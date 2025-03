RAM 1500 – ein Kraftpaket, das Performance und Luxus vereint

Acht Modellvarianten, eine Mission: Robustheit, Power, Zugkraft und Komfort – der neue Ram 1500 setzt Maßstäbe im Full-Size-Pick-up-Segment

München, 18. März 2025: Langlebigkeit, fortschrittliche Technologie, Sicherheit und Effizienz – dies sind die wesentlichen Attribute des Ram 1500, der ab sofort lieferbar ist. Das neue Modell ist ausgestattet mit dem leistungsstarken 6-Zylinder-Hurricane-Motor, der neben hervorragender Leistung zudem durch verbesserte Kraftstoffeffizienz sowie reduzierte Emissionen überzeugt. Verfügbar ist der 3,0-Liter-Motor in zwei Varianten, die höchste Ansprüche erfüllen: mit 420 PS und 636 Nm Drehmoment oder mit 540 PS und 706 Nm Drehmoment.

Mit dem neuen Full-Size-Pick-up Ram 1500 präsentiert KW Auto, der offizielle europäische Importeur der Stellantis-Marken Ram und Dodge, ein leistungsstarkes und fortschrittliches Fahrzeug, das die wachsenden Anforderungen der europäischen Kunden bestens erfüllt. Von jeher steht Ram für Langlebigkeit, fortschrittliche Technologie, Sicherheit und Effizienz, und dies zeigt sich durchgängig auch bei der neuesten Ram-Generation, die den amerikanischen Way of Life widerspiegelt.

Herzstück des Ram 1500 ist der 3,0-Liter-Hurricane-Motor, der in zwei Versionen erhältlich ist: als Standardversion mit 420 PS (Drehmoment 636 Nm) und als High-Output-Version mit 540 PS (Drehmoment 706 Nm). Im Vergleich zu den Vorgängermodellen zeigen diese 6-Zylinder-Benzinermotoren nicht nur deutlich mehr Leistung, sondern punkten ebenfalls bei der Effizienz. Das Ergebnis: reduzierter Kraftstoffverbrauch und geringere Emissionen.

Genügend Power für maximale Zugkraft und hohe Anhängelasten

Die beeindruckende Power der Hurricane-Motoren offenbart sich deutlich bei der Anhängelast und Transportkapazität: Anhänger mit einem Gewicht bis zu 3,5 Tonnen sowie eine Tonne Nutzlast stellen für den robusten Ram 1500 – im Gegensatz zu anderen Pick-ups – keine besondere Herausforderung dar, da der Motor auch für weitaus höhere Zugkräfte konzipiert ist.

Großzügig dimensioniert ist ebenfalls die 2,2 Quadratmeter große Ladefläche, die auch für sperrigste Güter genügend stattliches Ladevolumen bietet und speziell für gewerbliche Kunden mit anspruchsvollen Transport-Anforderungen optimal geeignet ist. Dazu gehört zudem das RamBox-Cargo-System mit vielseitigen Aufbewahrungsbehältern, die sich in den Bettwänden befinden. Das Ram-Motto „Build to serve“ ist auch bei dieser Besonderheit spürbar: die geteilte Multifunktions-Heckklappe sorgt für flexibles Be- und Entladen. Auf Wunsch schließt oder öffnet sie elektrisch, erkennt zudem Hindernisse und entsprechend reagiert.

Modernste Technologie sorgt für besten Komfort und erhöhte Sicherheit

Neben bekannter Robustheit und höchster Performance punktet das neue Ram-Modell zudem durch modernste Technologie: Das Uconnect-5-System mit einem 14,4-Zoll großen Touchscreen, ein 10,25-Zoll-Beifahrer-Bildschirm, eine 12 Zoll große Instrumententafel sowie ein farbige Head-up-Display sorgen stets für beste Darstellung von Fahrinformationen und Unterhaltung. Für die optimale Sicherheit sorgen über 100 aktive und passive Funktionen wie etwa eine Müdigkeitserkennung oder Full-Speed-Auffahrwarner.

Ram 1500 in acht Ausführungen – für jeden Anspruch und alle Anforderungen

Vielseitigkeit und individuelle Ausstattungsvarianten sind auch beim Ram 1500, für den neun Farben zur Auswahl stehen, höchstes Gebot: So gibt es die Ausführungen Tradesman, Big Horn, Rebel, Laramie Sport und Laramie Night als dem 420-PS-Motor, wogegen die Ram-Varianten Limited, Tungsten und RHO mit dem 540 PS starken Motor ausgestattet sind.

Alle Ausführungen punkten mit einem Höchstmaß an Komfort: Dazu gehören großzügig dimensionierte Sitz- und Beinfreiheit für Fahrer und alle – je nach Modellvariante bis zu fünf – Mitfahrer, der auch für größere Passiere ausreichende Fußraum sowie individuell anpassbare Pedale. Luxuriös zeigt sich zudem die hochwertigen Interieur-Materialien wie Leder, Rückenmassagesitze, Panorama-Glasdach, Fernstartsystem sowie das Luftfederungssystem, das stets für ein komfortables und entspanntes Fahrgefühl sorgt.

Die Preise für den Ram 1500 liegen – abhängig von Fahrzeugvariante und Ausstattung – im Bereich zwischen 62.000 und 98.000 Euro (ohne MwSt).

Über KW Auto

KW Auto – die deutsche Zentrale hat ihren Sitz in Bremerhaven – ist seit 2017 offizieller und führender Importeur und Vertriebspartner der Stellantis-Marken Dodge und Ram in Europa. KW Auto gehört zur schwedischen Unternehmensgruppe Klintberg & Way (KW Group), die mit fünf Tochtergesellschaften sowie 160 Mitarbeitern in vier Ländern aktiv ist. Die KW Group ist Teil der Hedin Mobility Group AB, einem der größten europäischen Mobilitätsanbieter. Das von KW Auto betreute Händlernetz umfasst 140 Vertriebspartner in 17 europäischen Ländern. Ziel des renommierten Importeurs ist es, Kunden den Zugang zu den neuesten amerikanischen Ram- und Dodge-Automobilen zu ermöglichen und umfassenden Kundenservice bereitzustellen. Mehr Informationen zu KW Auto unter. https://kwauto.com

