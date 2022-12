Pressemitteilung

Freitag, 16. Dezember 2022 12:00 MEZ

PRESSEMITTEILUNG

QLUPOD AG Digitalisierung in der Gesundheitsbranche Teil von EU Strategie Herisau, Schweiz – Freitag, – 16. Dezember 2022 – QluPod AG ( www.qlupod.com)

Gute Nachrichten für und von der QluPod AG. Ende November hat die EU einen Artikel zur EU- Strategie für globale Gesundheit veröffentlicht: “ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_22_7153“ wir zitieren daraus: „Es werden drei Grundvoraussetzungen für eine bessere Gesundheit ermittelt, nämlich Digitalisierung, Forschung und qualifizierte Arbeitskräfte, und es werden konkrete Maßnahmen genannt, mit denen hierbei auf globaler Ebene Fortschritte erzielt werden können“.

Dass die EU die Bedeutung der Digitalisierung anerkennt, und diese in den kommenden Jahren aktiv fördern will, ist eine sehr gute Nachricht. Dies ist eindeutig ein Schlüsselelement unserer Strategie bei der Entwicklung von weiteren Technologien zur Aufzeichnung und Weitergabe wichtiger Gesundheitsdaten, und zur Implementierung erstklassiger Telegesundheitslösungen.

In der Zukunft wird Telemedizin eine entscheidende Rolle in der Überwachung der Gesundheit spielen, und hierbei die Allgemeinärzte entlasten sowie Routineuntersuchungen reduzieren.

Die QluPod, mindestens einen Schritt voraus.

Wir sind bereits jetzt so weit, dass unser digitales Gesundheitsüberwachungsgerät in Kombination mit unserer Software die Fähigkeit hat entsprechende Daten zu liefern. Die finale Testphase läuft aktuell noch an, bevor wir dann im ersten Quartal 2023 mit einer ersten Massenproduktion starten und anfänglich in der DACH-Region den Markt beliefern.

Über die QluPod AG:

QluPod ist ein HealthTech-Start-up-Unternehmen, das gegründet wurde, um die wachsende Nachfrage von Verbrauchern und Kliniken nach innovativen und benutzerfreundlichen tragbaren Geräten und unterstützender Software für die Telemedizin zu nutzen.

QluPod ist ein tragbares Gesundheitsüberwachungsgerät mit 6 Vitalwerten, das EKG, Blutzucker, Blutdruck, Blutsauerstoff, Herzfrequenz und Körpertemperatur erfasst.

Die Daten des QluPod können in Echtzeit über die App von Ihrem iOS®-oder Android®- Telefon an Ihren Betreuer, Arzt oder eine andere verantwortliche Person in der ganzen Welt gesendet werden.

Kontakt:

QLUPOD AG

Kasernenstrasse 35

9100 Herisau AR Schweiz

Tel.: +41 (0)71 510 05 45

Investor Relations:

E-Mail: ir@qlupod.com

Über die QluPod AG:

QluPod ist ein HealthTech-Start-up-Unternehmen, das gegründet wurde, um die wachsende Nachfrage von Verbrauchern und Kliniken nach innovativen und benutzerfreundlichen tragbaren Geräten und unterstützender Software für die Telemedizin zu nutzen.

QluPod ist ein tragbares Gesundheitsüberwachungsgerät mit 6 Vitalwerten, das EKG, Blutzucker, Blutdruck, Blutsauerstoff, Herzfrequenz und Körpertemperatur erfasst.

Die Daten des QluPod können in Echtzeit über die App von Ihrem iOS®-oder Android®- Telefon an Ihren Betreuer, Arzt oder eine andere verantwortliche Person in der ganzen Welt gesendet werden.

Kontakt

QluPod AG

Stephen Dando

Kasernenstrasse 35 35

9100 Herisau

+41 (0)71 510 05 45

office@qlupod.com

http://www.qlupod.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.