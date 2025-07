Räume für echte Transformation

Wieso diese nicht linear verläuft, und wie wir lernen, mit ihr zu leben.

Was, wenn wir Transformation nicht planen, sondern üben müssten? Diese provokante Frage steht am Anfang von Übungsräume für die Transformation, dem neuen Buch von Führungskräftetrainer und Managementberater Dr. Heinz Peter Wallner und Univ.Prof. Kurt Völkl. Es richtet sich an Menschen, die Veränderung nicht nur verstehen, sondern aktiv gestalten wollen, und zwar mit Haltung, Tiefe und einem neuen Rhythmus.

Heinz Peter Wallner und Kurt Völkl, bekannt für ihre Arbeiten zu systemischem Denken, Selbstführung und organisationalem Wandel, brechen mit konventionellen Vorstellungen von Veränderung. Anstatt Transformation als linearen Prozess zu verstehen, laden sie dazu ein, sie als dynamische Schleife zu begreifen – in der Denken, Fühlen, Handeln und Reflektieren in einem kontinuierlichen Wechselspiel miteinander verwoben sind.

Neue Perspektiven für Gestaltende

Für Coaches, Trainer:innen und Organisationsberater:innen öffnet das Buch neue Denk- und Übungsräume. Die Verbindung aus philosophischer Tiefe und anwendbarem Erfahrungswissen bietet praktische Reflexionsimpulse und methodische Inspiration für die Begleitung von Wandelprozessen. Auch Führungskräfte, die mitten im Veränderungsgeschehen stehen, finden hier Orientierung. Wallners und Völkls Ansatz stärkt die Selbstführung, fördert Klarheit und macht Mut, auch in unsicheren Zeiten beweglich zu bleiben – durch innere Arbeit statt äußerer Kontrolle.

Persönliche Entwicklung trifft gesellschaftlichen Wandel

Wer sich selbst in einer Übergangsphase befindet, entdeckt in Übungsräume für die Transformation einfühlsame Impulse zur Selbstreflexion. Das Buch lädt dazu ein, die eigene Entwicklung als achtsamen Weg der Entfaltung zu begreifen.

Übungsräume für die Transformation ist ab sofort im Buchhandel und online erhältlich.

Hier geht’s zum Buch:

https://www.amazon.de//dp/3951972246

BuchBuddy macht auf besondere Bücher aufmerksam.

Kontakt

Buuk Publishing GmbH & Co. KG

Jens Helbig

Hortensienstraße 26

40474 Düsseldorf

0211



https://buchbuddy.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.