Quintauris stellt „Altair“ vor

Einheitliches RISC-V-Profil für Embedded-Systeme

Quintauris, führender Anbieter von RISC-V-Lösungen, stellt heute Altair vor – eine Profilspezifikation, die eine stabile und binärkompatible RISC-V-Basis für Embedded-Systeme definiert.

Durch die präzise Festlegung verpflichtender und optionaler ISA-Erweiterungen, Privilegierungsmodi sowie klar definierter Ausführungsannahmen gewährleistet das Profil eine langfristige Binärkompatibilität zwischen konformen Implementierungen. Damit adressiert Altair die Fragmentierung im RISC-V-Umfeld, ohne die architektonische Flexibilität einzuschränken.

Altair wurde gezielt für MCU-basierte Systeme entwickelt und bietet die notwendige Konsistenz für industrielle, Automotive und echtzeitkritische Embedded-Anwendungen mit Produktlebenszyklen von zehn Jahren oder mehr.

Fragmentierung reduzieren, Innovationsfähigkeit erhalten

Durch die klare Spezifikation verpflichtender und optionaler RISC-V-Erweiterungen schafft Altair eine einheitliche architektonische Basis über verschiedene Anbieter hinweg und beseitigt bestehende Unsicherheiten. Gleichzeitig definiert das Profil eindeutig strukturierte Privilegierungsmodi, um ein vorhersehbares Verhalten von RTOS und Firmware sicherzustellen.

Binärkompatibilität bildet dabei ein zentrales Grundprinzip: Anwendungen, die dem Altair-Profil entsprechen, sind auf CPU-Ebene zwischen kompatiblen Implementierungen binär austauschbar. Das schützt langfristige Software-Investitionen und ermöglicht echte Herstellerunabhängigkeit.

Die Altair-Profilspezifikation stärkt das Software-Ökosystem rund um Embedded-RISC-V und reduziert den Optimierungsaufwand für Compiler-, RTOS- und Software-Stack-Anbieter: Einmal entwickelte Optimierungen lassen sich breit skalieren.

Altair bietet damit die Stabilität, die für ressourcenbeschränkte, sicherheitskritische und langfristig ausgelegte Embedded-Deployments erforderlich ist.

Beschleunigte Industrialisierung von Embedded RISC-V

Altair ermöglicht es Halbleiterherstellern, sich auf mikroarchitektonischer Ebene zu differenzieren und gleichzeitig einem gemeinsamen Ausführungsprofil zu folgen. Dieses Gleichgewicht zwischen Standardisierung und Innovationsfreiheit ist entscheidend, um Embedded-RISC-V industrietauglich zu machen und die Skalierbarkeit im gesamten Ökosystem zu fördern.

„Altair markiert einen grundlegenden Meilenstein auf dem Weg zu wirklich produktionsreifen Embedded-RISC-V-Lösungen“, sagt Angel Berrio, Chief Product Officer bei Quintauris. „Indem wir langfristige Binärkompatibilität garantieren und ein stabiles Ausführungsprofil definieren, schaffen wir die Voraussetzung für skalierbare Software-Portabilität – eine zentrale Anforderung in der Automobilindustrie und in sicherheitskritischen Embedded-Systemen.“

Das Profil wird auf der embedded world 2026 vorgestellt. Angel Berrio, CPO von Quintauris, präsentiert die Spezifikationen am 12. März in einem Fachvortrag.

Quintauris ist ein globaler Anbieter von RISC-V-basierten Produkten. Das im Jahr 2023 gegründete Unternehmen entwickelt Profile, Referenzarchitekturen und Softwarekomponenten, die eine hohe Kompatibilität gewährleisten und dazu beitragen, dass RISC-V-Lösungen in verschiedenen Branchen breite Anwendung finden.

Quintauris wurde von führenden Halbleiterherstellern wie Bosch, Infineon, Nordic Semiconductor, NXP, Qualcomm und STMicroelectronics gegründet. Das Unternehmen hat sich zur Aufgabe gemacht, die weltweite Einführung von RISC-V, der offenen Standard-Befehlssatzarchitektur (ISA), zu beschleunigen. Ziel ist es, damit die Entwicklung von Prozessoren der nächsten Generation für Automobil-, Industrie- und IoT-Anwendungen zu ermöglichen.

Detailliertere Informationen stehen auf www.quintauris.com bereit. Darüber hinaus stehen wir Ihnen auf LinkedIn und YouTube für Fragen und Anregungen zur Verfügung.

