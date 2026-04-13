Qualitätsgemeinschaft Bio-Mineralwasser mit neuem Vorstand

Neumarkt in der Oberpfalz, 13. April 2026. Die Qualitätsgemeinschaft Bio-Mineralwasser e.V. hat heute einstimmig einen neuen Vorstand gewählt: Dr. Alexander Beck und Dr. Daniel Haussmann bilden ab sofort die Doppelspitze der Wasserspezialisten. Sie folgen in der Führung des u. a. von den Mitgliedern Bioland, demeter, Naturland, Biokreis, AÖL und BNN getragene Bioverbands auf Bio-Pionier und Gründungsvorstand Dr. Franz Ehrnsperger. Ehrnsperger gibt seinen Posten nach fast 18 Jahren hocherfolgreichen Wirkens altersbedingt ab. Er bleibt dem Verband als Mitglied aber weiterhin mit seiner Expertise verbunden. Mit der Neubesetzung des Vorstands ist der sukzessive Generationswechsel in der Führung des Verbands abgeschlossen. Erster Schritt war die Berufung des hauptamtlichen Geschäftsführers Frank Stieldorf. Er übernahm im Oktober 2025 die operativen Aufgaben des mittlerweile leider verstorbenen Mineralwasserexperten und Gründungsmitglieds Manfred Mödinger.

Dr. Franz Ehrnsperger: „Mit Dr. Alexander Beck und Dr. Daniel Haussmann gewinnen wir zwei Persönlichkeiten als neue Vorstände, die unseren gemeinsamen Einsatz für reines Wasser und das Bio-Mineralwasserssiegel seit vielen Jahren persönlich mit großem Engagement unterstützen. Ihre Expertise ergänzt sich optimal. Dr. Alexander Beck ist für uns schon bisher ein ganz wichtiger Ansprechpartner in allen Bio-Verbands- und Richtlinienthemen sowohl auf nationaler wie Europaebene, Dr. Daniel Haussmann berät uns seit über elf Jahren sehr erfolgreich bei allen strategischen Fragen, die die Kommunikation sowie die Politik betreffen. Dass diese ausgewiesenen Experten jetzt zusätzlich auch als Vorstände zentrale Aufgaben für die Qualitätsgemeinschaft übernehmen, freut uns sehr. Sie kennen die Branche und ihre spezifischen Herausforderungen aus dem FF. Sie werden die Qualitätsgemeinschaft in enger Zusammenarbeit mit unserem hauptamtlichen Geschäftsführer Frank Stieldorf weiterentwickeln und auf die kommenden Herausforderungen beim Thema nachhaltige Wassernutzung vorbereiten.“

Dr. Alexander Beck (62) lenkt seit über 25 Jahren als Geschäftsführer die Geschicke der Assoziation ökologischer Lebensmittelhersteller (AöL), bis letztes Jahr zusätzlich auch als Vorstand. Daneben gründete der promovierte Ernährungswissenschaftler und ausgebildete Landwirt mit eigenem Biohof in der Rhön auch das deutsche Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) sowie das Beratungsbüro BLQ GmbH, das Unternehmen auf dem Weg zur Umstellung auf eine ökologische Wirtschaftsweise und Produktion begleitet.

Dr. Daniel Haussmann (44) unterstützt als strategischer Berater zahlreiche Konzerne, mittelständische Unternehmen, Verbände und Personen des öffentlichen Lebens bei allen Fragen der externen und internen Kommunikation. Einen Arbeitsschwerpunkt bilden dabei die Lebensmittel- und die Bio-Branche. Vor seinem Einstieg in eine renommierte Münchner Agentur und der Gründung seiner eigenen, der Haussmann Strategic Advisory mit Sitz in Berlin, war der studierte Philosoph und promovierte Betriebswirt in der Innovations- und Kommunikationsforschung an der Freien Universität Berlin sowie der Stanford University tätig.

Dr. Alexander Beck und Dr. Daniel Haussmann: „Wir freuen uns sehr über das mit der Wahl ausgesprochene Vertrauen. Dr. Franz Ehrnsperger und Manfred Mödinger haben beginnend mit einer guten Idee zur rechten Zeit den nachhaltigen Erhalt unseres wichtigsten Lebensmittels in den Mittelpunkt ihres Wirkens gestellt. Mit der Gründung der Qualitätsgemeinschaft sowie der Entwicklung des Bio-Mineralwassersiegels haben sie den Schutz des Wassers für diese und kommende Generationen einen ganz wichtigen Schritt vorangebracht. Für uns alle ist das ein großer Gewinn. Dafür gebührt diesen Vordenkern allergrößter Dank.“

Über die Qualitätsgemeinschaft Bio-Mineralwasser e.V.

