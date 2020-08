Qlik-Zertifizierung für Cloudera Data-Platform

Beschleunigte End-to-End-Fähigkeiten bei Cloud-Analysen für gemeinsame Kunden der beiden Unternehmen

Der Data-Analytics-Spezialist Qlik ist nach den entsprechenden Tests und Validierungen ab sofort auf der Cloudera Data Platform (CDP) zertifiziert. Als Cloudera Certified Technology-Partner wurde die Qlik Data Analytics-Plattform für die Zusammenarbeit mit der Cloudera Data Platform attestiert. Ziel ist es, gemeinsamen Kunden dabei zu helfen, die effektive Nutzung von Daten in der Cloud und dadurch den Unternehmenswert zu maximieren.

Konsequente Nutzung von Daten aus allen Quellen

“Ähnlich wie der Ansatz von Qlik, die konsequente Nutzung von Daten aus allen Quellen durch performante Analysen in jeder Cloud-Plattform zu gewährleisten, steht bei der Cloudera Data Platform der Wunsch der Kunden nach Flexibilität und Freiheit an erster Stelle”, so Wolfgang Kobek, SVP EMEA bei Qlik. “Wir freuen uns darauf, unsere gemeinsamen Kunden dabei zu unterstützen, noch effektiver von Cloudera zu profitieren. Wo immer möglich, sollen sie die Fähigkeiten und Stärken der Cloudera Data Platform nutzen, um noch mehr Nutzen aus Daten und Analysen in der Cloud zu generieren.”

Qliks End-to-End-Cloud-Plattform für Datenintegration und -analyse setzt auf Echtzeit-Fähigkeit, um Daten aus jeder Cloud oder On-Premise-Quelle in Analyics-Projekte zu integrieren und sie analysefähig zur Verfügung zu stellen. Die Analyse und Visualisierung der Informationen führen zu umsetzbaren Einsichten, so dass aus Rohdaten ein echter Mehrwert für die datengetriebene Unternehmenssteuerung wird. Die Plattform von Qlik schließt auf diese Weise Lücken zwischen Daten, Erkenntnissen und Maßnahmen. Sie hilft Anwendern dabei, unmittelbaren Wert aus ihren Datenpipelines zu schöpfen – und überwindet damit sowohl mögliche Datensilos als auch Infrastrukturhürden.

Valide Grundlagen für datenbasierte Entscheidungen

Zudem unterstützt das Automatisieren von Prozessen für kontinuierlichen Datenzugriff die größtmögliche Verfügbarkeit von Echtzeitinformationen aus beliebigen Quellen – einschließlich der Cloudera-Datenplattform. So erhalten Anwender auf der Basis relevanter Informationen umgehend valide Grundlagen für datenbasierte Handlungsoptionen – geräteunabhängig und am Ort der Entscheidung.

“Innerhalb der Cloudera Connect Technical Certifications lassen sich die Potenziale von Daten-Clouds in Unternehmen voll erschließen, um deren ganzen Nutzen sowie echte Transformation zu realisieren”, so Gary Green, Vice President Strategic Partnerships bei Cloudera. “Mit der Qlik-Zertifizierung für die Cloudera Data Platform können unsere zahlreichen gemeinsamen Kunden die Demokratisierung von Daten zusätzlich beschleunigen. Dadurch sind sie für alle Projekte rund um Datenintegration und -analyse gewappnet – von Edge-Szenarien bis hin zu KI. So entsteht cloudbasiert und datengetrieben immer mehr Geschäftswert.”

Über Qlik

