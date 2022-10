Quo Vadis „Campingmessen“? Der große Messekalender 2023

Welche Campingmessen gibt es 2023 und welche Spuren hat die Pandemie in der Messelandschaft hinterlassen?

Die vergangenen 2 Jahre waren für die Campingmessen bzw. Messeveranstalter ein Desaster, denn die Pandemie hat nicht nur für große Unsicherheit in der Planung gesorgt, sondern auch ganze Großevents unmöglich gemacht. So wurde die CMT, die weltgrößte Messe für Freizeit und Tourismus, bereits 2 mal ersatzlos gestrichen. Andere Messen und Events aus dem Bereich der Wohnmobile und des Campings wurden teilweise verschoben, oder ins Netz verlegt und digital abgehalten. Nachdem die Pandemie aber nun scheinbar im Griff ist und außer in ärztlich/medizinischen Einrichtungen keine Maskenpflicht mehr gilt, können Messeveranstalter endlich aufatmen.

Campingmessen 2023 – über 30 große Shows in Europa

Dien gute Nachricht zuerst: keine der großen und renommierten Messen ist auf der Strecke geblieben. Sicherlich gab es bei allen größere finanzielle Einbußen, aber die relevanten Events sind für 2023 zurück im Messekalender.

Wohnmobil- und Campingmessen auf einen Blick

Caravan Salon Düsseldorf

Wer alle Neuheiten der Campingwelt als Erstes entdecken möchte, ist auf der Caravan Salon genau richtig. Hier findet das Camperherz alles was es begehrt, von familienfreundlichen Wohnmobilen, über Abenteuercampern bis hin zum Hotel auf 6 Rädern. Die Messe ist sowohl für Fach- und Privatbesucher geöffnet. Letztes Jahr besuchten rund 235.000 Besucher die Caravan Salon in Düsseldorf, damit ist sie die weltweit größte Messe für Reisemobile. Obwohl die Messe letztes Jahr mit Corona Einschränkungen zu kämpfen hatte, war es die größte Ausgabe seit Ihrem Bestehen. Die 62. Ausgabe der Messe findet 2023 vom 25. 08 bis 03.09 statt.

Camping Motor Touristik

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause findet im kommenden Jahr die Camping Motor Touristik erstmals wieder statt. Bei der letzten Ausgabe im Jahr 2019 bestaunten über 260.000 Besucher die Weltneuheiten. Sie findet vom 14.01 bis 23.01.2023 auf dem Stuttgarter Messegelände statt. Du möchtest deinen Urlaub direkt auf der Messe planen? Kein Problem, auf der CMT kannst du deinen Urlaub direkt auf der Messe planen und neue Ideen und Inspirationen finden. Neben spannenden Reiseideen und Urlaubszielen aus der ganzen Welt, werden in der kommenden Ausgabe auch die Sonderthemen Wandern, Fahrrad und Wellness aufgegriffen.

f.re.e – Die Freizeit und Reisemesse

Die Messe in München ist die größte Campingmesse in Bayern. Seit nun über 50 Jahren können die Besucher auf der Messe nicht nur Campingneuheiten, sondern auch Trends zu all möglichen Reise- und Freizeitaktivitäten bestaunen. Im Bereich Camping bietet die Messe Angebote und Informationen über Wohnmobile, Wohnwagen, Camper Vans, Offroad Fahrzeuge, Camping- und Wohnmobilzubehör, sowie die Möglichkeiten von Expertenangeboten. Nach zweijähriger Pause begrüßt die f.re.e ihre Besucher vom 20.02 bis 26.02.2023 mit dem Partnerland Kroatien.

CARAVANING HAMBURG

Die CARAVANING HAMBURG ist die ideale Messe, wenn du dich über alle Neuheiten der Fahrzeugmodelle informieren möchtest. Die CARAVANING HAMBURG findet vom 8.02 bis 12.02.2023 auf der ohhh! – Die FreizeitWelten der Hamburger Messe statt und bietet alles, was du über Camping auf Rädern wissen musst. Auch hier erhält der Besucher Tipps und Informationen zu Reiserouten, sowie persönliche Beratung. Die Campingmesse präsentierte sich bei der letzten Ausgabe auf 77.000 m2 mit 800 Ausstellern.

REISE + CAMPING

Auf der REISE + CAMPING Messe in Essen erhältst du neben ersten Einblicken in brandneue Campingausstattung auch Inspirationen zu Reisezielen. Die Aussteller präsentieren neben Ihren Innovationen auch weltweite Reiseziele, wie z.B. die „SkandinavienWelt“, dort kann der Besucher hautnah in die Atmosphäre des Nordens eintauchen. Neben Individualreisen werden auch geführte Wohnmobilreisen und Kreuzfahrten vorgestellt. Auf der eigens erstellten „Technik-Arena“ haben Besucher die Möglichkeit, die Fahrzeuge selber auszuprobieren. Mit über 1.000 Ausstellern gehört die Messe zu den größten Ihrer Art in Deutschland. Die nächste Ausgabe findet vom 22.02 bis 26.02.2023 in Essen statt.

Gesamtliste: alle Messen im Überblick

Die Redaktion von womosuche.de hat alle wichtigen Wohnmobil- und Campingmessen im Jahr 2023 in einer großen Tabelle zusammengetragen: https://womosuche.de/news-informationen/wohnmobil-und-campingmessen-kalender-2023/

Preisentwicklung bei den Messen

Auf Nachfrage der Redaktion bei zahlreichen Messe-Veranstaltern, werden die Preise sowohl für Aussteller, als auch die Messebesucher 2023 leicht bis mittelmäßig angehoben. Grund dafür seien die beiden letzten ausgefallenen Messejahre, in denen kein Geld eingenommen werden konnte und trotz Absagen natürlich auch Zusatzkosten entstanden sind. Gestiegene Energiepreise und die Inflation tragen ein Übriges zu den Preissteigerungen bei.

WomoSuche.de ist eine Plattform für Wohnmobilvermietung. Wir haben aktuell über 700 top ausgestattete Wohnmobile im Angebot. Neben dem Angebot an Mietmobilen gibt es auf womosuche.de auch ein großes Online-Magazin zu allen Themen rund um Wohnmobile und Camping.

