Rasenreich mit kreativem Plakat „PEOPLE ON THE MOVE“ im Crossvertise-Wettbewerb

Crossvertise Kampagne

Rasenreich, die einzigartige Sport and Development Company, hat mit ihrem kreativen Plakat „People on the Move“ große Aufmerksamkeit auf sich gelenkt.

Mit ungewöhnlichen Bällen und innovativen Methoden lädt das Plakat dazu ein, das Unmögliche möglich zu machen und das Undenkbare zu denken. Es ist eine Aufforderung, neue Wege zu gehen und seine persönlichen Grenzen zu überwinden.

In diesem Wettbewerb konkurrieren verschiedene Unternehmen darum, das beste Plakat zu gestalten und damit noch mehr Menschen für Entwicklung und ihr Unternehmen zu begeistern. Dies ist auch der Anspruch von Rasenreich, um Werte, wie FairTrade, FairPlay, Diversität, Nachhaltigkeit und Ganzheitlichkeit noch mehr zu leben und zu fördern.

Daher bietet Rasenreich zum einen Sportequipment für Menschen mit den unterschiedlichsten Herausforderungen und Bedürfnissen an.

Zum anderen trägt das Unternehmen schon längere Zeit mit Trainings, Methoden und Engagements in den Bereichen Sport, Business, Schule und Soziales dazu bei, die Welt zu öffnen und jedem darin seinen Platz finden zu lassen.

Die Bewertung und Auswahl des Gewinnerplakats steht noch aus, aber bereits jetzt bietet die Crossvertise-Kampagne eine einzigartige Plattform, um die Botschaft von Rasenreich einem breitem Publikum zu präsentieren.

Rasenreich ist gespannt auf das Ergebnis des Crossvertise-Wettbewerbs und hofft, dass sein Plakat die Jury überzeugt. Unabhängig von dem Resultat wird Rasenreich weiterhin daran arbeiten, Menschen zu bewegen und ihnen die Möglichkeit zu geben, ihren Platz in der Welt zu finden.

Wenn dir die Werte Nachhaltigkeit und Diversität im Sport und auf der Welt auch wichtig sind, dann stimme jetzt für Rasenreich!

https://www.crossvertise.com/kreativ/voting?utm_source=Kreativwettbewerb&utm_medium=email&utm_campaign=beitrag-freigegeben#data-contentId=37026780

innovatives fairtrade Fußball- und Coachingunternehmen

