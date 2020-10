Qlik und Google Cloud: Strategische Partnerschaft für noch mehr Wertschöpfung aus SAP-Daten

Unternehmen entwickeln gemeinsame integrierte Lösung für noch effizientere Echtzeit-Datenanalysen mit BigQuery-Unterstützung

Der Data-Analytics-Spezialist Qlik präsentiert gemeinsam mit Google Cloud einen noch schnelleren Weg, um von Echtzeit-Analysen zu profitieren. Die strategische Partnerschaft eröffnet gemeinsamen Kunden die Chance, das Beste vor allem aus SAP-Daten zu ziehen – so schnell und kostengünstig wie noch nie. “SAP on Google Cloud Expertise” automatisiert die Bereitstellung von Daten aus SAP-Systemen und beschleunigt Echtzeit-Analysen auf Google BigQuery. Die Programm-Erweiterung umfasst Qlik Data Integration, eine benutzerfreundliche Lösung, um optimierte Analytics-Strategien in Unternehmen umzusetzen.

Schnellere Analysen bei noch weniger Aufwand

Die noch schnellere Integration sowie Analyse und Visualisierung von SAP-Daten kann Unternehmen aller Art und Größe entscheidend bei der digitalen Transformation unterstützen. Anwender sparen nicht nur Zeit und wertvolle Ressourcen sondern können auch die Wertschöpfung von Daten besonders effektiv gestalten. Qlik ermöglicht nun ein noch schnelleres Cloud-Onboarding und kontinuierliche Datenreplikation. In einer Lösung vereint der Analytics-Spezialist somit eine noch umfassendere SAP-Datenverfügbarkeit mit noch stärkeren Datenpipelines. Die Datenmigration in die Google Cloud wird dabei automatisiert, der Ressourcenbedarf sinkt gleichzeitig auf ein Minimum.

Echtzeit-Analysen für valide Geschäftsentscheidungen

“Der effektive Einsatz von Datenanalysen in Echtzeit, um alle Kundenanforderungen erfüllen zu können, ist ein entscheidender Teil unseres Geschäfts als moderner Einzelhändler”, so Matthias Krenzel, Leiter Data Platform Services bei Breuninger. Um noch mehr Wert aus SAP-Daten zu ziehen, werden bei dem Unternehmen nun kontinuierlich analysebereite Informationen auf Google BigQuery bereitgestellt. “Da Qlik Data Integration den Datenfluss aus verschiedenen Systemen in BigQuery automatisiert, können wir auf mögliche Marktveränderungen mit zeitnahen Daten reagieren und valide entscheiden.”

Noch mehr Wertschöpfung aus allen Datenquellen

Qlik Data Integration bietet umfassende Funktionen für die Überführung von Daten in die Cloud. Mit den aktuellsten und relevantesten SAP-Daten ausgestattet, lassen sich Geschäftsentscheidungen auf profunder Datenbasis optimal unterstützen. Die von SAP zertifizierte Lösung dekodiert dazu unter anderem komplexe, anwendungsspezifische Datenstrukturen von SAP in für BigQuery geeignete Formate.

“Als erstklassige Partner – sowie zertifiziert in der SAP-Daten-Expertise – unterstützen Google Cloud und Qlik die Gewinnung und Bereitstellung von Daten für Echtzeit-Analysen. Die gemeinsame Lösung hilft Anwendern dabei, noch größeren Nutzen aus BigQuery zu ziehen und mit SAP-Daten noch mehr Erfolg im gesamten Unternehmen zu erzielen.”, so Wolfgang Kobek, SVP EMEA bei Qlik.

Qlik und Google Cloud präsentierten das Angebot am 9.September in dem Webinar “Luxury Retailer Breuninger Leverages Smart Analytics Solutions from Google Cloud and Qlik”. Um mehr über die Datenintegrationsplattform von Qlik zu erfahren, besuchen Sie: https://www.qlik.com/us/data-integration/data-integration-platform.

Über Qlik

Qlik® hat eine Vision: Eine datenkompetente Welt, in der jeder mit Daten und Analysen Entscheidungsprozesse optimieren und komplexe Probleme lösen kann. Die cloudbasierte End-to-End-Plattform für Echtzeit-Datenintegration und -analyse von Qlik schließt die Lücke zwischen Daten, Erkenntnissen und Maßnahmen. Durch die Umwandlung von Daten in Active Intelligence sind Unternehmen in der Lage, fundierte Entscheidungen zu treffen, Umsatz und Rentabilität zu steigern und Kundenbeziehungen zu verbessern. Qlik ist in über 100 Ländern für mehr als 50.000 Kunden weltweit tätig.Neueste Informationen rund um Qlik für die DACH-Region finden Sie auch auf Twitter sowie auf YouTube oder Sie abonnieren die Neuigkeiten auf XING.

