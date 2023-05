Qumulo stärkt Sicherheit und Ransomware-Abwehr seiner Kunden durch die Integration von Varonis und neuen Snapshot-Locking-Funktionen

München, Deutschland, 10. Mai 2023: Qumulo, die einfache Möglichkeit, Daten im Exabyte-Bereich überall zu verwalten, gibt heute die Integration mit der Varonis Data Security Platform bekannt und stellte seine neue Snapshot-Locking-Funktion vor, um Kunden noch effizienter vor Ransomware zu schützen. Angesichts der steigenden Zahl von Ransomware-Angriffen auf Privatunternehmen, Behörden sowie Organisationen des Gesundheitswesens hat das Management von Cybersecurity-Risiken eine höhere Priorität als je zuvor. Die ständige Bedrohung durch Cyberangriffe zwingt IT-Organisationen dazu, ihre Fähigkeit zur Erkennung von Ransomware und Malware-Attacken ständig weiterzuentwickeln und schnell zu reagieren, um entstandenen Schaden zu minimieren.

Qumulo und Varonis bieten eine End-to-End-Lösung an, die Qumulo-Kunden sowohl in Cloud- als auch in On-Prem-Umgebungen vor Ransomware schützt. Die Varonis Data Security Platform bietet Echtzeit-Transparenz und Kontrolle über Cloud- und On-Prem-Daten und behebt automatisch Risiken. Die verhaltensbasierten Bedrohungsmodelle von Varonis erkennen abnormale Aktivitäten proaktiv und können Bedrohungen stoppen, bevor sie zu Sicherheitsverletzungen werden. Auf der Speicherebene bietet Qumulo Schutz der Daten durch das kryptografische Sperren von Snapshots. Administratoren werden befähigt, vermittels eines einfach Mechanismus Angreifer davon abzuhalten, wertvolle Kundendaten zu infizieren.

„Die Sicherung unstrukturierter Daten kann aufgrund ihrer schieren Menge sowie der Anzahl von Orten, an denen sie von Unternehmen gespeichert und genutzt werden, eine große Herausforderung darstellen“, so Kiran Bhageshpur, CTO, Qumulo. „Unsere neue Integration mit Varonis wird unseren Kunden helfen, einen vollständigen Überblick darüber zu erhalten, wo sich ihre wertvollsten Daten und die wichtigsten Schwachstellen befinden, insbesondere bei Bedrohungen durch Ransomware.“

Die kombinierte Lösung schützt vor den Versuchen böswilliger Akteure, Ransomware sowie Malware:

Vorbeugung durch kontinuierliche Überwachung der Datenexposition sowie des Risikos mit automatischer Behebung und Durchsetzung der geringsten Privilegien

Erkennung von anomalen Aktivitäten und Aktivitätsmustern, die Ransomware ähneln

Schnelle Wiederherstellung von Daten im Falle eines erfolgreichen Angriffs

Varonis nutzt Qumulos APIs sowie die granulare Audit-Protokollierung zur Überwachung von Benutzeranmeldungen, Berechtigungsänderungen, Datei- und Ordneraktivitäten und zur Mustererkennung, um vor verdächtigen Aktivitäten zu warnen, die auf Bedrohungsakteure oder böswillige Insider hinweisen könnten. Qumulos Snapshot-Locking-Funktion verwendet einen kryptografischen Schutz, bei dem nur der Kunde Zugriff auf das kryptografische Schlüsselpaar hat, das zum Entsperren des Snapshots erforderlich ist. In Kombination bietet die Qumulo-Varonis-Lösung den IT-Organisationen in Unternehmen eine einfache, sichere sowie skalierbare Möglichkeit, Daten überall zu verwalten.

„Wir haben mehr als 700 Unternehmen befragt und festgestellt, dass 81 Prozent sensible SaaS-Daten offengelegt haben“, so David Bass, Executive VP of Engineering und CTO, Varonis. „Wir freuen uns, mit Qumulo zusammenzuarbeiten, um Unternehmen, die ihre kritischen Daten schützen und die Auswirkungen eines potenziellen Angriffs proaktiv mildern wollen, mehr Transparenz und Kontrolle zu bieten.“

Über Varonis

Varonis ist ein Pionier auf dem Gebiet der Datensicherheit und Datenanalyse und kämpft einen anderen Kampf als herkömmliche Cybersicherheitsunternehmen. Varonis konzentriert sich auf den Schutz von Unternehmensdaten: sensible Dateien und E-Mails, vertrauliche Kunden-, Patienten- und Mitarbeiterdaten, Finanzunterlagen, Strategie- und Produktpläne sowie anderes geistiges Eigentum. Die Varonis Data Security Platform erkennt Cyber-Bedrohungen durch interne und externe Akteure, indem sie Daten, Account-Aktivitäten und Benutzerverhalten analysiert; sie verhindert und begrenzt Katastrophen, indem sie sensible und veraltete Daten sperrt; und sie erhält einen sicheren Zustand effizient durch Automatisierung aufrecht. Die Produkte von Varonis decken weitere wichtige Anwendungsfälle ab, darunter Datenschutz, Data Governance, Zero Trust, Compliance, Datenschutz, Klassifizierung sowie Erkennung und Reaktion auf Bedrohungen. Varonis nahm 2005 den Betrieb auf und unterstützt führende Unternehmen in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Öffentliche Hand, Gesundheitswesen, Industrie, Versicherungen, Technologie, Einzelhandel, Energie und Versorgungsunternehmen, Bau und Technik sowie Bildung.

Qumulo, Scale Anywhere(™) und das Qumulo-Logo sind eingetragene Marken oder Marken von Qumulo, Inc. Alle anderen Marken und Namen hierin können Marken anderer Unternehmen sein. Copyright © 2023. Alle Rechte vorbehalten.

Qumulo ist eine radikal einfache Art, Daten im Exabyte-Bereich auf der Plattform individueller Wahl überall zu verwalten – Edge, Core oder Cloud. In einer Welt mit Billionen von Dateien und Objekten, die weltweit 100+ Zettabytes umfassen, benötigen Unternehmen eine Lösung, die Einfachheit mit der Fähigkeit kombiniert, überall einsatzfähig zu sein. Qumulo wurde ins Leben gerufen, um genau das zu bieten.

Kontakt

Qumulo

Jenny Desrosier

4th Ave #1600 1501

WA 98101 Seattle, WA 98101, United States

203-273-4227



https://qumulo.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.