QUAD Revela – die neue Lautsprecher Serie

QUAD präsentiert die neue aufregende Lautsprecherserie Revela. Die Erfinder von „The Closest Approach to The Original Sound“ (die größtmögliche Annäherung an den Originalklang) stellen mit der Revela 1 einen klassischen Regallautsprecher mit optionalen Stands vor. Absolutes Highlight der neuen Serie ist die Revela 2 – ein Standlautsprecher mit herausragender Performance. Die Revela-Serie setzt auf innovative Technologien und handwerkliche Verarbeitung bester Qualität.

Korschenbroich, 21. September 2023 – Mit der neuen Revela-Serie präsentiert QUAD das Ergebnis aus Design, Innovation und Handwerkskunst. Die Revela-Serie setzt die QUAD-Innovationen der letzten Jahre fort, indem sie die Lehren aus der preisgekrönten S- und Z-Serie aufgreift und gleichzeitig das starke Design-Erbe beibehält. Dieses geht bis in das Jahr 1949 und den ersten Lautsprecher von QUAD, den Corner Ribbon, mit der Einführung des QUAD ‚True Ribbon‘-Hochtöners zurück.

True Ribbon-Hochtönern und Reveal-Schallwandler

Peter Comeau, der Akustikdirektor von QUAD, hat seine bahnbrechende Ingenieursarbeit bei der Weiterentwicklung des Bändchen-Hochtöners mit mehr als vier Jahren Forschung fortgesetzt, um ein neues Niveau an musikalischer Feinheit, Sanftheit und Detailreichtum zu erreichen. Die fortschrittliche „True Ribbon“-Einheit besteht, im Gegensatz zu herkömmlichen Hochtonkalotten, bei denen der Schwingspulen-„Antrieb“ separat an der Membran befestigt ist, sowohl aus der Membran als auch aus dem Antriebsystem. Das Bändchen wurde in Anlehnung an den beispiellosen Erfolg des ESL-Lautsprechers entwickelt und ist extrem leicht und dünn, was zu beeindruckender Präzision und breiten Abstrahlverhalten führt.

Die True Ribbon-Einheit wird je nach Modell mit leistungsstarken Tief- und Mitteltönern kombiniert. Diese verfügen über eine neue, innovative Faserzusammensetzung, die treffend als „Reveal“ bezeichnet wird. Exklusiv für die Revela-Serie zeichnen sich die Reveal-Treiber durch ihre Steifigkeit und hervorragende Selbstdämpfungseigenschaften aus.

Die speziell entwickelte, maßgeschneiderte Gummisicke bietet eine größere Auslenkung und ein neues Hochleistungsantriebssystem ermöglicht eine überragende Bassleistung mit Kraft, Tiefe, Geschwindigkeit und Artikulation in Hülle und Fülle. QUAD hat fast drei Jahre lang geforscht und entwickelt, um die perfekten Treiber für die Serie mit einer neuen, fortschrittlichen Reveal-Faserzusammensetzung zu entwickeln, die auch die ideale Struktur für eine dynamische und komplexe Leistung bietet.

Revela 1 – Kompakter Regallautsprecher mit optionalen Stands

Die kompakte Revela 1 ist ein typischer Regalmonitor im zeitlosen industriellen Design. Der True Ribbon-Hochtöner wird von einem 6,5-Zoll-Reveal-Tieftöner ergänzt. Diese Kombination macht bei allen Musikrichtungen eine souveräne Figur. Für eine flexible Positionierung innerhalb des Raumes sind für die Revela 1 Lautsprecher maßgeschneiderte Ständer erhältlich. Diese sind in ebenso markantem Design und hohem Qualitäsanspruch gefertigt. Jeder Aspekt wird berücksichtigt, um die perfekte Präsentation der Revela-Regallautsprecher zu schaffen. Der Revela-Ständer zeichnet sich durch in schwarzen Lack gehüllte Biorkenholz-Säulen und mit einer High-Carbon-Stahlrohr-Bodenplatte aus. Sicheren Stand und eine optimale Entkopplung gewährleisten gehärtete High-Carbon-Stahlfüße.

Revela 2 – Flagschiff Standlautsprecher

Die Revela 2 Standlautsprecher kombinieren die Vorzüge des kleineren Bruders in der Revela-Serie mit insgesamt zwei 6,5-Zoll-Reveal-Tieftönern und einem 6-Zoll-Reveal-Mittelton-Schallwandler. Eingefasst in einem starren Druckgusschassis, liefert diese Kombination einen satten, kontrollierten Bass mit hervorragender dynamischer Performance. Die Revela 2 ist ein absolutes Statement von QUAD und der Höhepunkt von mehr als vier Jahren Entwicklungsarbeit. Sie bietet fortschrittliche Technologie, zeitloses Design und atemberaubende Leistung. Alles in meisterhafter Kombination für „The Closest Approach To The Original Sound“.

Zeitloses, anspruchsvolles Design

Für Revela wollte QUAD ein Gehäuse schaffen, das die akustische Leistung der Lautsprecher verstärkt und gleichzeitig ein Möbelstück darstellt, das der Besitzer mit Stolz präsentieren möchte. Handgefertigte Gehäuse werden durch exotische Furniere und speziellen Lack veredelt, der in sechs Tiefenstufen von Hand poliert wird. Unter dem Furnier versteckt findet sich eine mehrlagige Konstruktion aus verschiedenen Hölzern, die entwickelt wurde, um unerwünschte Resonanzen zu reduzieren. Dieser PROS (Panel Resonance Optimisation System) genannte Aufbau, hat noch einen weiteren Vorteil: Er verhindert, dass unerwünschte Schallenergie aus dem Inneren des Gehäuses entweicht. Die Gehäuse der Revela-Serie sind wahlweise mit poliertem Echtholzfurnier und oder mit edlem schwarzem Lack erhältlich. Die präzise eingepasste Front ist nahtlos eingepasst, ebenfalls mit polierter Oberfläche, und sorgt für eine Präsentation auf höchstem Niveau. Die Optik der aufwändig gefertigten Gehäuse in Möbelqualität wird durch Details in dunklem Chrom gekrönt

Preise und Verfügbarkeit

Die Revela Lautsprecher von QUAD sind ab sofort im Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung für die Revela 1 beträgt 1.999,00 Euro für ein Paar (899,00 Euro für das optionale Paar passender Bodenständer). Die Revela 2 Standlautsprecher sind für den Paarpreis von 3.999,00 Euro verfügbar.

Über die IAD GmbH

Das Vertriebsunternehmen wurde 2001 unter dem Namen IAG (Deutschland) GmbH als Tochterrma des „International Audio Group“ Konzerns gegründet. 2008 entstand daraus die unabhängige IAD GmbH, die vom zentralen Sitz in Korschenbroich am Niederrhein deutschlandweit Audioprodukte an den Fachhandel vertreibt. Seit den Anfängen als Distributor für traditionsreiche britische HiFi-Marken und professionelle Beschallungssysteme wurde das Portfolio stetig erweitert und umfasst unter anderem marktführende Brands im Bereich Custom Installation & Multiroom. Die IAD GmbH vertreibt in Deutschland unter anderem Marken wie Audiolab, Luxman, Wharfedale, Quad, Mission, Lumin und Leak. Mit einem professionell betreuten Fachhandels-Netzwerk, großer Lagerkapazität und einer eigenen Service-Abteilung agiert die IAD GmbH schnell, zuverlässig und flexibel für ihre Vertriebskunden.

