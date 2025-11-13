RAM erweitert Portfolio mit einer Europapremiere

RAM Rampage: Neuer Kompakt-Pick-up für den europäischen Markt setzt frische Akzente

München, 13. November 2025: Mit dem Rampage präsentiert RAM erstmals einen Kompakt-Pick-up für den europäischen Markt, der die Lücke zwischen SUV und klassischem Mittelklasse-Pick-up schließt. Während der RAM 1500 als Full-Size-Truck Maßstäbe in Leistung, Anhängelast und Luxus setzt, bringt der Rampage eine neue Dimension für Lifestyler: kompaktere Abmessungen, europäisch abgestimmte Motoren und ein Premium-Interieur für Alltag und Freizeit.

Der Rampage kommt in zwei Varianten auf den Markt: Als robuster Rebel mit 2.2-Liter-Multijet-Diesel und als sportlicher R/T (für Race / Track) mit 2.0-Liter-Hurricane-Benziner. Beide Varianten vereinen Vielseitigkeit, Technologie und Komfort auf höchstem Niveau. Damit definiert RAM das Pick-up-Segment neu und spricht Kunden an, die Flexibilität ohne Kompromisse suchen.

RAM Rampage: Eine neue Klasse für Europa

Als Hauptpartner der internationalen Pferdemesse Fieracavalli 2025 feierte RAM die Europapremiere des Rampage in Verona – mit einem Fahrzeug, das die Lücke zwischen SUV und Pick-up perfekt füllt. Mit 5,03 Metern Länge und einer 980-Liter-Ladefläche bietet der Rampage Wendigkeit für die Stadt und Robustheit für Outdoor-Abenteuer. Er ist der erste RAM, der vollständig in Brasilien entwickelt und produziert wurde – maßgeschneidert für europäische Anforderungen und Straßenverhältnisse.

Der Rampage tritt in zwei klar differenzierten Versionen auf: Die Variante Rebel ist Offroad-orientiert und überzeugt mit Pirelli All-Terrain-Reifen, robusten Stoßfängern und 17-Zoll-Rädern. Die sportliche R/T-Version setzt auf Dynamik mit tiefergelegtem Fahrwerk, 19-Zoll-Rädern und exklusiven Designakzenten. Beide Modelle tragen die markante RAM-Designsprache mit Voll-LED-Lichtsignatur und hochwertigen Details.

Unter der Haube bietet der Rampage zwei Motorisierungen: Der Rebel wird von einem 2.2-Liter-Multijet-Turbodiesel mit 200 PS und 450 Nm Drehmoment angetrieben und erreicht eine Nutzlast von 1.015 Kilogramm. Die R/T-Version setzt auf den 2.0-Liter-Hurricane 4 Turbo-Benziner mit 272 PS und 400 Nm Drehmoment und beschleunigt in nur 6,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Beide Rampage-Modelle sind für fünf Passagiere ausgelegt und verfügen über Allradantrieb, 9-Gang-Automatik und Offroad-Funktionen wie der Untersetzungsmodus 4WD Low.

Modernste Technologie sorgt für besten Komfort und erhöhte Sicherheit

Auch im Innenraum setzt der Rampage neue Maßstäbe: Ein 12,3-Zoll-Infotainment-System mit kabelloser Konnektivität, ein 10,3-Zoll-Kombiinstrument und ein Harman Kardon-Sound-System sorgen für ein modernes Fahrerlebnis. Hochwertige Materialien wie Leder und Wildleder sowie insgesamt 35,4 Liter Stauraum in den Ablagefächern unterstreichen den Premium-Anspruch. Für Sicherheit und Komfort sorgt ein Level-2-ADAS-Paket mit Active Driver Assist, Traffic Jam Assist und Highway Assist.

Im Vergleich zum RAM 1500, der als Full-Size-Pick-up mit bis zu 540 PS, 3,5 Tonnen Anhängelast, Multifunktions-Heckklappe und Uconnect 5-System mit 14,5-Zoll-Touchscreen den Benchmark für Leistung und Luxus darstellt, bietet der Rampage eine kompaktere, alltagstaugliche Alternative. Er richtet sich an Kunden, die Vielseitigkeit und Premium-Technologie suchen, ohne die Dimensionen eines Full-Size-Trucks in Kauf nehmen zu wollen.

Mit dem Rampage betritt RAM ein neues Segment in Europa. Das Modell spricht Fahrer an, die ein Fahrzeug für Arbeit und Freizeit wünschen – mit Premiumausstattung, dynamischem Design und modernster Technologie. Damit ergänzt der Rampage das bestehende Portfolio und eröffnet neue Wachstumschancen für die Marke.

Daten im Überblick: RAM 1500 versus RAM Rampage

RAM 1500

– Segment: Full-Size-Pick-up

– Maße: Länge: ca. 5,90 m, Breite: ca. 2,08 m, Höhe: ca. 1,97 m

– Motoren: 3.0-Lt.-Hurricane Twin-Turbo I 6 (420 – 540 PS)

– Getriebe: 8-Gang-Automatik

– Nutzlast: 1.000 kg

– Infotainment: Uconnect 5, bis 14,5-Zoll-Touchscreen

– Assistenzsysteme: >100 Funktionen, Level-2 ADAS

RAM Rampage

– Segment: Kompakt-Pick-up

– Maße: Länge: ca. 5,03 m, Breite: ca. 1,72 m, Höhe: ca. 1,89 m

– Motoren: Rebel: 2.2-Lt.-Multijet-Turbodiesel (200 PS), R/T: 2.0-Lt.-Hurricane 4 Turbo Benzinmotor (272 PS)

– Getriebe: 9-Gang-Automatik

– Nutzlast: 1.015 kg

– Infotainment: 12,3-Zoll-Display, 10,3-Zoll-Kombiinstrument

– Assistenzsysteme: Level-2 ADAS

Der Unterschied zwischen beiden Modellen lässt sich klar zusammenfassen: Der RAM 1500 bleibt die erste Wahl für maximale Leistung, Anhängelast und Luxus, während der Rampage eine neue Klasse für Kunden schafft, die kompakte Abmessungen, Vielseitigkeit und Premium-Technologie bevorzugen.

Über KW Auto

KW Auto – die deutsche Zentrale hat ihren Sitz in Bremerhaven – ist seit 2017 offizieller und führender Importeur sowie Vertriebspartner der Stellantis-Marken Dodge und Ram in Europa. KW Auto gehört zur schwedischen Unternehmensgruppe Klintberg & Way (KW Group), die mit fünf Tochtergesellschaften sowie 160 Mitarbeitern in vier Ländern aktiv ist. Die KW Group ist Teil der Hedin Mobility Group AB, einem der größten europäischen Mobilitätsanbieter. Das von KW Auto betreute Händlernetz umfasst 140 Vertriebspartner in 17 europäischen Ländern. Ziel des renommierten Importeurs ist es, Kunden den Zugang zu den neuesten amerikanischen Ram- und Dodge-Automobilen zu ermöglichen und umfassenden Kundenservice bereitzustellen. Mehr Informationen zu KW Auto unter. https://kwauto.com

