Qlipso übernimmt das Kreditvergleich-Portal Privatkreditsofort.ch per 1. März 2020

Durch die Übernahme von Privatkreditsofort.ch durch Qlipso.com entsteht in der Schweiz ein neues, leistungsstarkes Finanzvergleichsportal

Die Übernahme von Privatkreditsofort.ch durch Qlipso schafft einen neuen starken Anbieter im Bereich der Kreditvergleichsportale, der international agieren kann und damit die Synergie Effekte beider früheren Unternehmen optimal für eine neue Stärke am Markt positionieren und nutzen kann. Dabei ist die Digitalisierung auch im Bereich Finanzprodukte sicherlich ein treibender Faktor, der dem neuen Unternehmen in der Kooperation alle Möglichkeiten eröffnet.

Neue Stärke gemeinsam

“Wir freuen uns sehr über den Zusammenschluss mit Privatkreditsofort.ch. Auf diese Weise ist es uns zukünftig möglich, die Stärken beider Portale zu einem leistungsstarken neuen Anbieter zusammenzufassen, der unseren alten und neuen Kunden das gesamte Spektrum im Vergleich nicht nur von Krediten, sondern auch allen anderen wichtigen Finanzprodukten und Finanzdienstleistungen ermöglicht. Ausserdem können unsere Kunden jetzt auch international die Kreditangebote und alle Angebote im Finanzdienstleistungsbereich vergleichen und sind nicht mehr nur auf die Schweiz beschränkt. Das bringt vor allem unseren Kunden erhebliche Vorteile und viele neue Möglichkeiten”, sagt der bisherige Privatkreditsofort.ch-Geschäftsführer Luca Wyss, der bei Qlipso in Zukunft für die Region “Schweiz” verantwortlich ist.

Wachsender FinTech-Markt mit grossem Kundenbedarf

Immer mehr Kunden greifen vor der Kreditauswahl auf die Leistungen eines unabhängigen Online Kreditvergleichs zurück. Die Ersparnis gegenüber den starren Angeboten der stationären Hausbank um die Ecke sind enorm. Die Übernahme von Privatkreditsofort.ch ermöglicht Qlipso, die Stärken des Anbieters auf dem Schweizer Markt mit den internationalen Kompetenzen und Erfahrungen von Qlipso zu verbinden und einen konkurrenzfähigen internationalen Anbieter neu aufzustellen, der die Kunden national und international optimal mit Vergleichen von Finanzprodukten und Kreditangeboten aller Art aus einer Hand bedienen kann. Gerade im Zeitalter von neuen Bankanbietern und Finanzangeboten von Robo-Adviser über Smartphone Banken bis hin zu Fintech Start-ups ist der Online Vergleich für die Kunden der wichtigste Kompass, sich in dieser Vielfalt zurechtzufinden.

Über Qlipso

Qlipso ( www.qlipso.com) ist ein Vergleichsportal, das sich noch in der Aufbauphase befindet, aber international aufgestellt ist und nicht nur traditionelle Finanzprodukte testet und bewertet, sondern auch umfangreich zu den neuen Fintech Start-ups und ihren bankähnlichen Diensten und Angeboten informiert. Der Sitz ist in der Schweiz. In den Diensten von Qlipso sind professionelle Analysten, die für eine hohe Qualität der Bewertungen und Tests garantieren und damit für die Kunden einen hohen Mehrwert schaffen, sich im Dschungel der Finanzangebote zurechtzufinden.

Über Privatkreditsofort.ch

2012 als unabhängiges Kreditvergleichsportal unter der URL www.privatkreditsofort.ch gestartet, war der Vergleichsdienst ausschliesslich im Bereich Konsumkredite und nur in der Schweiz aktiv. Dabei hat sich das Unternehmen aber einen sehr guten Ruf bei den Kunden erworben, die online alle Angebote für Kredite umfassend vergleichen konnten und für die Schweiz sofort die besten Angebote nutzen konnten. Das Unternehmen ist in der Schweiz angesiedelt und hat aus dieser Herkunft auch seine starke Marktposition auf dem Gebiet der Schweiz begründet.