Die Qualitätsgemeinschaft Biomineralwasser e.V. setzt sich seit 2008 ein für einen behutsamen Umgang mit unserem wichtigsten Lebens-Mittel, dem Wasser. Sie wacht über die Richtlinien für das von ihr vergebene Qualitätssiegel „Bio-Mineralwasser“ und sensibilisiert Branche und Verbraucher für die Problematik der zunehmenden Wasserverschmutzung. Mitglieder der Qualitätsgemeinschaft sind u.a. die Bio-Anbauverbände Bioland, Demeter, Naturland und Biokreis sowie der Bundesverband Naturkost Naturwaren und die Assoziation ökologischer Lebensmittelhersteller. Um das Bio-Mineralwasser-Siegel der Qualitätsgemeinschaft zu erlangen, müssen Mineralbrunnen den Verbrauchern ein Höchstmaß an Qualität und Transparenz sowie Nachhaltigkeit garantieren. Die dafür geltenden Richtlinien werden laufend an neue wissenschaftliche Erkenntnisse angepasst. Ihre Einhaltung überwacht und zertifiziert die unabhängige, staatlich zugelassene Biokontrollstelle Kiwa-BCS Öko-Garantie GmbH. Als bundesweit erstes Bio-Mineralwasser wurde bereits 2009 BioKristall des Bio-Pioniers Neumarkter Lammsbräu zertifiziert, es folgten Ensinger in Baden-Württemberg (Ensinger Gourmet), Voelkel in Niedersachsen (BioZisch-Limonade), Lammsbräu (now-Limonade), die Rheinsberger Preussenquelle aus Brandenburg, die Johann Spielmann GmbH aus Nordrhein-Westfalen (Landpark Bio-Quelle), Bad Dürrheimer aus Baden-Württemberg, Labertaler Heil- und Mineralquellen aus Bayern (Stephanie Gourmet), Carolinen Brunnen aus Nordrhein-Westfalen, Vilsa Brunnen aus Niedersachsen, die Getränkegruppe Hövelmann aus Nordrhein-Westfalen (Urquell Bio-Mineralwasser, Rheinperle Bio Limo leicht), die Molkerei Gropper aus Bayern (rieser Urwasser), das Start-Up Untouched aus Hamburg, Brandenburger Mineralbrunnen aus Brandenburg (Grüne Quelle Brandenburg) sowie Lieler Schlossbrunnen aus Baden-Württemberg (Lieler Waldquelle).

Mehr Informationen über Bio-Mineralwasser finden Sie unter www.bio-mineralwasser.de

Über die Qualitätsgemeinschaft Bio-Mineralwasser e.V.

Die Qualitätsgemeinschaft Biomineralwasser e.V. setzt sich seit 2008 ein für einen behutsamen Umgang mit unserem wichtigsten Lebens-Mittel, dem Wasser. Sie wacht über die Richtlinien für das von ihr vergebene Qualitätssiegel „Bio-Mineralwasser“ und sensibilisiert Branche und Verbraucher für die Problematik der zunehmenden Wasserverschmutzung. Mitglieder der Qualitätsgemeinschaft sind u.a. die Bio-Anbauverbände Bioland, Demeter, Naturland und Biokreis sowie der Bundesverband Naturkost Naturwaren und die Assoziation ökologischer Lebensmittelhersteller. Um das Bio-Mineralwasser-Siegel der Qualitätsgemeinschaft zu erlangen, müssen Mineralbrunnen den Verbrauchern ein Höchstmaß an Qualität und Transparenz sowie Nachhaltigkeit garantieren. Die dafür geltenden Richtlinien werden laufend an neue wissenschaftliche Erkenntnisse angepasst. Ihre Einhaltung überwacht und zertifiziert die unabhängige, staatlich zugelassene Biokontrollstelle Kiwa-BCS Öko-Garantie GmbH. Als bundesweit erstes Bio-Mineralwasser wurde bereits 2009 BioKristall des Bio-Pioniers Neumarkter Lammsbräu zertifiziert, es folgten Ensinger in Baden-Württemberg (Ensinger Gourmet), Voelkel in Niedersachsen (BioZisch-Limonade), Lammsbräu (now-Limonade), die Rheinsberger Preussenquelle aus Brandenburg, die Johann Spielmann GmbH aus Nordrhein-Westfalen (Landpark Bio-Quelle), Bad Dürrheimer aus Baden-Württemberg, Labertaler Heil- und Mineralquellen aus Bayern (Stephanie Gourmet), Carolinen Brunnen aus Nordrhein-Westfalen, Vilsa Brunnen aus Niedersachsen, die Getränkegruppe Hövelmann aus Nordrhein-Westfalen (Urquell Bio-Mineralwasser, Rheinperle Bio Limo leicht), die Molkerei Gropper aus Bayern (rieser Urwasser), das Start-Up Untouched aus Hamburg, Brandenburger Mineralbrunnen aus Brandenburg (Grüne Quelle Brandenburg) sowie Lieler Schlossbrunnen aus Baden-Württemberg (Lieler Waldquelle).

Mehr Informationen über Bio-Mineralwasser finden Sie unter www.bio-mineralwasser.de

Firmenkontakt

Qualitätsgemeinschaft Bio-Mineralwasser e.V.

Manfred Mödinger

Dammstraße 1

92318 Neumarkt i.d.OPf.

09181/2700090



http://www.bio-mineralwasser.de

Pressekontakt

Haussmann Strategic Advisory

Dr. Daniel Haussmann

Pariser Platz 6a

10117 Berlin

0173-3015911



http://www.haussmann-strategic-advisory.de/

Bildquelle: Qualitätsgemeinschaft Bio-Mineralwasser e.V.