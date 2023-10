Qumulo und Fujitsu erweitern strategische Partnerschaft

Qumulo erweitert strategische Partnerschaft mit Fujitsu, um EMEA-Kunden bei der Skalierung zu unterstützen

Die PRIMERGY M7-Plattform von Fujitsu ist jetzt von Qumulo zertifiziert und bietet Unternehmen mehr Möglichkeiten zur kosteneffizienten Verwaltung unstrukturierter Daten

Qumulo, der einfache Weg, Daten im Exabyte-Bereich überall zu verwalten, gibt den Ausbau seiner strategischen Partnerschaft mit Fujitsu bekannt, um Kunden mehr Möglichkeiten für den Einsatz ihrer gemeinsamen Lösung zu bieten. Qumulo® ist jetzt auf den neuen, NVMe-basierten Hybridknoten der PRIMERGY-Plattform von Fujitsu verfügbar, die Flash-Speicher Leistung zum Preis von Festplatten bieten. Das Dateisystem von Qumulo bietet Echtzeit-Transparenz, Skalierbarkeit und Kontrolle von Daten On-Prem und in der Cloud – insbesondere auch auf granularer Ebene, was eine einfache Systemkonfiguration und Leistungsverwaltung ermöglicht.

„Mit der Ausweitung unserer Zusammenarbeit werden nicht nur unsere Kunden in einer Vielzahl an Branchen von einem niedrigschwelligen Zugang zur Datenverarbeitung von Qumulo profitieren, um Milliarden von Dateien rasch durchforsten zu können. Die Integration in den PRIMERGY RX2540 M7 bietet auch unseren Vertriebspartnern die Möglichkeit, von unserer Zusammenarbeit mit Qumulo zu profitieren und die Lösung zu vertreiben“, so Christian Leutner, Head of European Platform Business, Fujitsu.

Qumulo wurde speziell für hybride Umgebungen entwickelt, die das Rechenzentrum, private sowie öffentliche Clouds umfassen, und ermöglicht es Benutzern, Informationen gemeinsam zu nutzen. Dies erleichtert die Verwaltung von Daten in hybriden Umgebungen und bietet die Möglichkeit, unvorhersehbares, unstrukturiertes Datenwachstum zu absorbieren und den Datenbedarf einer wachsenden Zahl von Anwendungen zu bewältigen, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Cloud.

„Unternehmen können heute nicht mehr an eine einzige Hardware- oder Public-Cloud-Lösung gebunden sein, um die Art von IT-Infrastruktur zu verwalten, die für wirklichen Erfolg erforderlich ist. Mit dieser Ankündigung bieten wir Unternehmen eine weitere, überzeugende Möglichkeit, die Vorteile der beispiellosen Skalierbarkeit und Leistung von Qumulo zu nutzen“, so Fabrice Gourlay, Vice President of Sales EMEA, Qumulo. „Der PRIMERGY RX2540 M7 ist der ideale Server für geschäftskritische Workloads in den Bereichen KI, Maschinelles Lernen, Grafik-Rendering sowie In-Memory-Datenbanken.“

Zu den gemeinsamen Kunden von Qumulo und Fujitsu gehören das Imelda Hospital in Belgien und Portalliance in Frankreich. Für das Imelda Hospital ist die qualitativ hochwertige Versorgung von Tausenden von Patienten pro Jahr durch die starke Teamarbeit und Ausbildung des Personals sowie durch die Nutzung der neuesten Techniken und Technologien möglich. Das Krankenhaus verfügt über die modernste medizinische Scan- und Bildgebungstechnologie, die erhebliche Mengen an unstrukturierten Daten erzeugt. Als die Anforderungen des Krankenhauses an die Speicherkapazität für das Agfa Enterprise Imaging-System zu einem Problem für die Netzwerkleistung und das Budget wurden, wandte man sich an Fujitsu und Qumulo. Imelda benötigte außerdem eine Sicherungskopie der Daten für die Wiederherstellung in der Cloud sowie eine Option, die sie auf die Cloud vorbereitet.

„Wir haben einen enormen Geschwindigkeitszuwachs in unserem System erzielt. Wir konnten unser System optimieren und es wirklich verbessern. Auch die Ärzte sind zufrieden. Normalerweise bekommt man keine Rückmeldung von einem Arzt, der zufrieden ist. Seit der Migration haben wir nur positive Rückmeldungen über den Geschwindigkeitsgewinn erhalten“, so Kim Buts, IT Systems Team Lead im Imelda Hospital.

Die Dateidatenplattform von Qumulo lässt sich schnell skalieren, um zig Milliarden von Dateien zu unterstützen, und das Cloud-native Dateisystem ermöglicht den nahtlosen Übergang von Arbeitslasten in die öffentliche Cloud. Das bedeutet, dass Kunden die Rechenleistung kurzfristig über ihre lokalen oder gehosteten Kapazitäten hinaus erweitern können, um Nachfragespitzen zu bewältigen und Mitarbeitern an entfernten Standorten einen sofortigen Zugriff auf Daten zu ermöglichen. Über APIs, die den Zugriff auf Anwendungsebene ermöglichen, können Unternehmen auch problemlos Microservices betreiben, die Cloud-Daten nutzen.

