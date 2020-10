Qualität und Leistungsfähigkeit – nur von CSB-Gleitlager

Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum CSB-Gleitlager so leistungsfähig sind?

Das ist das Resultat aus Firmenphilosophie, engagierten Mitarbeitern, hervorragender Ausstattung und harter Arbeit. Das Fertigungswerk von CSB in Zhejiang – CSB Sliding Bearings Co.,Ltd – hat ca. 800 Mitarbeiter, wovon 600 auf die Produktion entfallen, 100 auf die Verwaltung, 70 für Forschung und Entwicklung (F&E) und 30 auf das Qualitätsmanagement.

Bei der CSB sind die Qualitätszertifikate (IATF16949:2016, ISO9001:2015, ISO14001:2015) keine Dekoration sondern gelebte Philosophie. So stellen die QM-Mitarbeiter sicher, dass jeder Auftrag physikalisch, chemisch und geometrisch den vereinbarten Rahmenbedingen entspricht. Einer Zuverlässigkeit, der nicht nur OEM”s weltweit vertrauen.

Die F&E-Abteilung ist nicht nur überdurchschnittlich groß, sondern auch hervorragend ausgestattet. Neben den grundlegenden Versuchsprüfständen und Messvorrichtungen wie Reib- und Verschleißprüfstand, Prüfeinrichtungen für mechanische Eigenschaften, chemische Analysevorrichtungen, Simulationstests, Feinmessgeräte und Ebenheitsmessung hat CSB auch eine Reihe von ganz besonderen Prüfvorrichtungen, die das tatsächliche Lagerverhalten im Detail darstellen. So ist CSB z.B. in der Lage, Niesbrauch oder Überlast optisch sichtbar zu machen. Oder sie können polymere und metallische Strukturen detektieren und ihr physikalisches und chemisches Verhalten unter dem Einfluss von Betriebstemperatur und Wärmefluss analysieren.

So schafft es CSB mit engagierten, gut ausgebildeten Ingenieuren mit modernen Analysegeräten neue Erkenntnisse für die Gleitlagertechnologie zu gewinnen. Über 40 Patente bestätigen diese Fachkompetenz und dokumentieren, dass das gewonnene CSB Know-How in anwendungstechnische Lösungen fließt. Sie sehen, Sie sind bei CSB nicht nur beim Serienbedarf oder bei diffizilen Reklamationen gut aufgehoben, sondern vor allem bei Ihren Neuentwicklungen. Denn wir, die CSB Gleitlager GmbH, sind Ihr Partner rund um das Thema Gleittechnik.

Denn CSB kopiert nicht!

CSB setzt neue Maßstäbe!

Die CSB Gleitlager GmbH in Hiddenhausen ist der Spezialist für hochwertige, präzise arbeitende Gleitlagertechnik, die u.a. in der Automobilindustrie, im Maschinenbau, in der Fördertechnik sowie bei der Produktion von Hydraulik-Komponenten zum Einsatz kommen. Durch hohe Qualitätsstandards, detaillierte Technik- und Werkstoffkenntnisse, effektive Lagerhaltung und Logistik sowie eine faire Preispolitik zeichnet sich CSB als verlässlicher Partner aus. Die Fertigung erfolgt bei der CSB Bearing Technologies Co. Ltd. in China, Asiens Nr. 1 in der Entwicklung und Herstellung von technischen Gleitwerkstoffen. Weitere CSB Vertriebspartner in den USA, Kanada, Indien, der Türkei, Skandinavien sowie in Frankreich und Italien bilden ein weltweites Netzwerk. Die Produktpalette von CSB ist vielfältig: Gleitlager werden in verschiedensten Abmessungen und Ausführungen gefertigt – als Zylinder-Buchse, als Bund-Buchse, als Anlauf- oder Bundscheibe, als Gleitstreifen sowie als Sonderteil nach Kundenvorgaben. Verwendete Materialien sind Sinterbronze, unterschiedliche Bronze-Messinglegierungen, Metall-Kunststoff-Verbundstoffe, Faserverbund- und Kunststoffe oder Bimetalle. Sämtliche Buchsen stehen in wartungsarmen bzw. komplett wartungsfreien Varianten zur Verfügung. Die CSB Gleitlager fungiert als Partner für die Planung und Konzeptionierung komplexer Projekte, um optimale Lösungen für individuelle Anwendungen zu finden. Die enge Zusammenarbeit mit dem CSB Lieferwerk gewährleistet einen großen Vorrat des umfassenden Sortiments auf Lager, der in kürzester Zeit ausgeliefert werden kann. Nachhaltigkeit wird der CSB Gleitlager GmbH als Beitrag zum Umweltschutz verstanden. Möglichst emissionsfreie Produktionsprozesse, der sparsame Einsatz von Ressourcen und Rohstoffen sowie eine strikte Einhaltung nationaler und internationaler Normen stehen dabei im Vordergrund.

Weitere Informationen zur CSB Gleitlager GmbH finden Sie unter: https://www.csb-gleitlager.de/home/

Kontakt

CSB Gleitlager GmbH

Fredi Albrecht

Meierstraße 36a

32120 Hiddenhausen

05223/9850690

f.albrecht@csb-gleitlager.de

http://www.csb-gleitlager.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.