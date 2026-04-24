Räumung Direkt: Entrümpelungen in Thüringen

Räumung Direkt bietet ab sofort diskrete Haushaltsauflösungen in ganz Thüringen an mit 100 % Festpreisgarantie und aktiver Wertanrechnung.

Erfurt, Thüringen – Eine Haushaltsauflösung oder Firmenräumung ist oft mit enormem Zeitdruck, körperlicher Belastung und emotionalem Stress verbunden. Um Privatpersonen, Erben, Vermieter und Unternehmen in diesen Ausnahmesituationen professionell zu entlasten, bietet „Räumung Direkt“ ab sofort seinen umfassenden Service in ganz Thüringen an.

Mit Hauptsitz in Erfurt positioniert sich das Unternehmen als vertrauensvoller Partner für Entrümpelungen, Wohnungs- und Betriebsauflösungen sowie die sensible Räumung von Extremfällen wie Messie-Wohnungen.

Der Fokus von Räumung Direkt liegt auf radikaler Transparenz und Kundenfreundlichkeit. Über einen innovativen, digitalen Schnellkalkulator auf der Website können Interessenten den Aufwand ihrer Räumung unkompliziert eingeben und erhalten umgehend eine Preiseinschätzung.

„Unser Ziel ist es, den Kunden nicht nur die schwere logistische Arbeit abzunehmen, sondern auch finanzielle und organisatorische Sorgen zu lindern“, lautet das Motto des Inhabergeführten Betriebs.

Zu den zentralen Service-Garantien von Räumung Direkt gehören:

100 % Festpreisgarantie: Nach einer kostenlosen Vor-Ort-Besichtigung oder der digitalen Kalkulation steht der Preis. Versteckte Kosten, Anfahrtsgebühren oder plötzliche Nachverhandlungen sind ausgeschlossen.

Aktive Wertanrechnung: Gut erhaltene Möbel, Antiquitäten oder Elektronik aus dem Hausstand werden fair bewertet und direkt im Angebot abgezogen. Dies senkt die Räumungskosten für den Auftraggeber spürbar.

Alles aus einer Hand: Das Angebot reicht von der fachgerechten, umweltfreundlichen Sperrmüllentsorgung bei lokalen Wertstoffhöfen bis hin zu handwerklichen Zusatzleistungen wie dem Entfernen von Tapeten und Bodenbelägen. Alle Immobilien werden garantiert besenrein übergeben.

Absolute Diskretion: Gerade bei sensiblen Einsätzen wie Nachlassräumungen nach einem Todesfall oder der Bereinigung von Messie-Haushalten garantiert das Team ein unauffälliges, respektvolles Vorgehen unter strikter Wahrung der Privatsphäre.

Das Einsatzgebiet von Räumung Direkt erstreckt sich über den gesamten Freistaat Thüringen, mit regionalem Fokus auf Städte wie Erfurt, Jena, Weimar, Gera, Gotha, Eisenach, Nordhausen und Ilmenau.

Weitere Informationen zum Serviceangebot sowie den digitalen Kostenrechner finden Sie online unter: https://raeumung-direkt.de

Räumung Direkt ist Ihr Profi für Haushaltsauflösung, Entrümpelung und Wohnungsauflösung in Erfurt und ganz Thüringen. Wir übergeben Immobilien für Privatkunden und Hausverwaltungen besenrein zum 100% Festpreis. Keine versteckten Kosten! Ob Keller, Messie-Wohnung, Gewerbe- oder Nachlassräumung in Thüringen – wir garantieren Diskretion und Termintreue. Unser Service umfasst die komplette Räumung, Demontage und zertifizierte Entsorgung inkl. fairer Wertanrechnung für verwertbares Inventar. Als optionales Add-on bieten wir Malerarbeiten (Tapeten entfernen, weiß streichen) für eine sofortige Neuvermietung an. Voll versichert & rechtssicher. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Besichtigung!

Kontakt

Räumung Direkt

Arman Yeghiazaryan

Karl-Marx-Platz 3

99084 Erfurt

036167967107



https://www.raeumung-direkt.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.