Qumulo erweitert Führungsteam: neu an Bord sind Ryan Farris und Brandon Whitelaw, Veteranen der Technologiebranche

Qumulo, die radikal einfache Möglichkeit, Daten im Exabyte-Bereich überall (Edge, Core oder Cloud) zu verwalten, gibt die Ernennung von Ryan Farris zum Vice President of Product und Brandon Whitelaw zum Vice President of Strategic Partnerships bekannt. Die beiden Führungskräfte werden Cloud-Innovationen sowie strategische Partnerschaften vorantreiben.

Qumulo schlägt ein neues Wachstumskapitel auf. Die Neueinstellungen erfolgen kurz nachdem das Unternehmen sein Geschäftsjahr 2023 mit einem 22-prozentigen Anstieg im Kundenbereich abschließen konnte.

„Qumulo hat ein Rekordjahr abgeschlossen und ist gut positioniert für weitere Kundenakzeptanz und Wachstum“, so Eric Brodersen, Qumulos Chief Customer Officer. „Wir investieren in wesentliche Wachstumsinitiativen und sind so darauf fokussiert, unsere Kunden bei der Skalierung ihrer Daten zu unterstützen.“

Vor seiner Tätigkeit bei Qumulo war Farris CTO bei Anitian, einem führenden Anbieter von Cloud Security und Compliance Automation. Sein Team konzentrierte sich auf die Entwicklung bahnbrechender Software für Unternehmen, die den Prozess des Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) beschleunigen wollen. Zuvor war er als Product and Engineering Leader bei Amazon tätig und konzentrierte sich auf die Entwicklung von Funktionen für Workflows in der Unterhaltungsindustrie, Live-Video-Streaming, Edge Computing sowie Strategien zur Verbesserung der Paketzustellung auf der „letzten Meile“.

Whitelaw kommt ebenfalls von Amazon, wo er die weltweite Go-to-Market-Strategie für das Speicherportfolio von AWS sowie die Entwicklung vertikaler Lösungen leitete. Vor seiner Tätigkeit bei AWS war Whitelaw Chief of Strategy für die File and Object Division von Dell, wo er die hybride Multi-Cloud-Strategie entwickelte und die Zusammenarbeit mit Azure, Google Cloud Platform und AWS leitete.

Das wachsende Führungsteam des Unternehmens, zu dem auch Chief Technology Officer Kiran Bhageshpur und Chief Customer Officer Eric Brodersen gehörten, konzentriert sich darauf, Kunden bei der Skalierung zu unterstützen, da jedes Unternehmen individuelle Anforderungen an die Datenspeicherung hat.

Um das Wachstum gerade auch in der EMEA-Region zu unterstützen und zu beschleunigen, hat Qumulo Claire Thompson zum Vice President of EMEA Sales Operations and Worldwide Sales Enablement ernannt. Fabrice Gourlay ist neuer Vice President of EMEA Sales.

„Unternehmen sind heute mit zunehmend hybriden und geografisch verteilten Teams und Daten-Workloads konfrontiert. Die jüngst erfolgte Markteinführung des Azure Native Qumulo Scalable File Service hilft dabei, diese Herausforderungen zu meistern, und gibt einen Hinweis auf das, was in diesem Jahr noch kommen wird“, so Bhageshpur.

Qumulo ist eine radikal einfache Art, Daten im Exabyte-Bereich auf der Plattform individueller Wahl überall zu verwalten – Edge, Core oder Cloud. In einer Welt mit Billionen von Dateien und Objekten, die weltweit 100+ Zettabytes umfassen, benötigen Unternehmen eine Lösung, die Einfachheit mit der Fähigkeit kombiniert, überall einsatzfähig zu sein. Qumulo wurde ins Leben gerufen, um genau das zu bieten.

