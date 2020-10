Raumluft frei von Viren und Bakterien? Bielefelder Unternehmen bietet Lösung!

Die Corona-Pandemie stellt die Menschen weltweit vor große Herausforderungen. Wie erhalten wir virenfreie Räume? Müssen wir unsere Luft desinfizieren?

Ob Büros, Hotels, Unterrichtsräume, Kanzleien, Warte- oder Besprechungszimmer: Es gibt Orte, an denen müssen Menschen weiterhin zusammenkommen. Um dort die Gesundheit aller zu gewährleisten, ist dringend mehr als nur eine gute Belüftung zu empfehlen. Luft, Räume und Gegenstände sollten dort eigentlich ständig desinfiziert werden um das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten. Experten raten daher zum Einsatz von Luft- und Raumdesinfektionsgeräten und empfehlen eine regelmäßige Desinfektion aller Oberflächen. In Elektronikmärkten und im Onlinehandel werden zahlreiche Geräte angeboten. Viele bieten jedoch keinen wirksamen Schutz, sind unsicher oder sogar gesundheitsschädlich.

Vor allem müssen zuverlässig virenbehaftete Aerosole unschädlich gemacht werden. Mit dem Plaze Safe W bietet ein Unternehmen aus Bielefeld ein medizinisches Hightech-Produkt an, das mehrere anerkannte Technologien in einem Gerät vereint und deren Wirksamkeit in unabhängigen Tests nachgewiesen ist. Dabei bündelt es sieben hocheffektive Technologien aus Medizin, Reinraum- und Weltraumtechnik und leistet so einen wissenschaftlich erwiesenen und effizienten Schutz vor Viren, Bakterien, Milben, Feinstaub, Pilzen, Kleinpartikeln und Gerüchen. Plaze Safe enthält u.a. einen HEPA-Filter (Reinraum-Niveau), UV-C Licht, einen Plasma Ionisator sowie einen Ozon Generator, der auch eine Oberflächendesinfektion gewährleistet. Geräte dieser Art werden bereits seit Jahren in Krankenhäusern und Arztpraxen eingesetzt und sind nun erstmals in Deutschland erhältlich.

Über Plaze Safe W:

PLAZE SAFE W beinhaltet als einziges derzeit erhältliches Gerät sieben Komponenten im Kampf gegen SARS-CoV-2 und andere Viren, Bakterien, Pilze, Milben oder Feinstaub. Alle sind einzeln bereits wissenschaftlich erprobt und in der Praxis bewährt:

– Dreifach Filter (PP-Vorfilter, HEPA-Filter, Aktivkohlefilter)- Photokatalyse (Speziallicht und Katalysator)- UV-C Licht (zwei UV-C Quellen)- Ozon Licht (Ozonlampe aus hochreinem Quarz)- Plasma Ionisator (erzeugt ein Hochspannungs-Plasmaentladungsfeld)- RCI Zelle (katalytische Strahlungsionisation)- Ozon Generator (erzeugt Ozon zur Luft- und Oberflächendesinfektion)

Das Luft- und Raumdesinfektionsgerät kommt in einem schlanken, eleganten Edelstahlgehäuse. Im Dauerbetrieb filtert und desinfiziert PLAZE SAFE W permanent die Luft. In ungenutzten Zeiten, z.B. nachts in Büroräumen, schaltet PLAZE SAFE W auf Wunsch automatisch in den Ozonmodus und desinfiziert sämtliche Oberflächen des ganzen Raumes. Eine intelligente Abschaltautomatik stoppt die Desinfektion sobald Menschen den Raum betreten und sorgt so für zusätzliche Sicherheit. Plaze Safe W ist ideal für alle Räume bis 60 ccm. Größere Räume können mit mehreren Geräten versorgt werden. Der Einführungspreis beträgt 4.990 EUR zzgl. Mehrwertsteuer. Der Hersteller ist CU Medical Systems (Südkorea), ein weltweit führender Anbieter von Medizintechnologie. PLAZE SAFE ist exklusiv über ResQ-Care, die Medizinproduktsparte der Apo-Care Pharma GmbH in Bielefeld zu beziehen. Weitere Informationen unter: www.plaze-safe.de

ResQ-Care ist die innovative Medizinproduktesparte der Apo-Care Pharma GmbH in Bielefeld.

