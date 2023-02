Radware führt neues Cybersecurity-Partnerprogramm ein

Intensivere Partnerschaft und größere finanzielle Anreize

Radware hat ein neues, globales Cybersecurity-Partnerprogramm eingeführt. Das Programm bietet neuen und bestehenden Partnern innerhalb des gesamten Ökosystems einen lukrativeren und systematischeren Ansatz, um auf der Grundlage der hochmodernen Cloud-Services und -Lösungen von Radware Vertriebschancen zu kreieren, zu verwalten und auszubauen. Es umfasst neue Beteiligungsstufen, Schulungen, finanzielle Anreize und Support-Materialien und ermöglicht es den Partnern des Radware-Ökosystems, ihr Wachstum zu beschleunigen und mehr Umsatz zu generieren. Dazu gehören Wiederverkäufer, Anbieter von Managed Security Services, Netzbetreiber und Cloud-Service-Anbieter.

Das Partnerprogramm, das sich in erster Linie auf Cloud-Sicherheit konzentriert, bietet Zugang zu Radwares komplettem Portfolio an Lösungen für die Netzwerk- und Anwendungssicherheit sowie Delivery. Um den wachsenden Anforderungen heutiger Unternehmen und mittelständischer Betriebe gerecht zu werden, umfasst das umfassende Cloud-Sicherheitsangebot von Radware den Cloud DDoS Protection Service, die Cloud Web Application Firewall, den API-Schutz und das Bot-Management von Radware. Die Lösungen von Radware werden von Branchenanalysten wie Forrester Research, Gartner, GigaOm, KuppingerCole und Quadrant Knowledge Solutions anerkannt.

„Unser neues Cybersecurity-Partnerprogramm wird unsere Partner darauf vorbereiten und positionieren, eine noch größere Rolle in unserer Go-to-Market-Strategie zu spielen und von unserem Cloud-Wachstum zu profitieren“, sagt Yoav Gazelle, Chief Business Officer bei Radware. „Das Programm ist darauf ausgelegt, unseren gemeinsamen Erfolg zu beschleunigen. Wir verpflichten uns, die Technologie, die Dienstleistungen und die professionelle Beratung zu liefern, die unsere Partner als vertrauenswürdige Berater für unsere Kunden benötigen.“

Um den spezifischen Bedürfnissen der Partner gerecht zu werden und sie gleichzeitig für ihren Einsatz während des gesamten Kundenlebenszyklus zu honorieren, basiert das neue Cybersecurity-Partnerprogramm auf drei Stufen der Teilnahme – Certified, Spotlight und Signature. Jede Stufe bietet schrittweise größere finanzielle Anreize, Discount-Strukturen und Rabatte sowie erweiterte Schulungsmöglichkeiten und Vertriebs-Tools. Das Programm bietet:

Ein umfassenderes Onboarding, das Online-Schulungen und von Trainern geleitete Vertriebstrainings, Toolkits, Hospitationen und Zugang zu Community-Foren umfasst.

Ein neues Zertifizierungs- und Kennzeichnungsprogramm.

Neu gestaltete Sales Playbooks, vorgefertigte Kampagnen, Battle Cards, E-Mail-Vorlagen, Co-Branding-Materialien, Demos und Bewertungstools.

Ein digitales Portal zur Unterbringung und Organisation der Materialien.

„Das Cybersecurity-Partnerprogramm von Radware stellt uns dringend benötigte Ressourcen zur Verfügung, die uns in unserem Bestreben unterstützen, die Anforderungen unserer Kunden kontinuierlich zu übertreffen“, so Greg Curry, Vice President of Client Solutions bei Netagen, einem der führenden unabhängigen Anbieter von Netzwerklösungen in Kanada. „Als Signature Partner sehen wir einen enormen geschäftlichen Nutzen in Radwares Partner-Ökosystem für eine umfassende Kundenabdeckung. Die Marketing-Programme, zusammen mit erweiterten Schulungen zu Radware-Produkten und -Services, werden unsere Vertriebsbemühungen in Kanada erheblich unterstützen. Es ist großartig zu sehen, wie Radware in seine Partner investiert und es ihnen ermöglicht, erfolgreich zu sein und zu wachsen.“

„Das Cybersecurity-Partnerprogramm von Radware setzt neue Maßstäbe in der Zusammenarbeit zwischen Radware und seinen Geschäftspartnern. Radware bietet ihnen einen beispiellosen Zugang zu Ressourcen, Anreizen und maßgeschneidertem Support, um ihr technisches Fachwissen zu vertiefen und die Markteinführung zu beschleunigen“, so Mark A. Houpt, Chief Information Security Officer bei DataBank, einem führenden Anbieter von Colocation-, Connectivity- und Managed Services der Enterprise-Klasse. „Das neue Programm wurde entwickelt, um das Wachstum der Partner zu fördern. Indem wir unser Umsatzpotenzial selbst steuern, unser technisches Fachwissen ausbauen und Verkaufserfolge nachweisen, können wir spezielle finanzielle und marktspezifische Unterstützung und Vorteile nutzen.“

Bestehende Partner können sich für das neue Programm qualifizieren und auf der Grundlage ihrer Geschäftsergebnisse in die entsprechenden Stufen aufsteigen.

Radware (NASDAQ: RDWR) ist ein weltweit führender Anbieter von Cybersicherheits- und Anwendungsbereitstellungslösungen für physische, Cloud- und softwaredefinierte Rechenzentren. Das preisgekrönte Lösungsportfolio von Radware sichert die digitale Erfahrung durch die Bereitstellung von Infrastruktur-, Anwendungs- und Unternehmens-IT-Schutz sowie Verfügbarkeitsdiensten für Unternehmen auf der ganzen Welt. Die Lösungen von Radware ermöglichen Unternehmens- und Carrier-Kunden global eine schnelle Anpassung an die Herausforderungen des Marktes, die Aufrechterhaltung der Geschäftskontinuität und die Erzielung maximaler Produktivität bei gleichzeitiger Kostenreduzierung.

