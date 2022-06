Qumulo zum HPE Global Storage Partner des Jahres ernannt

Jährliche Auszeichnung ehrt Partner mit herausragenden Resultaten bei finanzieller Performance, innovativen Lösungen sowie aussagekräftigen Geschäftsergebnissen

München, Deutschland, 28. Juni 2022: Qumulo, ein Marktführer für skalierbare Datenspeicherung und Datenmanagement mit hohen Datenmengen, wurde heute zum Hewlett Packard Enterprise (HPE) Global Storage Partner of the Year 2022 ernannt.

Mit den HPE Partner of the Year Awards 2022 werden HPE-Partner ausgezeichnet, die ihren Kunden bei der digitalen Transformation mit Engagement und Erfolg zur Seite stehen. Diese Anerkennung wird an HPE Partner verliehen, die herausragende Resultate mit Blick auf finanzielle Performance, innovative Lösungen sowie aussagekräftige Geschäftsergebnisse erzielt haben.

Mit einer rekordverdächtigen Dynamik im letzten Geschäftsjahr (FY22) konnte Qumulo seinen Kundenstamm um mehr als 40 % ausbauen und über 200 neue Kunden hinzugewinnen. Im gleichen Zeitraum steigerte Qumulo sein Geschäft mit HPE um mehr als 70 % in allen wichtigen geografischen Regionen sowie in einer Vielzahl an Branchen, darunter Medien und Unterhaltung, Automobil, Gesundheitswesen, Behörden und Finanzen.

„Gemeinsam mit HPE transformiert Qumulo die Art und Weise, wie Kunden ihre unstrukturierten Daten speichern, verwalten und kuratieren. Wir bieten Ihnen radikal einfache Lösungen, um ihre Infrastruktur von Edge bis Cloud zu modernisieren“, so Eric Brodersen, Chief Customer Officer, Qumulo. „Das Momentum erfolgreicher und begeisterter Kunden ist unser Fokus. Wir fühlen uns durch die Anerkennung von HPE als Global Storage Partner of the Year geehrt.“

„Es ist eine Ehre, Qumulo als Gewinner des HPE Global Storage Partner of the Year 2022 anzuerkennen“, so Patrick Osborne, Vice President der Storage Business Unit. „Qumulo und HPE arbeiten zusammen, um Kunden dabei zu helfen, Dateidaten sicher zu verwalten sowie die Modernisierung ihrer individuellen IT-Infrastrukturen On-Premises, Off-Premises und in modernen Hybrid-Cloud-Umgebungen voranzutreiben.“

Qumulo wird auf der diesjährigen HPE Discover in Las Vegas vom 28. bis 30. Juni 2022 vertreten sein. Vereinbaren Sie einen Termin oder finden Sie uns am Stand #364, wo wir unsere Dateidatenplattform der nächsten Generation in Präsentationen und Demos vorstellen werden.

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Qumulo Sie bei der Modernisierung Ihrer Infrastruktur oder der Verwaltung von Dateidaten in Ihrem Unternehmen in großem Umfang unterstützen kann, kontaktieren Sie uns noch heute, fordern Sie eine Demo an oder testen Sie Qumulo selbst, um die Innovation in Aktion zu erleben.

Hewlett Packard Enterprise (HPE) ist das globale Edge-to-Cloud-Unternehmen, das Unternehmen dabei unterstützt, ihre Ergebnisse zu beschleunigen, indem sie den Wert der Gesamtheit ihrer Daten überall nutzen können. Auf der Grundlage jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung von Zukunftsvisionen und Innovationen, die die Art und Weise, wie Menschen leben und arbeiten, verbessern, bietet HPE einzigartige, offene sowie intelligente Technologielösungen als Service an. Mit Angeboten in den Bereichen Cloud Services, Compute, High Performance Computing & AI, Intelligent Edge, Software sowie Storage bietet HPE eine konsistente Erfahrung über alle Clouds und Edge-Bereiche hinweg und hilft Kunden, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, neue Wege zu gehen und die betriebliche Leistung zu steigern.

Qumulo, Qumulo Core und das Qumulo-Logo sind eingetragene Marken oder Marken von Qumulo, Inc. Alle anderen hier genannten Marken und Namen können Marken anderer Unternehmen sein. Urheberrecht © 2022. Alle Rechte vorbehalten.

Über Qumulo, Inc.

Qumulo ist der wegweisende Marktführer bei der Vereinfachung der skalierbaren Datenverwaltung in ihrer nativen Dateiform in Hybrid-Cloud-Umgebungen. Die hochleistungsfähige Dateidatenplattform von Qumulo wurde entwickelt, um Workflows und Anwendungen mit Daten in ihrer nativen Dateiform On-Premises und in der Öffentlichen Cloud zu erstellen, zu speichern sowie zu verwalten. Fortune-500-Unternehmen, große Film- und Animationsstudios und einige der größten Forschungseinrichtungen der Welt vertrauen auf Qumulo, um den gesamten Datenlebenszyklus ganz einfach zu verwalten – mit kosteneffizienter Kapazität, dynamischer Skalierbarkeit, automatischer Verschlüsselung, Echtzeit-Transparenz und einer fortschrittlichen API, die es Kunden ermöglicht, Qumulo einfach in ihr Ökosystem und ihre Workflows zu integrieren. www.qumulo.com

Kontakt

Qumulo

Jenny Desrosier

4th Ave #1600 1501

WA 98101 Seattle, WA 98101, United States

203.273.4227

jderosier@qumulo.com

https://qumulo.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.