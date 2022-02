Qumulo mit Cloud Award 2021-2022 ausgezeichnet: beste Cloud DR/Business Continuity-Lösung. Recover Q-Lösung ist Branchen-Champion

München, Deutschland, 15. Februar 2022: Qumulo, ein wegweisender Marktführer bei der radikalen Vereinfachung von Enterprise File Data-Management in Hybrid-Cloud-Umgebungen und On-Premises, gibt heute bekannt, dass das Unternehmen im Rahmen des internationalen Cloud Computing Awards-Programms (kurz: den Cloud Awards), zum Gewinner der „Best Cloud DR / Business Continuity Solution“ erklärt wurde.

Diese Auszeichnung würdigt Qumulo® Recover Q als Branchen-Champion für die Ergänzung der bestehenden Business-Continuity-Strategien der Kunden, ohne die Sicherheit und Integrität der Daten zu gefährden.

„Dies ist eine hart umkämpfte Branche und Qumulo hat Intuition und Einfallsreichtum bewiesen“, so Annabelle Whittall, Jurymitglied Cloud Awards.

„Qumulo bietet einen umfassenden Service, der mehr als nur Daten wiederherstellt und dafür sorgt, dass man nach einem Ransomware-Angriff rasch wieder zum „normalen“ Betrieb zurückkehren kann. Unternehmen, die Qumulo nutzen, profitieren auch von der Überwachung und Erkennung als Teil ihrer Verteidigungslinie. Wir bei den Cloud Awards sind beeindruckt und freuen uns, Qumulo mit dieser Auszeichnung zu würdigen.“

Qumulo Recover Q ist eine Business-Continuity- und Disaster-Recovery (DR)-Lösung, die bestehende Strategien zum Schutz vor und zur Reaktion auf Ransomware-Bedrohungen unterstützt. Die Lösung hilft den Kunden, die Angriffsfläche für Ransomware-Bedrohungen zu minimieren, und ermöglicht eine schnelle Wiederherstellung der Geschäftsabläufe On-Premises und in der Cloud. Eine Kernkomponente von Recover Q ist eine kostengünstige Cloud-Disaster-Recovery-as-a-Service-Funktion, die es Kunden ermöglicht, Daten und Snapshots Offsite zu replizieren und so eine zusätzliche Verteidigungsschicht und eine nahezu sofortige Failover-Fähigkeit im Falle eines Disasters zu bieten. Mit Recover Q können Kunden außerdem auf redundante Rechenzentren verzichten und so ihre Investitionskosten senken.

„Wir fühlen uns geehrt, im Kontext der Cloud Awards für unsere kontinuierliche Cloud-Innovation und Führungsrolle anerkannt zu werden“, so Ben Gitenstein, Vice President of Product, Qumulo. „Die Unternehmen von heute erstellen und speichern mehr Daten als je zuvor. Eine rekordbrechende Anzahl an Kunden aus allen globalen Branchen wendet sich an Qumulo mit Blick auf Qumulos radikal einfachen Lösungen, um Daten zu speichern, zu schützen sowie zu managen. Es ist großartig, für diese Innovation ausgezeichnet zu werden.“

Die Cloud Awards feiern ihr 10-jähriges Bestehen. Sie zeichnen internationale Innovationen im Bereich Cloud Computing aus. Hunderte von Unternehmen aus der ganzen Welt haben sich beworben, darunter aus Nord- und Südamerika, Australien, Europa sowie dem Nahen Osten.

