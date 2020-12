raum|plan bietet neuen Service: Interior Design per Fernberatung

Das Berliner Innenarchitekturbüro raum|plan von Diplom Designerin Carola Baumgarten bietet in der jetzigen Zeit, in der Beratungen durch das neuartige Coronavirus stark eingeschränkt sind, einen neuen Service an. Von jetzt an werden Beratungen zu Raumplanung und Interior Design nicht mehr nur vor Ort, sondern auch via Telefon und Fernplanung mittels 3D-Zeichnungen angeboten.

Um auch in der aktuellen Lage einen umfassenden Beratungsservice anbieten zu können, ermöglicht das Innenarchitekturbüro raum|plan jetzt Fernberatungen. Dazu werden zunächst die Kundenwünsche telefonisch ermittelt, gefolgt von einem ersten Raumplanungsentwurf in Form von 3D-Zeichnungen, die per Mail an die Kundschaft verschickt werden. So können sich Kunden und Partner auch aus der Ferne ein Bild vom Raum und dem vorgeschlagenen Interior Design machen und es kann gemeinsam über die Gestaltung diskutiert werden. Auf diesem Weg werden Wünsche und Vorstellungen angepasst. Auch Material- und Farbkonzepte werden genauestens auf die Wünsche der Kunden zugeschnitten. Dazu werden Collagen mit Materialproben und Farbkarten angefertigt und per Post verschickt, um den per 3D-Darstellung gewonnenen Raumeindruck zu komplettieren. Der finale Entwurf schließlich enthält nicht nur einen perfekten Eindruck von der Neugestaltung der Räumlichkeiten des Kunden, sondern auch die exakt so im Handel erhältlichen Möbelstücke in den ausgewählten Farben. So erkennt man klar und deutlich, wie der Raum im Endeffekt gestaltet werden könnte – ohne tatsächlich eine Interior Designerin vor Ort gehabt zu haben. Mit dem Entwurf bekommt der Kunde die Artikel- und Einkaufsliste, so dass wenn alles passt auch keine Produktrecherche mehr nötig ist.

Das Einzige, was das Innenarchitekturbüro raum|plan von Diplom Designerin Carola Baumgarten dafür von seinen Kunden benötigt, sind genau bemaßte Grundrisse der zu gestaltenden Räumlichkeiten sowie ein Foto einer jeden Wand des Raumes. Mit den Daten können die 3D-Zeichnungen erstellt und und die Räume gestaltet werden.

Mit der Art der Herangehensweise macht raum|plan einen großen Schritt in Richtung Zukunft. Es scheint, als würde sich die Lage auch über die nächsten Monate nicht vollständig beruhigen und als müssten wir beginnen, langfristig neue Arbeitsweisen zu etablieren. Die können dann auch außerhalb des Corona-Geschehens den Kunden zu schnellen und effektiven Ergebnissen führen. Carola Baumgarten geht mit ihrer neuen Form der Beratung einen Schritt voraus.

Innenarchitekturbüro und Interior Design raum|plan, www.raumundplan.com

((BU, 3D-Darstellung)) Die Darstellung der Neugestaltung eines Raumes per 3D-Zeichnung vermittelt einen realen Eindruck von den geplanten Veränderungen

((BU, Materialcollage)) Die Zusammenstellung aller eingesetzten Farben und Materialien auf einem Tableau ergänzt den dreidimensionalen Entwurf

Diplom Designerin Carola Baumgarten hat für Deutschlands führende Wohnzeitschrift Schöner Wohnen gearbeitet. Sie veröffentlicht in Magazinen wie Atrium und Landlust ZUHAUS Bau- und Architektur-Themen. Das Innenarchitekturbüro raum|plan von Carola Baumgarten übernimmt die Einrichtungsplanung von Neubau- und Sanierungsprojekten im privaten und öffentlichen Bereich. Das Büro ist auf die Einrichtung von Apartments, Ferienwohnungen und Ferienhäusern spezialisiert.

Kontakt

raum|plan

Carola Baumgarten

Treskowallee 125

10318 Berlin

0177 / 3305022

cb@raumundplan.com

https://raumundplan.com

