Radware tritt der Microsoft Intelligent Security Association bei

Radware ist der Microsoft Intelligent Security Association beigetreten, einem Ökosystem unabhängiger Softwareanbieter, die ihre Lösungen integriert haben, um besseren Schutz gegen die zunehmenden Cyber-Bedrohungen zu ermöglichen.

“Zusammenarbeit und Dialog sind der Schlüssel zur Verbesserung der digitalen Sicherheit und Verfügbarkeit auf Unternehmensebene in einer zunehmend komplexen IT-Landschaft”, sagte Anna Convery-Pelletier, Chief Marketing Officer von Radware. “Die Microsoft Intelligent Security Association ermutigt die gesamte Cybersicherheits-Community zur Zusammenarbeit, um unsere gemeinsamen Kunden zu schützen. Zusammen sind wir mehr als die Summe unserer Teile”.

Im Rahmen der Microsoft Intelligent Security Association wird Radware Informationen und aktuelle Forschungsergebnisse mit anderen Mitgliedern austauschen und diese Informationen in seinen kundenorientierten Lösungen nutzen. Die Lösungen von Radware tragen dazu bei, optimale Service Level für Anwendungen in virtuellen, Cloud-basierten und softwaredefinierten Rechenzentren zu gewährleisten. Radware bietet führende Lösungen für Cloud- und hybride DDoS-Mitigation, Sicherheit von Webanwendungen, Application Delivery sowie Bot Management, die bei einigen der größten Unternehmen weltweit im Einsatz sind.

“Die Mitglieder der Microsoft Intelligent Security Association integrieren ihre Sicherheitslösungen mit den Lösungen von Microsoft, um mehr Informationen zu erhalten, die Visibility zu erhöhen und ihre Kunden besser vor Bedrohungen zu schützen”, so Ryan McGee, Director of Microsoft Security Product Marketing bei Microsoft. “Indem wir die Sicherheitskapazitäten von Microsoft auf das gesamte Ökosystem ausweiten, helfen wir unseren gemeinsamen Kunden, erfolgreich zu sein.

Radware besitzt bei Microsoft den Status “Co-Sell Ready” und arbeitet mit den Vertriebsteams von Microsoft zusammen, um vollständig verwaltete Sicherheitslösungen für Microsoft-Kunden und -Partner auf der ganzen Welt zu liefern und Anwendungen in Azure vor Hacking, bösartigen Bots, API-Exposition, DDoS-Angriffen und anderen Schwachstellen zu schützen. Radware Security for Azure ist ein Managed Security Service, der gemeinsam mit Microsoft entwickelt wurde. Der Service integriert den Azure-DDoS Service mit Radwares Cloud-basierter WAF-Technologie, Bot Management, Sicherheitsanalysen, Threat-Erkennung und Realtime Security Feeds in einem einheitlichen Sicherheitsportal.

Radware® (NASDAQ: RDWR) ist ein weltweit führender Lösungsanbieter im Bereich Anwendungsbereitstellung und Cybersicherheit für virtuelle, cloudbasierte und softwaredefinierte Rechenzentren. Das preisgekrönte Portfolio des Unternehmens sichert die unternehmensweite IT-Infrastruktur sowie kritische Anwendungen und stellt deren Verfügbarkeit sicher. Mehr als 12.500 Enterprise- und Carrier-Kunden weltweit profitieren von Radware-Lösungen zur schnellen Anpassung an Marktentwicklungen, Aufrechterhaltung der Business Continuity und Maximierung der Produktivität bei geringen Kosten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.radware.com

