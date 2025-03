Rack-Lösungen nach Kundenbedarf: SCHÄFER IT-Systems setzt auf Individualisierung

Flexibilität und maßgeschneiderte Systeme für anspruchsvolle IT-Infrastrukturen

Neunkirchen, 03.03.2025. Die Anforderungen an IT-Infrastrukturen werden immer komplexer und gleichzeitig immer individueller. Standardlösungen stoßen in herausfordernden Bedingungen oft an ihre Grenzen. SCHÄFER IT-Systems bietet daher maßgeschneiderte Rack-Lösungen, die exakt auf die spezifischen Bedürfnisse der Anwender zugeschnitten sind. Von der ersten Designidee bis zur Serienfertigung entwickelt SCHÄFER IT-Systems hochgradig anpassbare Schranklösungen, die sich durch Flexibilität, Präzision und Langlebigkeit auszeichnen.

Unternehmen aus verschiedensten Branchen benötigen hochspezialisierte Lösungen für ihre IT- und Netzwerkinfrastrukturen. Ob Rechenzentrumsbetreiber, Filialisten mit verteilten Standorten oder Industrieunternehmen mit besonderen Anforderungen an Kühlung und Platznutzung – SCHÄFER IT-Systems stellt individualisierte Racks zur Verfügung, die sowohl funktionale als auch räumliche Herausforderungen lösen. Neue Dimensionen oder individuelle Einbaumaße lassen sich nach Bedarf realisieren.

Begleitung von der Idee bis zur Umsetzung

„Unser Anspruch ist es, Kunden von der Idee bis zur Umsetzung mit einem 360-Grad-Konzept zu begleiten“, erklärt Thomas Wermke, Bereichsleiter SCHÄFER IT-Systems. „Dank unserer modularen Fertigung können wir bereits ab mittleren Stückzahlen individuelle Lösungen realisieren, die über lange Zeiträume in gleichbleibender Qualität geliefert werden.“ Ein wesentlicher Mehrwert für die Kunden: Die kundenindividuelle Konfiguration wird durch eindeutige Artikelnummern fixiert, sodass auch Jahre später identische Racks unkompliziert nachgeordert werden können.

Erfolgreiches Referenzprojekt bei Forschungsinstitut

Ein aktuelles Beispiel für die vielfältigen Individualisierungslösungen von SCHÄFER IT-Systems ist die Zusammenarbeit mit einem Forschungsinstitut. Dort wurde ein maßgeschneidertes Rack-Konzept benötigt, um die speziellen IT-Anforderungen gerecht zu werden.

Zu den Herausforderungen zählten insbesondere die begrenzten Platzverhältnisse: Die Installation erfolgte in einem extrem beengten Raum. Vom Sockel über die Schrankabmessungen bis hin zu den Verkleidungsteilen wie Dach und Seitenwänden wurde jedes Detail individuell geplant, um die spezifischen Anforderungen optimal zu erfüllen. Einen wesentlichen Baustein bildet dabei die integrierte, energieeffiziente Kühlung mit wassergekühlten, rackbasierten Kühleinheiten.

Sonderlösung nach Maß entwickelt

SCHÄFER IT-Systems setzte auf eine enge Abstimmung mit dem Team des Instituts. Nach einem Vor-Ort-Termin wurden in der hauseigenen Konstruktionsabteilung erste Designs erstellt. Der Musterbau ermöglichte es, das Rack unter realen Bedingungen zu testen, bevor es final gefertigt wurde. Das Ergebnis ist eine exakt angepasste Sonderlösung, die höchste Effizienz und Funktionalität gewährleistet.

Die Anwender sind mit der Lösung hoch zufrieden. Denn das individuell angepasste Racksystem mit integrierter Kühlung erfüllt nicht nur höchste Qualitätsstandards, sondern ermöglicht auch eine nahtlose Integration in das bestehende System.

Für die Wissenschaftler des Instituts war es besonders wichtig, die geforderte Beweglichkeit der IT-Sicherheit sicherzustellen. Das Team ist äußerst zufrieden mit der gelieferten maßgeschneiderten Komponente, die die Qualitätsanforderungen vollständig erfüllt. Laut den Beteiligten verlief die Zusammenarbeit angenehm und reibungslos.

Standardisierte Individualität für den Filialbetrieb

Neben vollständig maßgeschneiderten Sonderanfertigungen bietet SCHÄFER IT-Systems auch eine modulare Individualisierung. Dies ist besonders für Unternehmen mit mehreren Standorten interessant, etwa im Filialbetrieb oder in der Transportlogistik. Dabei werden aus dem umfangreichen Produktportfolio an Racks und Zubehörkomponenten individuell abgestimmte Konfigurationen erstellt. Die gesamte Projekterfahrung von SCHÄFER IT-Systems in Bezug auf Rackkonzeptionen inklusive Kabelmanagement, Stromversorgung, Belüftung, Kühlung, Monitoring und Schrankzubehör fließt in diese Projekte ein. Durch das Konzept der „Standard-in-Standard“-Konfigurationen profitieren Unternehmen von einer einheitlichen Ausstattung an allen Standorten, einer optimierten Wartung und einer langfristig gesicherten Nachbestellbarkeit.

Innovation durch Nähe zum Kunden

Der Schlüssel zum Erfolg von SCHÄFER IT-Systems liegt in der engen Zusammenarbeit mit den Kunden. Vor-Ort-Termine, individuelle Bemusterungen und ein eigens ausgestatteter Musterbau ermöglichen es, maßgeschneiderte Lösungen auf höchstem Niveau zu realisieren. Im Sinne des ganzheitlichen iQData-Gedankens – von Standardsystemen bis zu kundenindividuellen Lösungen – positioniert sich SCHÄFER IT-Systems als Anbieter für flexible, kundenspezifische Rack-Lösungen, die Standards in puncto Effizienz, Funktionalität und Langlebigkeit setzen.

