B-1U System, gepaart mit der marktführenden, von VMware entwickelten Hyper-converged Infrastruktursoftware und den neuesten von Intel entwickelten Komponenten. Die Testergebnisse von VMmark ( https://www.vmware.com/products/vmmark/results3x.0.html?sort=date) – einer Freeware-Benchmark-Software-Suite für virtuelle Maschinen von VMware – ergaben, dass die Konfiguration von QCT alle strengen Schwellenwerte des Intel Select Solutions Programms mit einer Punktzahl von 8,24 @ 9 Tiles bestanden hat. Damit wurden die Programmanforderungen erheblich übertroffen. Gleichzeitig hat das Unternehmen bewiesen, dass seine Lösungen auch anspruchsvolle, latenzsensitive Anwendungsfälle mit herausragender Leistung bewältigen können. Mit Hilfe des Expertenwissens von QCT und Intel können Kunden nun die gemeinsam gewonnenen Ergebnisse für einen schnellen Weg zu einem zukunftsweisenden Rechenzentrum nutzen.

Weitere Informationen zu diesen QCT-Lösungen, die sich vom Datacenter bis zur Edge erstrecken, finden Sie unter www.QCT.io

Über Quanta Cloud Technology (QCT)

Quanta Cloud Technology („QCT“) ist ein globaler Lösungsanbieter für Datacenter. Wir verbinden die Effizienz von Hyperscale-Hardware mit Infrastruktur-Software von namhaften Herstellern, um den An- und Herausforderungen künftiger Datacenter Generationen gerecht zu werden. Zu den Kunden von QCT zählen Cloud Service Provider, Telekommunikationsanbieter sowie Betreiber von Public, Private und Hybrid Clouds.

Die Produktpalette besteht aus hyper-converged und software-defined Datacenter-Lösungen, Servern, Storage, Switches, integrierten Rack-Systemen sowie einem vielfältigen Ökosystem von Hardware- und Softwarepartnern. Als technologisch führendes Unternehmen deckt QCT das volle Leistungsspektrum von der Entwicklung, Produktion, Integration bis hin zum Service ab – und das alles weltweit und aus einer Hand. QCT ist ein Tochterunternehmen der Quanta Computer Inc., einem Fortune Global 500 Technologie Konstruktions- und Produktionsunternehmen. www.qct.io/de-DE

Bildquelle: copyright – QCT