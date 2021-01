Raumluftfilter FILTRONtec “amficab Typ FV20”

amficab – der einzigartige Raumluftfilter

Der amficab FV20 ist ein autarkes und kompaktes Umgebungsluft-Reinigungssystem zur effizienten Eliminierung von Viren, Keimen und Bakterien in der in geschlossenen Räumen. Dank gleichzeitiger Reduzierung der Feinstaubbelastung sorgt der FV20 für eine erhebliche Verbesserung der Atemluftqualität in Gebäuden.

Der Luftreiniger amficab FV20 wurde 2020 in Deutschland von der Firma FILTRONtec gemeinsam mit der GEAR7 Agentur sowie der Vierhaus GmbH entwickelt und in Deutschland produziert. Durch langjährige Kompetenz sowie der präzisen Abstimmung einer Kombination aus modernster Filtertechnologie und hocheffektiver UV-Desinfektion (Bestrahlung mit ultraviolettem Licht) ist FILTRONtec binnen kurzer Zeit gelungen eine sichere Anwendung zur Raumluft-Hygiene auf den Markt zu bringen.

Raumluft-Hygiene – mehr als nur saubere Atemluft!

Besonders in hochfrequentierten Innenräumen besteht erhöhte Gefahr der Verbreitung von Krankheitserregern über die Raumluft. Über die Aerosole verteilen sich Viren und Keime unbemerkt schnell weiträumig – in Zeiten von SARS-CoV-2 und Covid-19-Erkrankung ein hohes Risiko, dem gezielte Raumluft-Hygiene entgegenwirkt.

Trotz seiner kompakten Gerätedimensionen verarbeitet der amficab FV20 große Luftmengen und erreicht damit die empfohlenen Leistungen bzw. Werte der effektiven Hygiene-Filtration. Die im amficab FV20 eingesetzte Bestrahlung mit ultraviolettem Licht (UV-Desinfektion), mit einer Wellenlänge von 254nm, eliminiert zuverlässig 99,9 Prozent in der Raumluft befindliche Viren und Bakterien. Zusätzlich beseitigt der amficab FV20 durch die Luft übertragbare Allergene, Schadstoffe sowie Feinstaubpartikel und absorbiert sämtliche Gerüche.

Gesunde Raumgestaltung – kompakt, effizient und schön!

Mit einer Grundfläche von 58×58 Zentimetern und einer Höhe von 230 Zentimetern entsprechen die Abmessungen des Raumluftfilters ungefähr denen eines Kleiderschranks. Dank seiner modularen Bauweise, bestehend aus drei fertigmontierten Technik-Kuben, ist der mobile Luftreiniger äußerst transportabel und damit in nahezu jedem Raum problemlos aufstellbar.

Highlight des amficab FV20 ist die individualisierbare Seitenwandverkleidung. Bis zu 12 austauschbare Paneele verwandeln den “technischen Apparat” in einen hochwertigen Einrichtungsgegenstand. Die einfach zu installierenden Verkleidungselemente sind in vielfältigen Design-Varianten erhältlich und beliebig kombinierbar. Dadurch lässt sich das Standalone-Gerät perfekt an die unterschiedlichsten Räumlichkeiten anpassen und leicht in bestehende Interior-Designs integrieren.

Einsatzbeispiele: Point-of-Sale, Firmen- & Hotel-Lobby, Arztpraxen, Meetingräume, Klassenzimmer, Kantinen, Großraumbüros u.v.m

Weiterer Pluspunkt: Der amficab FV20 arbeitet für seine außerordentlichen Leistungswerte leise, und ist besonders wartungsarm.

FILTRONtec amficab FV20 – Technik im Überlick

Filtertechnik

Der amficab FV20 setzt auf mehrstufige Filtration. Die Umgebungsluft wird in die erste Kammer (Box 1) eingesogen und durch einen elektrostatischen Filter geleitet. Die in der zweiten Kammer (Box 2) festverbauten und abgeschirmten UV-C Lichteinheiten töten Viren und Bakterienzellen ab. In der dritten Kammer (Box 3) wird die behandelte Luft vor dem Auswurf in den Raum durch einen Aktivkohlefilter von Gerüchen und Gasen befreit und durch einen HEPA 14 Filter von Feinstaubpartikeln erleichtert.

Wartung

Der Elektrofilter kann mit einem feuchten, sauberen Lappen abgewaschen, getrocknet und permanent wiederverwendet werden. Alle weiteren Elemente sind wartungsfrei. Bei Funktionsstörungen oder Defekten werden können die einzelnen Boxen (1-3) inkl. Technik direkt und ohne Reparaturstau ausgetauscht werden.

Bestellung

Der Luftreiniger amficab FV20 kann in Deutschland ab dem 15. Januar 2021 vorbestellt werden. Ein genauer Auslieferungszeitraum kann Anhand der aktuellen Lage nicht bestimmt werden. Voraussichtlich kann dies Ende Februar 2021 möglich sein. Durch die Vorbestellung sichern sich Kunden jetzt den Anspruch auf dieses Gerät sobald es verfügbar ist.

Über FILTRONtec

Die FILTRONtec GmbH, ist ein führendes und weltweit operierendes Unternehmen im Bereich Entwicklung und Planung von Filtertechnologie. Die Produkte mit Schwerpunkt auf Elektrofiltertechnik ermöglichen verschiedenste Anwendungen von kompakten Raumluftfiltern bis hin zu gigantischen Filteranlagen in Verkehrstunneln und Tiefgaragen. FILTRONtec nutzt sein besonderes Know-How sowie die enormen Möglichkeiten der Elektrofiltertechnologie, um das Leben qualitativ zu verbessern.

Über GEAR7

GEAR7 ist eine Full-Service Agentur. Das Leistungsportfolio besteht aus Beratung, Strategie, Konzept, Gestaltung, Planung und Umsetzung. Interdisziplinäres Projekt- und Changemanagement macht GEAR7 zum Bindeglied zwischen mittelständigen Unternehmen, Industrie, Handel und Verbrauchern.

Über Vierhaus GmbH

Die Firma Vierhaus ist ein mittelständiges Familienunternehmen mit Sitz in Rees am Niederrhein, das seit über 100 Jahren Möbel produziert. Vierhaus steht für Qualität, ein zeitloses Design und höchste Funktionalität. Der Großteil der Produkte wird an zwei Standorten in Deutschland produziert und trägt das weltweit anerkannte Siegel “Made in Germany”.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

amficab – der Raumluftfilter

Die FILTRONtec GmbH, ist ein führendes und weltweit operierendes Unternehmen im Bereich Entwicklung und Planung von Filtertechnologie. Die Produkte mit Schwerpunkt auf Elektrofiltertechnik ermöglichen verschiedenste Anwendungen von kompakten Raumluftfiltern bis hin zu gigantischen Filteranlagen in Verkehrstunneln und Tiefgaragen. FILTRONtec nutzt sein besonderes Know-How sowie die enormen Möglichkeiten der Elektrofiltertechnologie, um das Leben qualitativ zu verbessern.

Firmenkontakt

FILTRONtec GmbH

Marcel Begoihn

Andresenstr. 1A

06766 Bitterfeld-Wolfen

+49 3494 63 83 27

marcel.begoihn@filtrontec.de

http://www.filtrontec.de

Pressekontakt

FILTRONtec GmbH

Marcel Begoihn

Andresenstr. 1A

06766 Bitterfeld-Wolfen

+49 3494 63 83 29

presse@filtrontec.de

http://www.filtrontec.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.