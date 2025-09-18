Rail Europe ernennt Siebe Gerbranda zum neuen Vice President of Product

Produktleiter mit globaler Erfahrung stärkt Rail Europe – Umfassende Konzentration auf Umsetzung und die Kunden

Rail Europe ernennt Siebe Gerbranda mit Wirkung zum 1. Oktober 2025 zum Vice President of Product. Gerbranda verfügt über eine umfassende, internationale Erfahrung von 15 Jahren mit Tätigkeiten in Europa, Afrika, Asien und den Vereinigten Staaten. Dabei leitete er mit großem Erfolg verschiedene Teams, skalierte digitale Produkte, verbesserte die Monetarisierung und erzielte in dynamischen Wachstumsumfeldern schnelle Ergebnisse.

Zu Rail Europe wechselt Gerbranda von Taxfix, einem deutschen Fintech-Unicorn, wo er als Director of Product – Growth & Platforms die europäische Expansion verantwortete und auf Basis einer starken Produktkultur im Führungsteam Impulse setzte. Zuvor hatte er leitende Positionen bei AliExpress (Alibaba Group) sowie Google inne und war CEO/CPO bei dem Unternehmen Glownet, das er erfolgreich skalierte und verkaufte.

Bei Rail Europe soll er die globale Produktorganisation mit klarem Fokus führen: die konsequente weitere Optimierung des Reiseerlebnisses für Kunden und Partner; die Steigerung der Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit in der Umsetzung; Weiterentwicklung des Teams und der Talente, so dass sich Ergebnisse noch gezielter erreichen lassen.

Seine Ernennung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Rail Europe seine mehrjährige Transformation erfolgreich abgeschlossen und sich zu einem vollständig erneuerten Unternehmen entwickelt hat – auf einem heute wirtschaftlich gesunden Fundament und als eine der globalen Plattformen für die Buchung europäischer Züge von Millionen von Reisenden und Partnern. Mit dem Abschluss der Transformationsphase richtet sich der Blick von Rail Europe nun weiter nach vorn. Dabei liegt ein besonderer Schwerpunkt auf internationale Reisende und einem produktagnostischen Ansatz, der Einfachheit in den Mittelpunkt stellt.

„Rail Europe hat sich in den letzten Jahren grundlegend verändert“, sagte Björn Bender, CEO & Executive Chairman von Rail Europe. „Siebe bringt eine ausgewiesene Erfolgsbilanz im Skalieren von Produkten sowie einen sehr pragmatischen Ansatz in der Umsetzung mit. Er wird uns helfen, unsere Resultatorientierung weiter auszubauen und die Roadmap so zu gestalten, dass sie Kunden und Partnern weltweit echte Mehrwerte bringen.“

„Ich freue mich sehr, mich Rail Europe in dieser für das Unternehmen entscheidenden Phase anzuschließen“, ergänzte Siebe Gerbranda, designierter Vice President of Product bei Rail Europe. „Wir haben jetzt die Chance, das Buchungserlebnis kontinuierlich zu verbessern, unser Angebot über Märkte hinweg zu erweitern und zu vernetzen sowie unseren Teams die passenden Rahmenbedingungen zu geben. Diese sollen wachsen und substanziell zur Lösung der Herausforderungen in der Mobilitätsbranche beitragen können, indem sie beste Ergebnisse liefern. So schaffen wir nachhaltige Werte für Reisende, Partner und das Unternehmen selbst.“

Diese Ernennung von Siebe Gerbranda zum Vice President of Product unterstreicht Rail Europes Engagement für Produktexzellenz und markiert einen wichtigen Schritt in die Zukunft des Unternehmens. In einer Zeit, in der die Reiseplanung zunehmend von künstlicher Intelligenz, veränderten Kundenerwartungen und der wachsenden Nachfrage nach nachhaltigen Lösungen geprägt ist, erweist sich die Fähigkeit, Produkte mit einem klaren Kundenfokus neu zu denken und zu skalieren, als wichtiger denn je. Mit seiner Erfahrung, Vision und seinem pragmatischen Ansatz wird Siebe dazu beitragen, dass Rail Europe weiterhin Maßstäbe für die Buchung europäischer Züge setzt, die Plattform zukunftssicher macht und Lösungen liefert, auf die Reisende und Partner auch in den kommenden Jahren vertrauen können.

Weitere Informationen zu Rail Europe gibt es unter www.raileurope.com.

Rail Europe ist eine der führenden Plattformen für europäische Zugreisen – mit einer klaren Mission: den Zugang zur Bahn zu vereinfachen und noch mehr Menschen weltweit für nachhaltige Mobilität zu begeistern. Als global agierendes Travel-Tech-Unternehmen bietet Rail Europe auf einer Plattform privaten und B2B-Kunden einen einfachen Zugang zum umfangreichsten Bahnangebot Europas. Der Fokus liegt auf Benutzerfreundlichkeit, internationaler Reichweite und einem kontinuierlich wachsenden Portfolio an Bahnanbietern, Services und Zusatzleistungen. Das Unternehmen vertreibt Fahrkarten von nahezu 250 Bahn- und Mobilitätsanbietern, darunter von SNCF, SBB, Deutscher Bahn, Trenitalia, Eurostar, Renfe, ÖBB, Italo, iryo, RegioJet, OUIGO Spain und vielen mehr; ergänzt durch Rail-Pässe wie Eurail, Interrail und den Swiss Travel Pass sowie relevante Ancillary Services wie Versicherungen oder Unterkünfte.

Rail Europe arbeitet mit über 25.000 Partnern in mehr als 70 Ländern zusammen und ermöglicht über eine moderne B2B-Plattform sowie eine benutzerfreundliche Website und App jährlich rund fünf Millionen Reisenden weltweit den Zugang zum europäischen Bahnverkehr. Mit einem internationalen Team von rund 200 Mitarbeitenden aus über 40 Nationen und Büros rund um den Globus gestaltet Rail Europe aktiv die Zukunft der europäischen Mobilität. Der Hauptsitz befindet sich in Paris.

