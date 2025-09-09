Quintauris und TASKING kooperieren

Förderung von RISC-V in der Automobilbranche

München, September 2025 – Der globale Anbieter von RISC-V-basierten Produkten Quintauris und TASKING, etablierter Anbieter von Entwicklungstools für Embedded-Software, geben ihre neue Partnerschaft zur Stärkung der RISC-V-Entwicklung für die Automobilindustrie bekannt. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird Quintauris den RISC-V-Compiler von TASKING in seine zukünftige RISC-V-Referenzplattform integrieren. Dadurch erhalten Softwareentwickler, die an der nächsten Generation von Automobil- und Industriesystemen arbeiten, eine leistungsstarke und zuverlässige Entwicklungsumgebung, die auf die Anforderungen der Praxis zugeschnitten ist.

„Da RISC-V in der Automobilbranche zunehmend an Bedeutung gewinnt, besteht ein klarer Bedarf an robusten, zertifizierbaren Entwicklungstools. Die Erfolgsbilanz von TASKING macht das Unternehmen zu einem idealen Partner für unser Vorhaben, sichere und skalierbare RISC-V-Lösungen anzubieten“, sagt Pedro Lopez, Market Strategy Officer von Quintauris.

Durch die Integration vereint man die Expertise von TASKING in Compiler-Technologie und Sicherungsanforderungen mit dem Fokus von Quintauris auf hochleistungsfähige Echtzeit- RISC-V-Referenzplattformen, die in Abstimmung mit Branchenführern entwickelt werden. Das ermöglicht es, leistungsfähige Software zu entwickeln und dabei die Industriestandards und bevorstehenden Zertifizierungen zu erfüllen.

„Wir freuen uns, Quintauris bei der Weiterentwicklung des RISC-V-Ökosystems zu begleiten. Ihre Arbeit trägt dazu bei, die Zukunft offener Hardware in der Automobilbranche zu gestalten Wir sind stolz darauf, mit Tools, auf die sich Entwickler verlassen können, einen Beitrag dazu zu leisten,“ betont Christoph Herzog, Co-CEO/CTO von TASKING.

Diese Ankündigung ist ein weiterer Meilenstein in Quintauris“ Mission, die weltweite Einführung von RISC-V voranzutreiben, indem die Entwicklung von Hardware der nächsten Generation durch die Ausrichtung des Ökosystems ermöglicht wird. TASKING unterstützt diesen Weg mit einem kompletten Toolset für die Softwareentwicklung und gewährleistet damit die Bereitschaft des Ökosystems, die Optimierung des Compilers und die Akzeptanz durch die Entwickler.

Quintauris wurde gegründet, um kompatible RISC-V-basierte Produkte aus einer Hand anzubieten, Referenzarchitekturen bereitzustellen und Lösungen für den breiten Einsatz in verschiedenen Branchen zu entwickeln.

Die Gründung von Quantauris erfolgte durch führende Halbleiterhersteller wie Bosch, Infineon, Nordic Semiconductor, NXP, Qualcomm und STMicroelectronics. Das Ziel des Unternehmens ist die Beschleunigung der weltweiten Einführung von RISC-V, einer offenen Standard-Befehlssatzarchitektur (ISA). Dies soll die Entwicklung von Prozessoren der nächsten Generation für Automobil-, Industrie- und IoT-Anwendungen ermöglichen.

