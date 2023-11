Qumulo ist sechsmaliger Leader im Gartner® Magic Quadrant™ für verteilte Dateisysteme und Objektspeicher

München, Deutschland, 06. November 2023: Qumulo, die einfache Möglichkeit, Daten im Exabyte-Bereich überall zu verwalten, gab heute seine Position als Leader im Gartner® Magic Quadrant™ für verteilte Dateisysteme und Objektspeicher für das Jahr 2023 bekannt – und das bereits zum sechsten Mal in Folge. Gartner, Inc. positionierte Qumulo im Leaders-Quadranten aufgrund der Vollständigkeit seiner Vision sowie der Fähigkeit zur Umsetzung.

„In den letzten zehn Jahren hat Qumulo den Weg verfolgt, Kunden nicht nur Scale-out, sondern Scale Anywhere™ zu ermöglichen“, so Bill Richter, CEO, Qumulo. „Gartner hat Qumulo in sechs aufeinanderfolgenden Jahren als Leader anerkannt. Wir sind der Meinung, dass diese Anerkennung unseren Fokus auf Kunden sowie auf die Bereitstellung von Lösungen widerspiegelt, mit denen unsere Kunden nicht nur ihr Geschäft vorantreiben, sondern darüber hinaus auch komplexe Probleme lösen können.“

Das Unternehmen hat Exabytes an Kapazität für mehr als 900 Kunden in 20 Ländern lizenziert. Zu Qumulos Kunden zählen Fortune-500-Unternehmen, große Film- und Animationsstudios, Unternehmen des Gesundheitswesens, des Bildungswesens sowie einige der größten Forschungseinrichtungen der Welt. Sie nutzen Qumulo, um ihre unstrukturierten Daten in ihrer hybriden Infrastruktur einfach zu verwalten – ohne Kompromisse bei Leistung, Sicherheit oder Unternehmensfunktionen eingehen zu müssen.

Qumulo bietet die weltweit erste Plattform zur Verwaltung unstrukturierter Daten für hybride Unternehmen. Als 100% softwaredefinierte Speicherlösung skaliert Qumulo unstrukturierte Daten überall auf Exabyte-Ebene im Edge-, Core- oder Cloud-Bereich.

„Wir bieten innerhalb desselben Unternehmens eine konsistente Methode für den Umgang mit Daten über mehrere Standorte sowie zahlreiche Workflows hinweg“, so Kiran Bhageshpur, CTO, Qumulo. „Kunden können ihre Speicherinfrastruktur und Speichersoftware nativ nutzen, und zwar auf die gleiche Weise in der Cloud und on On-Prem. Qumulo ist das einzige Unternehmen mit diesem Angebot.“

Laut Gartner Peer Insights™ hat Qumulo eine Gesamtbewertung von 4,8 von 5 Sternen im Markt für verteilte Dateisysteme und Objektspeicher erreicht, basierend auf 138 Bewertungen, Stand: 01. November 2023.

Gartner Disclaimers

Gartner® Magic Quadrant™ for Distributed File Systems and Object Storage, Chandra Mukhyala, Jeff Vogel, November 1st, 2023.

GARTNER is a registered trademark and service mark, PEER INISIGHTS and MAGIC QUADRANT is a registered trademark of Gartner, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and internationally and are used herein with permission. All rights reserved. Gartner Peer Insights content consists of the opinions of individual users based on their own experiences with the vendor listed on the platform, should not be construed as statements of fact, nor do they represent the views of Gartner or its affiliates. Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in this content nor makes any warranties, expressed or implied, with respect to this content, about its accuracy or completeness, including any warranties of mechanically or fitness for a particular purpose.

Qumulo ist eine radikal einfache Art, Daten im Exabyte-Bereich auf der Plattform individueller Wahl überall zu verwalten – Edge, Core oder Cloud. In einer Welt mit Billionen von Dateien und Objekten, die weltweit 100+ Zettabytes umfassen, benötigen Unternehmen eine Lösung, die Einfachheit mit der Fähigkeit kombiniert, überall einsatzfähig zu sein. Qumulo wurde ins Leben gerufen, um genau das zu bieten.

Kontakt

Qumulo

Sara Smyth

4th Ave #1600 1501

WA 98101 Seattle, WA 98101, United States

206-260-3588



https://qumulo.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.