Räume mit Farben, Akustik und Bildern ganzheitlich gestalten

freiraum Akustik bietet umfassende Beratung für Unternehmen, Praxen und Privatpersonen

Heidelberg, 28.07.2026. Eine gute Raumakustik sorgt für weniger Hall, bessere Gespräche und mehr Wohlbefinden in Innenräumen. Doch damit Räume ihre volle Wirkung entfalten, müssen Akustik, Farben und Einrichtung harmonisch ineinandergreifen. Deshalb verfolgt freiraum Akustik einen ganzheitlichen Beratungsansatz. Das Heidelberger Unternehmen verbindet seit mehr als 22 Jahren fundierte Akustikplanung mit Raumgestaltung und entwickelt individuelle Konzepte für rundum schöne und funktionale Räume.

Wie Räume ihre Wirkung entfalten

„Viele Menschen beschäftigen sich bei der Gestaltung von Räumen zuerst mit Farben oder Möbeln. Dabei sollte am Anfang eine andere Frage stehen: Wie soll sich der Raum anfühlen?“, erklärt Lisa O’Connor-The, Geschäftsführerin von freiraum Akustik. „Erst wenn klar ist, welche Atmosphäre entstehen und wie der Raum genutzt werden soll, lassen sich sinnvolle Schritte für die Raumakustik und das Interior Design ableiten.“

Dieser Ansatz bildet die Grundlage jeder Planung. Denn Farben und Materialien können beruhigen oder aktivieren und je nach Kombination ganz unterschiedliche Stimmungen von Klarheit und Eleganz bis hin zu Gemütlichkeit und Geborgenheit ausstrahlen. Eine gute Akustik bestimmt darüber hinaus, ob Gespräche angenehm sind und konzentriertes Arbeiten möglich ist. Erst das Zusammenspiel dieser Faktoren schafft Räume, die ihre Funktion optimal erfüllen.

Farbwirkung im Raum: Mehr als die Wahl der Wandfarbe

Farben und Bildmotive haben dabei eine besonders große Wirkung auf die Atmosphäre von Räumen. Die Farbpsychologie bietet dabei Anhaltspunkte, welche Farben welche Wirkungen erzielen können. Im Büro oder Homeoffice empfehlen Interior Designer zum Beispiel häufig zurückhaltende Blau- und Grüntöne in Kombination mit neutralen Naturfarben. Sie wirken ruhiger als ein kräftiges Rot oder Orange und schaffen eine konzentrierte Arbeitsatmosphäre. Die Farbe Gelb sowie warme Korallen- und Terracottatöne bringen dagegen Lebendigkeit in einen Raum und werden gern für Wohnküchen, Kreativräume oder Besprechungszonen genutzt. Aber: Dieselbe Farbe kann in unterschiedlichen Räumen ganz anders wirken – je nach Raumgröße, Lichtverhältnissen, Materialien und weiteren Kontrastfarben.

„Besonders eindrucksvoll ist auch die Wirkung von Kunst“, sagt Lisa O’Connor-The. „Dank unseres Netzwerks an Künstlerinnen und Künstlern können wir auf unseren Akustikbildern einzigartige Motive anbieten, die Räumen ganz individuell Persönlichkeit verleihen.“

Ganzheitliche Beratung aus einer Hand

Ob Unternehmen, Praxis, öffentliche Einrichtung oder Privathaushalt: In Kombination mit einer bewussten Farbwahl und klugen Raumstrukturen entstehen Räume, die exakt zu den Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden passen. Bei Bedarf arbeitet freiraum Akustik dabei mit Innenarchitekt*innen und Interior Designer*innen zusammen.

Das Beratungsangebot umfasst unter anderem:

– Akustikmessung und Akustikplanung

– Entwicklung individueller Gestaltungskonzepte

– Beratung zur Farbwirkung im Raum

– Auswahl geeigneter Materialien, Motive und Kunstwerke

– Ganzheitliche Planung für eine harmonische Raumwirkung

Projektbeispiel: vertrauensvolle Atmosphäre für eine Zahnarztpraxis

Arzt- und Zahnarztpraxen nehmen die Leistungen von freiraum Akustik besonders gern in Anspruch, um eine vertrauensvolle und diskrete Atmosphäre in ihren Räumlichkeiten zu schaffen. Für eine Zahnarztpraxis entwickelten die Experten für Raumakustik und Raumgestaltung zum Beispiel mehrere Gestaltungskonzepte mit dem Ziel, Vertrauen zu vermitteln, Ängste zu reduzieren und gleichzeitig das Corporate Design der Praxis aufzugreifen.

Das Ergebnis: eine Farbpalette, die den Charakter der Praxis optimal widerspiegelt, Kunst, die diesen dezent unterstreicht und hochwirksame Akustiklösungen für Ruhe und Diskretion.

Über freiraum Akustik

Seit mehr als 22 Jahren entwickelt freiraum Akustik individuelle Lösungen für eine hörbar bessere Raumakustik. Im Mittelpunkt stehen nicht einzelne Produkte, sondern ganzheitliche Planungskonzepte, die Akustik, Gestaltung und Design miteinander verbinden.

Weitere Informationen

Mehr Informationen zum Beratungsangebot von freiraum Akustik finden Interessierte unter: Akustikberatung

freiraum Akustik mit Sitz in Heidelberg entwickelt und realisiert seit 2004 hochwertige Akustiklösungen für Unternehmen, Praxen, öffentliche Einrichtungen und Privatkunden. Das Unternehmen verbindet akustische Expertise, Designkompetenz und individuelle Beratung zu ganzheitlichen Raumkonzepten – für mehr Ruhe, mehr Fokus und mehr freiraum.

Kontakt

freiraum Akustik – freiraum Agentur GmbH

Lisa OConnor

Hauptstraße 64

69117 Heidelberg

062216582604



https://www.freiraumakustik.de

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