Qlik Sense: Umfangreiche Erweiterungen im Release September 2020

Noch effizientere Datenanalysen durch erweiterte Möglichkeiten bei Augmented Intelligence, Visualisierung und Konnektivität

Der Data-Analytics-Spezialist Qlik stellt mit einer Reihe an Produkt-Erweiterungen für Qlik Sense den neuen Release September 2020 der Plattform-Software vor. Die neuen Möglichkeiten – speziell in Qlik Sense Enterprise SaaS – unterstützen Organisationen noch gezielter dabei, ihre Daten mithilfe von Augmented Analytics effizient zu nutzen und damit Leistungsstärke und Wertschöpfung zu erhöhen. Der erweiterte Insight Advisor bietet Anwendern von Cloud-Analysen unter anderem einen qualifizierten Augmented-Intelligence-Assistenten, der noch schneller für den unmittelbaren Mehrwert datengetriebener Unternehmensprozesse sorgt.

Der Qlik-Sense-Release September 2020 enthält zudem folgende Neuerungen:

– Einführung des Insight Advisor Chats

Der verbesserte Insight Advisor Chat ermöglicht es Anwendern, Schritt für Schritt und in gesprochener Sprache dynamische Analytics-Projekte umzusetzen. Die integrierte AI-Unterstützung der Cloud-Analysen gewährleistet dabei eine sinnvolle Orientierung an erfolgversprechenden Abfragen und fördert so das intuitive Analytics-Erlebnis. Der Insight Advisor lernt während jeder Nutzung mit und arbeitet so immer präziser und individueller dem jeweiligen Anwender zu. Die Funktion ist im Qlik-Sense-Hub in mehreren Sprachen verfügbar und verwendet Natural Language Processing (NLP), um im gesprochenen Dialog ein möglichst unmittelbares und assoziatives Analytics-Szenario zu schaffen.

– Augmented Analytics: Neue Funktionen unterstützen natürliche Konversation

Die Qlik Associative Engine ermöglicht es Anwendern nun, Metadaten und Regelwerke zu erstellen, die z.B. den Insight Advisor bei Interaktionen in gesprochener Sprache unterstützen. Berücksichtigt werden dabei auch Vokabularregeln und Synonyme.

– Optimierte Advanced Analytics Calculation

Darüberhinaus bietet Qlik Sense September 2020 eine Advanced Analytics Calculation. Diese unterstützt innerhalb der Associative Engine die automatische Clusterbildung bei Visualisierungen in Suchanfragen. Das neue K-Means-Clustering gruppiert Datenpunkte nach ihrer Ähnlichkeit und vereinfacht auf diese Weise verschiedene komplexe Anwendungsfälle – etwa im Bereich der Kundensegmentierung oder auch bei möglicher Betrugserkennung. Zusätzliche erweiterte Funktionen von Advanced Calculation sind außerdem in Planung.

– Optimale Visualisierungen auf allen Endgeräten

Zudem verfeinert Qlik mit den neuen Funktionen in Qlik Sense September 2020 noch weiter die Benutzerfreundlichkeit sowie die optimale Visualisierung auf allen Endgeräten – inklusive Tablets und Smartphones.

– Neuer Data Transfer für noch bessere Datenverfügbarkeit

Auch die Übertragung von lokalen Daten in die Cloud von Qlik Sense SaaS wird durch einige Neuerungen erleichtert. Die Kunden von Qlik profitieren künftig z.B. von Qlik Data Transfer – einer Lösung, die vor allem die umgehende Verfügbarkeit von noch mehr Daten immer und überall sicherstellt.

“Qlik Sense Enterprise SaaS ist sehr leistungsstark, wenn es darum geht, unser Geschäft weiter voranzubringen”, so Guillaume Autier, General Manager von Meilleurtaux. “Der Einsatz von Analysen in der Cloud mit Qlik hat es uns ermöglicht, die Anwendungen für unsere Franchisenehmer schnell zu skalieren. Geschäftsaktivitäten lassen sich analysieren, Vergleiche zwischen den Niederlassungen sind unkompliziert umzusetzen – und das hilft dabei, zeitnah datengesteuert zu entscheiden.”

“Unsere Cloud-Strategie hilft beim Überwinden alter Infrastruktur-Grenzen und umfasst weit mehr als nur einzelne SaaS-Anwendungen, so Wolfgang Kobek, SVP EMEA bei Qlik. “Wir denken in ganzheitlichen Cloud-Szenarien, da in vielen Organisationen Menschen ortsunabhängig und auf jedem Endgerät datenbasiert arbeiten möchten. Dabei spielen moderne Cloud-Analysen eine entscheidende Rolle.”

