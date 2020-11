Qwant erweitert sein Werbeangebot um cookiefreie Optionen

Qwant, die europäische Suchmaschine, die die Privatsphäre ihrer Nutzer respektiert, stellt ihr erweitertes Werbeangebot vor. Es richtet sich an alle Werbetreibende, die ihre Sichtbarkeit bei einem besonderen Publikum mit Anspruch an die eigene Privatsphäre erhöhen wollen.

Das Qwant Advertising Angebot umfasst verschiedene Formate, die optimal an die Bedürfnisse von Agenturen und Werbetreibenden angepasst sind.

Von bekannten Marken erprobt

BNP, Boursorama, Renault, CDiscount, FNAC, Darty, Decathlon, Atout France, Arte und viele andere Marken vertrauen bereits auf Qwant.

Jean-Robert Mamin, Chief Revenue Officer (CRO) bei Qwant, sagt: “Jeder hat in den letzten 15 Jahren auf AdWords gesetzt. Wir glauben, dass man den Internetnutzer ansprechen und gleichzeitig seine Privatsphäre respektieren kann. Wir bieten eine Reihe von Lösungen sowie Formaten an, die es uns ermöglichen, den Kunden bis zum Kauf zu begleiten. Wir machen Fortschritte mit unseren hauseigenen Produkten und mit strategischen Partnern”.

Folgende Formate stehen zur Verfügung

– Brand Suggest: Der Inserent wird bei Suchanfragen hervorgehoben

– Qwoodle: Animation, die auf die Werbekampagne hinweist

– Flag: Ein Bild, ein Teaser und ein Call to Action unter der Suchleiste in der Mitte der Homepage

– AD Text: Eine Anzeige in den Suchergebnissen, die pro Klick abgerechnet wird

– Page make-up: Ein Inserent, eine Marke oder ein Produkt verbindet seine Werte mit denen von Qwant auf der Homepage, um eine qualitative und verantwortungsvolle Werbung zu gewährleisten

– PreRoll Video: Eine Anzeige, die vor dem Video im Suchergebnis, der Sofortantwort oder der Wiedergabeliste erscheint

– Sponsored content tile: Hervorhebung des redaktionellen Inhalts

– Shopping Ads: Eine Anzeige, die die Produkte hervorhebt, sobald die Kaufabsicht erkannt wird

– Video display: Eine Videoanzeige in Vollansicht, die auf der Startseite platziert ist

– AD Image & Text: Eine der Marke und ihrem Angebot passende Einblendung, die den kontextbezogenen Suchanfragen entspricht, um mehr Traffic zu erzeugen

– Brand Premium: Eine dedizierte Beilage, personalisierter Inhalt und qualitativ hochwertiger Call to Action

Qwant wurde in Frankreich entwickelt und ist die erste europäische Suchmaschine, die über eine eigene Web-Indizierungstechnologie verfügt, die die Privatsphäre ihrer Benutzer schützt. Im Gegensatz zu anderen wichtigen Suchmaschinen auf dem Markt installiert Qwant keine Cookies auf dem Browser des Benutzers, versucht nicht herauszufinden, wer sie sind oder was sie tun, und führt keine Historie der gestellten Anfragen. Mit einer Schnittstelle, die viel Platz für Ergebnisse lässt, ermöglicht es Qwant den Benutzern, die gesuchten Informationen effizient und völlig neutral im Web und in sozialen Netzwerken zu finden. Qwant behandelt alle indizierten Sites und Dienste neutral, ohne die Reihenfolge der Ergebnisse entsprechend den eigenen Interessen oder den Empfindlichkeiten des Benutzers zu ändern.

